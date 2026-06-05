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Pandangan terakhir Javier Aguirre: Lima hal penting menjelang laga tuan rumah Meksiko melawan Serbia sebelum laga pembuka Piala Dunia

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Menjelang laga pembuka Piala Dunia Meksiko melawan Afrika Selatan, laga persahabatan El Tri melawan Serbia memberi Javier Aguirre kesempatan terakhir untuk menentukan susunan starting XI, mengasah lini serang, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seputar Alvaro Fidalgo, Alexis Vega, Roberto Alvarado, dan Guillermo Ochoa.

Menjelang pertandingan Meksiko yang tiketnya telah habis terjual melawan Serbia di Estadio Nemesio Diez, Toluca, Javier “Vasco” Aguirre menolak untuk memandang hari-hari terakhir menjelang debut El Tri di Piala Dunia sebagai masa yang penuh kecemasan.

Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu tekanan turnamen di kandang sendiri, beban ekspektasi, dan batas tipis antara pertandingan persahabatan yang bermanfaat dan yang mengkhawatirkan. Namun, ketika ditanya tentang suasana di dalam timnya, Aguirre memilih kata yang berbeda: penuh harapan.

Harapan itu tidak berarti segalanya sudah pasti. Pertandingan melawan Serbia adalah kesempatan terakhir Meksiko untuk menguji susunan pemain debut sebelum menghadapi Afrika Selatan pada 11 Juni, dan Aguirre masih harus membuat keputusan. Dia harus menyeimbangkan ritme dengan kehati-hatian, terutama dengan pemain yang masih berusaha mencapai level terbaik mereka setelah cedera dan pemulihan yang panjang, termasuk Edson Alvarez, Santiago Gimenez, Cesar “Chino” Huerta, dan Alexis Vega.

“Saya pikir tim ini berada dalam kondisi fisik yang sangat baik. Saya mengatakannya hari ini saat menonton video Serbia—kami berada dalam kondisi fisik, atletik, dan bahkan mental terbaik, karena Imanol Ibarrondo [pelatih mental dan kepemimpinan] telah mengadakan beberapa pembicaraan dengan mereka minggu ini. Saya bertanya kepadanya bagaimana perasaannya terhadap mereka, dan mereka terlihat, seperti saya, sangat bersemangat. Tak satu pun dari mereka pernah mengalami hal ini, dan kami sangat menantikan saatnya tiba dan pesta dimulai,” kata Aguirre.

Suasana positif di sekitar Meksiko memang nyata. Kini tibalah bagian yang lebih sulit: mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna.

Melawan Serbia, El Tri akan berusaha mempertajam serangan, memperjelas peran, dan memberikan Aguirre gambaran terakhir tentang tim yang mungkin dia percayai saat Piala Dunia dimulai. Ini bukan sekadar pertandingan persahabatan biasa. Ini adalah audisi terakhir sebelum tekanan sesungguhnya tiba.

Berikut adalah lima hal penting yang perlu diperhatikan saat Meksiko menjamu Serbia di Toluca, menurut GOAL.


  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    Dari mana percikan serangan El Tri akan muncul?

    Apakah gol-gol El Tri akan bergantung pada kehebatan Raul Jimenez dan Julian Quiñones? Bisakah Gilberto Mora, yang juga dikenal sebagai Morita, mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi salah satu pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Dunia—serta pencetak gol termuda Meksiko di Piala Dunia?

    Kemungkinan kedua itu nyata, meskipun satu rekor bersejarah sudah tidak mungkin tercapai. Mora tidak akan bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda sepanjang masa di Piala Dunia milik Pele, yang dicatat pada usia 17 tahun dan 239 hari saat pemain Brasil itu mencetak gol melawan Wales di Piala Dunia 1958. Mora lahir pada 14 Oktober 2008, jadi pada 11 Juni 2026, saat pertandingan pembuka Meksiko melawan Afrika Selatan, usianya akan 17 tahun dan 240 hari - pada dasarnya satu hari lebih tua dari Pele saat itu.

