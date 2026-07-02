'Palsu' - Mengapa Timnas AS (USMNT) tidak bisa mengajukan banding atas kartu merah kontroversial yang diterima Folarin Balogun dalam kemenangan di Piala Dunia melawan Bosnia dan Herzegovina, sementara Christian Pulisic mengirimkan pesan 'aku ada di belakangmu' kepada rekan setimnya

Ruang ganti timnas AS (USMNT) bersatu mendukung striker mereka, dengan Christian Pulisic memimpin dukungan tersebut. Saat berbicara setelah pertandingan, Pulisic dengan jelas mengungkapkan perasaannya terkait keputusan tersebut. "Jujur saja, sungguh disayangkan. Kalau dipikir-pikir lagi, rasanya sangat tidak adil bagi kami harus menerima keputusan seperti itu untuknya," kata penyerang AC Milan itu. "Aku baru saja bilang kepadanya bahwa dia sudah berbuat banyak untuk kami, dan sekarang kami mendukungnya. Aku tidak tahu aturannya, tapi tentu saja, melihatnya sekarang, ini sangat mengecewakan. Aku mengerti itu tindakan yang berbahaya dalam arti tertentu, tapi dia hanya berusaha menjejakkan kakinya ke tanah, dan itu tidak mengenai bagian atas kakinya. Ini sungguh sangat disayangkan."

Gelandang Juventus, Weston McKennie, juga merasa frustrasi dengan keputusan wasit. “Maksudku, menurutku itu agak… di tahap turnamen ini, di mana setiap pemain sangat penting, menurutku itu agak tidak masuk akal,” kata McKennie. "Pada akhirnya, tugas saya adalah turun ke lapangan dan berusaha meraih poin serta memenangkan pertandingan, dan entah kami bermain dengan satu pemain kurang atau kehilangan seorang pemain untuk pertandingan berikutnya, pemain lain akan mengambil alih dan memberikan kontribusi sebaik mungkin bagi tim agar hal itu terwujud."