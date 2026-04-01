Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Palmeiras mengonfirmasi bahwa mereka telah menolak tawaran sebesar €25 juta untuk pemain berusia 16 tahun yang sering disandingkan dengan Vinicius Jr, sementara Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Manchester City telah menghubungi agennya
Klub-klub besar Eropa mengincar Eduardo Conceicao
Lini produksi di Allianz Parque tak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Setelah kepergian Endrick ke Real Madrid dan Estevao Willian ke Chelsea yang menjadi sorotan, Palmeiras telah mengidentifikasi Conceicao sebagai permata berikutnya dalam mahkota mereka. Striker berusia 16 tahun ini, yang saat ini menjadi andalan tim U-20, telah menjadi incaran para raksasa Liga Premier.
Menurut UOL, Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Manchester City dilaporkan telah menghubungi perwakilan sang pemain. Minat tersebut semakin meningkat selama turnamen bergengsi Copinha, di mana kecepatan luar biasa Eduardo membuatnya dibandingkan dengan Vinicius Junior. Meskipun tekanan semakin meningkat, Palmeiras tetap berada dalam posisi tawar yang kuat, setelah mengamankan masa depan sang pemain muda dengan kontrak profesional pertamanya yang ditandatangani pada Januari - berlaku hingga 2029 - yang mencakup klausul pelepasan sebesar €100 juta untuk klub di luar Brasil.
- Getty Images Sport
Palmeiras mengonfirmasi bahwa tawaran senilai €35 juta telah ditolak
Joao Paulo Sampaio, koordinator visioner akademi muda Palmeiras, telah secara terbuka mengonfirmasi bahwa klub telah menolak tawaran finansial yang sangat menggiurkan untuk sang remaja. Liga utama Inggris menjadi sumber utama tawaran-tawaran tersebut, karena klub-klub berusaha mengamankan bakat Brasil berikutnya sebelum nilainya melonjak lebih tinggi lagi.
Berbicara kepada program 'Fala a Fonte' ESPN, Sampaio mengungkapkan besarnya minat tersebut: "Allan ada dalam daftar [penjualan besar yang akan datang]. Kami sudah menerima tawaran di kisaran €30 juta hingga €35 juta, jadi ini akan menjadi penjualan yang signifikan. Lalu ada seorang remaja berusia 16 tahun dari akademi kami, Eduardo, yang akan bermain di Kejuaraan Amerika Selatan U-17 untuk tim nasional; kami juga telah menerima dua tawaran untuknya antara €20 juta hingga €25 juta, belum termasuk bonus. Jadi, menurut saya, keduanya benar-benar akan memperkuat keuangan kami."
Perburuan untuk mencari Endrick berikutnya
Palmeiras telah menetapkan patokan yang jelas terkait kepergian Eduardo. Pihak manajemen klub dan tim manajemen sang pemain sepakat sepenuhnya bahwa transfer hanya akan dipertimbangkan jika tawaran melebihi €60 juta — sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Endrick dan Estevao. Dengan klausul pelepasan sebesar €100 juta yang tercantum dalam kontraknya, Verdao tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya dengan harga murah.
Eduardo menandatangani kontrak profesional pertamanya pada Januari, yang mengikatnya dengan klub hingga Januari 2029. Komitmen jangka panjang ini memastikan bahwa setiap klub Liga Premier yang tertarik harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkan penyerang ini, yang secara konsisten bermain beberapa tahun di atas kelompok usianya yang sebenarnya. Perkembangannya sangat pesat, mencetak 13 gol dalam 38 pertandingan untuk tim U-17 sementara masih memenuhi syarat untuk bermain di tim U-15.
- Getty Images Sport
Seorang pemain yang mirip dengan Vinicius Junior
Yang membuat Eduardo begitu diminati oleh klub-klub seperti Manchester City dan Liverpool adalah kemampuan uniknya yang ditandai oleh kecerdasan taktis dan kecepatan murni. Perbandingan dengan Vinicius Junior dan para pemain Palmeiras ternama sebelumnya tidak dibuat sembarangan, karena para pencari bakat melihat keberanian dan frekuensi dribel yang sama yang menjadi ciri khas bintang Real Madrid itu saat masih di Flamengo. Saat pemain berusia 16 tahun ini bersiap untuk Kejuaraan U-17 Amerika Selatan, popularitasnya di kancah global diperkirakan akan semakin meningkat, yang kemungkinan akan memicu persaingan sengit di antara klub-klub elit Eropa untuk mendapatkan pemain yang diyakini banyak orang akan mencapai puncak kariernya.