    Namun, pertanyaan yang lebih besar bukan hanya tentang Mora. Ini tentang dari mana percikan serangan Meksiko akan datang.

    Melawan Serbia, Aguirre ingin melihat performa serangan yang memberikan El Tri lebih banyak kepercayaan diri menjelang laga pembuka. Para pemain yang dipilih untuk menjadi starter di Toluca akan memikul tanggung jawab khusus dalam memaksimalkan peluang mencetak gol Meksiko dan menunjukkan bahwa mereka mampu mengubah penguasaan bola menjadi ancaman nyata.

    Dalam pertandingan-pertandingan terakhir melawan lawan yang lolos ke Piala Dunia - Portugal, Belgia, Ghana, dan Australia - El Tri rata-rata melepaskan 11,5 tembakan. Angka itu tidaklah kecil, tetapi langkah selanjutnya adalah meningkatkan kualitas peluang-peluang tersebut.

    Itulah yang harus menjadi rencana melawan Serbia: menciptakan peluang sebanyak itu, tetapi memanfaatkan momen-momen tersebut dengan lebih baik. Siapa pun yang dipercaya untuk memimpin serangan Meksiko di Toluca kemungkinan besar akan memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari rencana Aguirre pada 11 Juni.

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  • Alvaro Fidalgo, MexicoGetty

    Memahami peran Alvaro Fidalgo dalam tim

    Bahkan sebelum Alvaro Fidalgo tampil untuk pertama kalinya bersama Meksiko, Vega sudah memuji kehadirannya di tim nasional, sama seperti yang ia lakukan terhadap Quiñones.

    “Ya, bagi saya, mereka adalah pemain yang benar-benar membuat perbedaan besar. Setiap kali saya menghadapi Quiñones, saya tahu dia adalah pemain yang sangat penting; dia sudah lama berada di Meksiko. Hal yang sama berlaku untuk Fidalgo, seorang pemain yang menandai era penting di America. Tidak ada yang meragukan atau menyangkal bakat kedua pemain tersebut,” kata Vega kepada Fox Sports.

    Selama masa baktinya di Club America, pendukung dan mentor utama Fidalgo adalah Jonathan dos Santos. Masa bakti Jonathan di tim nasional memiliki pasang surut. Berbeda dengan saudaranya, Giovani dos Santos, dia tidak mencatatkan banyak momen ikonik bersama El Tri. Namun, ada satu malam yang masih bermakna: final Gold Cup 2019 melawan Amerika Serikat.

    Dalam pertandingan itu, Jonathan memberikan Meksiko persis apa yang dibutuhkan dari seorang gelandang: penguasaan bola, timing, dan satu aksi yang menentukan. Gol penentu kemenangannya, yang diselesaikan setelah umpan tumit Jimenez, membawa Meksiko meraih kemenangan 1-0.

    Bukan berarti Fidalgo harus meniru jalur karier Jonathan. Namun, ada hal yang bisa dipelajari dari peran tersebut. Meksiko tidak membutuhkan Fidalgo untuk memperlakukan setiap penguasaan bola seolah-olah harus menjadi sesuatu yang spektakuler. Meksiko membutuhkannya untuk memberikan keteraturan pada tim, menghubungkan lini tengah dengan serangan, dan memahami kapan harus mempercepat tempo.

    Jika Fidalgo bisa mengendalikan alur pertandingan seperti yang dilakukan Jonathan di final itu, nilainya menjadi jelas. Dia bukan sekadar pemain teknis biasa. Dia bisa menjadi sosok yang mampu memberikan ketenangan bagi El Tri di tengah pertandingan yang tegang.

    Fidalgo membutuhkan waktu bermain untuk lebih memahami kecepatan, jarak, dan tanggung jawab bermain untuk Meksiko. Dan setelah lima tahun bersama Club America, banyak di antaranya di Estadio Azteca, ada lapisan lain dalam cerita ini: dia mungkin segera memiliki kesempatan untuk bermain dalam pertandingan Piala Dunia di stadion yang dia kenal baik, tetapi kali ini mengenakan seragam hijau El Tri.

