Getty Images Sport
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Palingkan wajah, fans Man City! Kevin De Bruyne melontarkan pujian tertinggi untuk Arsenal setelah tim asuhan Mikel Arteta membongkar Napoli di Liga Champions
Odegaard mengamankan kemenangan perdana di Eropa
Tim asuhan Arteta menunjukkan kapasitas mereka saat laga pembuka Liga Champions pada Rabu, dengan menaklukkan Napoli di Stadio Diego Armando Maradona. Tim tamu mengendalikan jalannya pertandingan di Italia, melepaskan 26 tembakan yang impresif sebelum akhirnya memecah kebuntuan.
Meski sangat dominan, juara Premier League itu sempat dibuat frustrasi oleh kokohnya pertahanan tuan rumah dan pemborosan mereka sendiri. Gol penentu akhirnya datang pada menit ke-75 ketika kapten Arsenal Martin Odegaard mencetak gol, memastikan kemenangan susah payah 1-0 dan memperpanjang rentetan kemenangan Arsenal menjadi lima pertandingan di semua kompetisi.
- LaPresse
De Bruyne dan Allegri mengakui keunggulan Arsenal
Berbicara kepada CBS Sports setelah peluit akhir, De Bruyne ditanya: "Menurut saya Napoli memainkan pertandingan yang sangat bagus, tetapi lawan Anda mungkin adalah tim terbaik di dunia saat ini?" Mantan playmaker Manchester City itu tidak ragu membenarkan klaim tersebut. "Saya setuju, mereka adalah juara Inggris dan mereka kalah di final Liga Champions terakhir lewat adu penalti, jadi kami tahu seberapa kuat mereka," akunya.
Pelatih kepala Napoli Massimiliano Allegri menggemakan sentimen sang gelandang, dengan menyoroti kualitas luar biasa tim tamu. "Kami memainkan pertandingan yang bagus melawan salah satu tim terkuat di Eropa," kata juru taktik asal Italia itu. "Babak pertama sangat berimbang, lalu mereka menaikkan tempo di babak kedua. Saya pikir malam ini kami tampil bagus melawan lawan yang luar biasa."
Napoli terus terpuruk meski menunjukkan tanda-tanda kemajuan
Bagi Napoli, kekalahan tipis ini memperpanjang rangkaian performa buruk mereka. Tim Serie A itu kini telah menelan tiga kekalahan beruntun, dengan kemunduran di Eropa ini menyusul hasil mengecewakan di kompetisi domestik melawan Como dan Inter. Namun, De Bruyne meyakini ketahanan lini pertahanan mereka saat menghadapi lawan papan atas memberikan fondasi untuk perbaikan.
"Saya pikir kami sebenarnya melakukan pekerjaan dengan baik, ketika kami mencoba bermain, kami punya beberapa momen saat kami menciptakan peluang, tentu saja kami harus bertahan lebih dalam kadang-kadang dan pada babak kedua kami memberi mereka sedikit terlalu banyak ruang, kami terlalu dalam," tambah De Bruyne. "Tapi setelah itu kami punya momen lagi, ini adalah peningkatan bagi saya dari apa yang saya lihat dalam beberapa pertandingan pertama. Kami mulai bermain lebih baik jadi itu hal yang bagus."
- Getty Images Sport
Tantangan yang kontras menanti
Arsenal akan berusaha mempertahankan start sempurna mereka saat kembali beraksi di Premier League akhir pekan ini, dengan bertandang ke Stadium of Light untuk menghadapi Sunderland. Pasukan Arteta sangat difavoritkan untuk mengulang dominasi mereka di Eropa dan memperkuat posisi mereka di kompetisi domestik.
Sebaliknya, Napoli sangat membutuhkan cara untuk menghentikan penurunan performa mereka yang mengkhawatirkan. Skuad Allegri akan menjamu Bologna pada hari Minggu, ketika kemenangan menjadi satu-satunya hasil yang cukup untuk mengangkat moral dan mengakhiri rentetan tiga kekalahan beruntun yang menyakitkan di depan pendukung sendiri.
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