Pandangan terakhir Javier Aguirre: Lima hal penting menjelang laga tuan rumah Meksiko melawan Serbia sebelum laga pembuka Piala Dunia

Menjelang pertandingan Meksiko yang tiketnya telah habis terjual melawan Serbia di Estadio Nemesio Diez, Toluca, Javier “Vasco” Aguirre menolak untuk memandang hari-hari terakhir menjelang debut El Tri di Piala Dunia sebagai masa yang penuh kecemasan.

Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu tekanan turnamen di kandang sendiri, beban ekspektasi, dan batas tipis antara pertandingan persahabatan yang bermanfaat dan yang mengkhawatirkan. Namun, ketika ditanya tentang suasana di dalam timnya, Aguirre memilih kata yang berbeda: penuh harapan.

Harapan itu tidak berarti segalanya sudah pasti. Pertandingan melawan Serbia adalah kesempatan terakhir Meksiko untuk menguji susunan pemain debut sebelum menghadapi Afrika Selatan pada 11 Juni, dan Aguirre masih harus membuat keputusan. Dia harus menyeimbangkan ritme dengan kehati-hatian, terutama dengan pemain yang masih berusaha mencapai level terbaik mereka setelah cedera dan pemulihan yang panjang, termasuk Edson Alvarez, Santiago Gimenez, Cesar “Chino” Huerta, dan Alexis Vega.

“Saya pikir tim ini berada dalam kondisi fisik yang sangat baik. Saya mengatakannya hari ini saat menonton video Serbia—kami berada dalam kondisi fisik, atletik, dan bahkan mental terbaik, karena Imanol Ibarrondo [pelatih mental dan kepemimpinan] telah mengadakan beberapa pembicaraan dengan mereka minggu ini. Saya bertanya kepadanya bagaimana perasaannya terhadap mereka, dan mereka terlihat, seperti saya, sangat bersemangat. Tak satu pun dari mereka pernah mengalami hal ini, dan kami sangat menantikan saatnya tiba dan pesta dimulai,” kata Aguirre.

Suasana positif di sekitar Meksiko memang nyata. Kini tibalah bagian yang lebih sulit: mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna.

Melawan Serbia, El Tri akan berusaha mempertajam serangan, memperjelas peran, dan memberikan Aguirre gambaran terakhir tentang tim yang mungkin dia percayai saat Piala Dunia dimulai. Ini bukan sekadar pertandingan persahabatan biasa. Ini adalah audisi terakhir sebelum tekanan sesungguhnya tiba.

Berikut adalah lima hal penting yang perlu diperhatikan saat Meksiko menjamu Serbia di Toluca, menurut GOAL.