  • Veljko Paunovic Tigres Leagues Cup 2024MLS Media

    Seberapa berat ujian yang akan diberikan oleh tim muda Serbia ini?

    Veljko Paunovic kembali ke Meksiko setelah menghabiskan waktunya di Liga MX sebagai pelatih Chivas dan Tigres. Ia memahami seluk-beluk sepak bola Meksiko, ritme liga, serta lingkungan yang mengelilingi El Tri. Meskipun ia membawa tim muda asal Serbia, tetap ada keyakinan bahwa timnya mampu menyulitkan Meksiko.

    Ini mungkin bukan Serbia yang biasanya dibayangkan orang. Beberapa nama paling terkenal di negara itu tidak termasuk dalam skuad kali ini, yang membuat pertandingan ini terasa berbeda. Serbia akan datang dengan para pemain yang berusaha meyakinkan pelatih mereka bahwa mereka layak masuk ke skuad tim nasional berikutnya, dan hal itu bisa membuat pertandingan persahabatan ini terasa tidak nyaman.

    Andrija Maksimovic adalah pemain yang patut diperhatikan. Ia merupakan salah satu prospek paling menarik di skuad, seorang gelandang serang yang bisa bermain di antara lini dan memberikan sentuhan kreatif bagi Serbia. Aleksandar Stankovic, yang bermain di Club Brugge, memberikan lini tengah pemain muda lain yang sudah dipercepat masuk ke tanggung jawab senior. Kosta Nedeljkovic menambahkan kecepatan dan energi dari area yang lebih dalam.

    Bagi Meksiko, pelajarannya jelas: Serbia mungkin tidak datang dengan bintang-bintang terkemuka mereka, tetapi mereka tetap bisa menguji El Tri di area-area yang penting di Piala Dunia. Tendangan bebas, bola kedua, duel fisik, konsentrasi pertahanan, dan pertahanan transisi akan menjadi bagian dari ujian tersebut.

    Jika Meksiko menguasai bola tetapi menjadi ceroboh saat kehilangan bola, Serbia memiliki cukup pemain muda dan ambisi individu untuk membuat malam itu lebih rumit dari yang diperkirakan.

  • Mexico v South Korea - International FriendlyGetty Images Sport

    Urusan yang belum selesai

    Roberto “Piojo” Alvarado dan Vega telah menjalin persahabatan yang erat sejak lama. Di Pasadena, keduanya tiba di ruang ganti sambil menikmati lagu-lagu corridos Meksiko favorit mereka yang diputar melalui pengeras suara. Kehadiran mereka terasa di kamp pelatihan, baik melalui kemampuan mereka mengolah bola, kepribadian mereka, maupun lelucon yang mereka ciptakan secara spontan.

    Ada kegembiraan tertentu yang mereka berikan yang dianggap Aguirre sebagai hal mendasar bagi suasana positif dalam tim. Namun, angka-angka juga harus ada.

    Keberadaan mereka tidak bisa diukur hanya melalui hal-hal yang tidak terukur. Hal itu harus tercermin dalam gol, assist, kerja pertahanan, dan tanggung jawab. Di situlah mereka berada menjelang Piala Dunia kedua mereka. Keduanya merupakan peraih medali perunggu bersama Meksiko di Olimpiade Tokyo 2021. Keduanya juga berpartisipasi di Qatar 2022. Kini, keduanya tiba di siklus Piala Dunia berikutnya dengan pertanyaan besar di hadapan mereka: bisakah mereka bertindak sebagai pemimpin?

    Jawaban yang mudah mungkin adalah tidak, karena tidak ada satu pun dari kedua pemain ini yang sesuai dengan citra tradisional seorang pemimpin yang berwibawa di ruang ganti. Namun, penampilan Vega di Clausura 2025 bersama Toluca membuktikan bahwa kepemimpinan juga bisa muncul melalui performa. Musimnya berakhir dengan 12 gol dan 10 assist dalam 21 pertandingan, membantu Toluca meraih gelar liga. Itu terjadi lebih dari setahun yang lalu, tetapi menunjukkan apa yang membuat Vega istimewa dan mengapa ia mengenakan nomor punggung 10 Meksiko.

