Palmeiras mengonfirmasi bahwa mereka telah menolak tawaran sebesar €25 juta untuk pemain berusia 16 tahun yang sering disandingkan dengan Vinicius Jr, sementara Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Manchester City telah menghubungi agennya

Lini produksi di Allianz Parque tak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Setelah kepergian Endrick ke Real Madrid dan Estevao Willian ke Chelsea yang menjadi sorotan, Palmeiras telah mengidentifikasi Conceicao sebagai permata berikutnya dalam mahkota mereka. Striker berusia 16 tahun ini, yang saat ini menjadi andalan tim U-20, telah menjadi incaran para raksasa Liga Premier.

Menurut UOL, Arsenal, Chelsea, Liverpool, dan Manchester City dilaporkan telah menghubungi perwakilan sang pemain. Minat tersebut semakin meningkat selama turnamen bergengsi Copinha, di mana kecepatan luar biasa Eduardo membuatnya dibandingkan dengan Vinicius Junior. Meskipun tekanan semakin meningkat, Palmeiras tetap berada dalam posisi tawar yang kuat, setelah mengamankan masa depan sang pemain muda dengan kontrak profesional pertamanya yang ditandatangani pada Januari - berlaku hingga 2029 - yang mencakup klausul pelepasan sebesar €100 juta untuk klub di luar Brasil.



