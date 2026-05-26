Arizona Cardinals v New England Patriots
Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Boston: Jadwal Gillette Stadium, jadwal pertandingan grup, dan segala hal yang perlu Anda ketahui tentang venue Piala Dunia 2026

Jika Anda berencana mengunjungi Gillette Stadium untuk Piala Dunia FIFA 2026, kami siap membantu Anda

Terletak di Foxborough, Massachusetts, Gillette Stadium akan menjadi tuan rumah total tujuh pertandingan selama turnamen Piala Dunia FIFA 2026, yang mencakup babak penyisihan grup dan babak gugur.

Selama 23 tahun sejarahnya, Gillette Stadium telah menjadi tuan rumah berbagai acara besar, termasuk pertandingan NFL dan MLS, pertandingan sepak bola internasional, acara sepak bola perguruan tinggi, serta konser yang menampilkan beberapa artis terbesar di dunia.

Dengan 48 tim yang akan bersaing memperebutkan gelar juara Piala Dunia, turnamen ini akan berlangsung pada bulan Juni dan Juli di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Untuk alasan sponsor, venue ini akan disebut sebagai “Boston Stadium” selama Piala Dunia. 

Baik Anda berencana menghadiri pertandingan atau sekadar ingin menjelajahi venue saat berada di kota, GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan untuk pengalaman yang lancar dan berkesan.

    Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang akan digelar di Gillette Stadium?

    TanggalJadwal PertandinganLokasiTiket
    Sabtu, 13 JuniHaiti vs. Skotlandia (21.00 ET)Stadion Gillette (Foxborough)Tiket
    Selasa, 16 JuniNorwegia vs. Irak (18.00 ET)Stadion Gillette (Foxborough)Tiket
    Jumat, 19 JuniSkotlandia vs. Maroko (18.00 ET)Stadion Gillette (Foxborough)Tiket
    Selasa, 23 JuniInggris vs. Ghana (16.00 ET)Stadion Gillette (Foxborough)Tiket
    Jumat, 26 JuniNorwegia vs. Prancis (15.00 ET)Stadion Gillette (Foxborough)Tiket
    Senin, 29 JuniBabak 32 Besar (16.30 ET)Stadion Gillette (Foxborough)Tiket
    Kamis, 9 JuliPerempat final (16.00 ET)Stadion Gillette (Foxborough)Tiket

    Gillette Stadium akan menjadi tuan rumah total tujuh pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2026. Ini mencakup lima pertandingan fase grup, satu pertandingan babak 32 besar, dan satu pertandingan perempat final.

  • Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Boston di Gillette Stadium?

    Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

    Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

    Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

    • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
    • PasarResmi Penjualan Kembali FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang turnamen.
    • Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

    Gambaran Umum Stadion Gillette

    Kapasitas65.878
    Tahun dibuka2002
    PenghuniNew England Patriots (NFL), New England Revolution (MLS)
    Alamat1 Patriot Pl, Foxborough, MA 02035, AS
    Sejarah Stadion Gillette

    Dibangun pada tahun 2002 untuk menggantikan Stadion Foxborough yang lama, Stadion Gillette menjadi markas baru bagi New England Patriots dan kemudian juga bagi tim MLS New England Revolution. Awalnya bernama CMGI Field, stadion ini kemudian berganti nama setelah Gillette memperoleh hak penamaan.

    Sejak dibuka, Gillette Stadium telah menjadi tuan rumah bagi banyak pertandingan, momen tak terlupakan, atlet legendaris, dan artis terkenal dunia. Pada tahun 2023, stadion ini menjalani renovasi senilai $250 juta, mengubahnya menjadi fasilitas modern dan canggih. Salah satu sorotan utama dari renovasi ini adalah penambahan menara setinggi 22 lantai yang dikenal sebagai "The Lighthouse," yang menawarkan pemandangan 360 derajat stadion serta kota Boston kepada para penggemar yang berkunjung. 

    Pada tahun 2024, Lionel Messi bermain di venue ini bersama Inter Miami, berhadapan dengan tim tuan rumah. Baru-baru ini, patung yang menghormati legenda Patriots, Tom Brady, diresmikan di luar stadion.

    Kini, babak baru menanti, karena Gillette Stadium akan menjadi tuan rumah tujuh pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2026. Siapa yang tahu pertunjukan seperti apa yang akan disuguhkan kali ini?

    Tim mana saja yang bertanding di Gillette Stadium?

    Gillette Stadium saat ini menjadi markas tim New England Patriots dari NFL dan menampilkan patung Tom Brady yang mencolok tepat di luar stadion, sebagai penghormatan kepada quarterback legendaris tersebut. Stadion ini juga berfungsi sebagai markas tim New England Revolution dari MLS.

    TimLiga
    New England PatriotsNFL
    New England Revolution MLS
    Cara menuju Stadion Gillette

    Cara menuju Gillette Stadium dengan transportasi umum 

    Cara terbaik dan paling efisien untuk mencapai Gillette Stadium dengan transportasi umum adalah dengan naik layananMBTA Rail Commuter yang beroperasi dari stasiun South Boston ke stasiun Foxboro yang terletak di sebelah stadion. Biaya pulang-pergi biasanya sekitar $20 dan penggemar yang bepergian dapat memesan tiket mereka dari aplikasi mTicket MBTA. 

    Cara menuju Gillette Stadium dengan mobil 

    Bagi yang bepergian dengan mobil, stadion ini mudah diakses melalui I-95 dan I-495. Tersedia banyak tempat parkir di dekat stadion, namun disarankan untuk membeli tiket parkir dan memesan tempat parkir terlebih dahulu untuk menghindari kerumitan, terutama pada hari-hari acara. 

  • Tur berpemandu di Stadion Gillette

    Saat ini, Gillette Stadium tidak menyelenggarakan tur umum maupun privat. Namun, para pengunjung tetap dapat menikmati kunjungan ke The Lighthouse, yang menawarkan pemandangan menakjubkan dari seluruh stadion dan area sekitarnya. Anda juga dapat menjelajahi The Patriots Hall of Fame, sebuah museum interaktif yang mengangkat sejarah panjang tim tersebut, serta mampir ke The Patriots ProShop untuk membeli merchandise resmi dan merasakan pengalaman unik sebagai penggemar.

  • Tempat makan dan minum di sekitar Gillette Stadium

    Gillette Stadium dikelilingi oleh Patriot Place, sebuah pusat perbelanjaan terbuka yang ramai yang dibangun oleh The Kraft Group dan menawarkan beragam pilihan kuliner serta pengalaman unik di sekitar stadion. 

    Davio’s Northern Italian Steakhouse, Citizen Crust, Six String Grill & Stage, Bar Louie, dan beberapa tempat lainnya sangat disukai pengunjung karena menawarkan beragam pilihan, mulai dari pizza hingga steak, koktail, dan musik live. 

    Para penggemar juga dapat mengunjungi The Patriot Hall of Fame, sebuah museum yang didedikasikan untuk sejarah The New England Patriots. 