    Saat dalam performa terbaiknya, Vega bisa menguasai pertandingan. Ia bisa menerima bola di antara lini, menyerang bek, berkolaborasi di ruang sempit, dan mengubah tekanan menjadi keunggulan. Pertanyaannya adalah apakah Meksiko akan mendapatkan versi itu secara konsisten.

    Alvarado membawa nilai yang berbeda. Aguirre sangat mengagumi etos kerjanya, dan penampilannya di semifinal CONCACAF Nations League 2025 melawan Kanada menjadi pengingat akan pentingnya kontribusinya di kedua sisi lapangan. Tendangan awalnya membantu menciptakan bola liar untuk gol pembuka Jimenez, tetapi kerja kerasnya tanpa bola sama pentingnya. Bertemu Alphonso Davies di momen-momen berbeda, Alvarado harus mundur, menutup jalur, dan mencegah sisi kanan Meksiko terisolasi melawan salah satu pemain dengan kecepatan tertinggi di CONCACAF.

    Itulah keseimbangan yang diberikan Alvarado kepada El Tri: berguna saat menguasai bola, aktif dalam menekan, dan bersedia melakukan tugas bertahan yang memungkinkan Meksiko bertahan dalam pertandingan yang sulit.

  • Mexico v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Seberapa besar kontribusi Alvarado dan Vega akan terlihat musim panas ini?

    Kita akan segera mengetahuinya. Namun, bagi keduanya, tantangannya serupa. Hal ini tidak bisa lagi hanya soal bakat, chemistry, atau kepribadian. Di Piala Dunia keduanya, Meksiko membutuhkan mereka untuk mengubah pengalaman menjadi kontribusi nyata.

    Seberapa terbuka Aguirre dalam melakukan rotasi susunan pemain selama fase grup?

    Pada titik ini, sulit untuk mengesampingkan kemungkinan bahwa Guillermo Ochoa akan tampil sekali sebagai starter Meksiko selama babak penyisihan grup.

    Aguirre pernah melakukannya sebelumnya. Pada Piala Dunia terakhirnya sebagai manajer Meksiko pada 2010, ia memiliki tiga kapten berbeda yang memimpin tim keluar lapangan selama fase grup: Rafael Marquez, Gerardo Torrado, dan Cuauhtemoc Blanco. Susunan pemain berubah, struktur kepemimpinan bergeser, dan Aguirre menunjukkan bahwa ia bersedia menyesuaikan diri tergantung pada lawan dan situasi.

    Masih harus dilihat apakah ia akan melakukan hal serupa kali ini. Namun, karena lawan-lawan Meksiko di fase grup sangat berbeda satu sama lain—Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko—jangan heran jika Aguirre mengubah susunan pemainnya sepanjang fase grup.

    Hal itu membuat pertandingan melawan Serbia semakin penting. Susunan pemain inti dan pergantian pemainnya di Toluca akan memungkinkan kita untuk sedikit lebih memahami pemikiran Aguirre.

    Misalnya, penampilan starter lagi bagi Guillermo Martinez di lini depan akan menempatkan striker Pumas itu dalam posisi untuk mendapatkan menit bermain yang cukup di Piala Dunia. Penampilan kuat lain dari Fidalgo bisa mengubah pembicaraan di lini tengah. Penampilan berguna lain dari Alvarado atau Vega bisa membuat Aguirre merasa lebih nyaman mengandalkan generasi Tokyo.

    Pertandingan persahabatan melawan Serbia tidak akan menjawab segalanya. Namun, pertandingan tersebut seharusnya mengungkap seberapa dekat Aguirre dalam menentukan siapa yang akan menjadi starter sebelum 11 Juni.

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