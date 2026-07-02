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'Palsu' - Mengapa Timnas AS (USMNT) tidak bisa mengajukan banding atas kartu merah kontroversial yang diterima Folarin Balogun dalam kemenangan di Piala Dunia melawan Bosnia dan Herzegovina, sementara Christian Pulisic mengirimkan pesan 'aku ada di belakangmu' kepada rekan setimnya
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Kontroversi di Levi's Stadium
Insiden tersebut terjadi pada menit ke-61 ketika Balogun, yang sebelumnya telah membawa timnya unggul, tampak mendarat dengan posisi yang canggung di atas pemain Bosnia, Tarik Muharemovic. Meskipun pada awalnya tampak seperti benturan kaki yang tidak disengaja, wasit Raphael Claus diperintahkan oleh VAR untuk meninjau tayangan ulang. Setelah melihat tayangan ulang di monitor, Claus kembali ke lapangan untuk mengeluarkan kartu merah, menjadikan Balogun sebagai pemain keempat dalam sejarah yang mencetak gol sekaligus menerima kartu merah dalam pertandingan sistem gugur Piala Dunia.
Balogun tampak sangat terpukul saat meninggalkan lapangan, hingga membutuhkan penghiburan dari rekan-rekan setimnya. Meskipun bermain dengan satu pemain lebih sedikit, tim asuhan Mauricio Pochettino menunjukkan tekad yang luar biasa, hingga akhirnya menggandakan keunggulan mereka melalui tendangan bebas Malik Tillman untuk memastikan kemenangan 2-0.
Mengapa Timnas AS (USMNT) tidak bisa mengajukan banding atas kartu merah yang diterima Balogun
Timnas AS (USMNT) mengalami pukulan telak saat mereka bersiap menghadapi babak 16 besar, setelah dikonfirmasi bahwa mereka tidak memiliki jalan hukum untuk membatalkan kartu merah yang diterima Balogun. Menurut Pasal 10.5 peraturan FIFA untuk Piala Dunia 2026, seorang pemain yang dikeluarkan dari lapangan melalui kartu merah langsung "secara otomatis akan diskors dari pertandingan berikutnya timnya."
Meskipun para penggemar AS mungkin berharap ada intervensi, seorang pejabat FIFA telah mengklarifikasi bahwa sebuah tim tidak dapat mengajukan banding atas skorsing satu pertandingan standar yang diakibatkan oleh kartu merah, sebagaimana dilaporkan oleh The Athletic. Satu-satunya saat Komite Disiplin FIFA memasuki tahap konsultasi untuk banding adalah jika mereka memilih untuk “menjatuhkan skorsing pertandingan tambahan” di luar skorsing wajib satu pertandingan, sehingga membuat tim Stars and Stripes harus bermain tanpa penyerang andalan mereka dalam laga melawan Belgia.
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"Menurutku, itu agak tidak masuk akal"
Ruang ganti timnas AS (USMNT) bersatu mendukung striker mereka, dengan Christian Pulisic memimpin dukungan tersebut. Saat berbicara setelah pertandingan, Pulisic dengan jelas mengungkapkan perasaannya terkait keputusan tersebut. "Jujur saja, sungguh disayangkan. Kalau dipikir-pikir lagi, rasanya sangat tidak adil bagi kami harus menerima keputusan seperti itu untuknya," kata penyerang AC Milan itu. "Aku baru saja bilang kepadanya bahwa dia sudah berbuat banyak untuk kami, dan sekarang kami mendukungnya. Aku tidak tahu aturannya, tapi tentu saja, melihatnya sekarang, ini sangat mengecewakan. Aku mengerti itu tindakan yang berbahaya dalam arti tertentu, tapi dia hanya berusaha menjejakkan kakinya ke tanah, dan itu tidak mengenai bagian atas kakinya. Ini sungguh sangat disayangkan."
Gelandang Juventus, Weston McKennie, juga merasa frustrasi dengan keputusan wasit. “Maksudku, menurutku itu agak… di tahap turnamen ini, di mana setiap pemain sangat penting, menurutku itu agak tidak masuk akal,” kata McKennie. "Pada akhirnya, tugas saya adalah turun ke lapangan dan berusaha meraih poin serta memenangkan pertandingan, dan entah kami bermain dengan satu pemain kurang atau kehilangan seorang pemain untuk pertandingan berikutnya, pemain lain akan mengambil alih dan memberikan kontribusi sebaik mungkin bagi tim agar hal itu terwujud."
Balogun absen dalam laga melawan Belgia
Staf kepelatihan Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) kini harus mencari cara untuk menggantikan ketajaman Balogun saat menghadapi tim Belgia yang tangguh. Dengan banding yang sudah tidak mungkin diajukan, fokus kini sepenuhnya beralih ke penyesuaian taktis. Skuad tetap bersemangat, namun kehilangan pencetak gol terbanyak mereka untuk laga babak 16 besar yang krusial merupakan rintangan yang sebenarnya bisa dihindari, dengan Ricardo Pepi atau Haji Wright yang kemungkinan besar akan menggantikannya.