Palingkan wajah, fans Man City! Kevin De Bruyne melontarkan pujian tertinggi untuk Arsenal setelah tim asuhan Mikel Arteta membongkar Napoli di Liga Champions

Bagi Napoli, kekalahan tipis ini memperpanjang rangkaian performa buruk mereka. Tim Serie A itu kini telah menelan tiga kekalahan beruntun, dengan kemunduran di Eropa ini menyusul hasil mengecewakan di kompetisi domestik melawan Como dan Inter. Namun, De Bruyne meyakini ketahanan lini pertahanan mereka saat menghadapi lawan papan atas memberikan fondasi untuk perbaikan.

"Saya pikir kami sebenarnya melakukan pekerjaan dengan baik, ketika kami mencoba bermain, kami punya beberapa momen saat kami menciptakan peluang, tentu saja kami harus bertahan lebih dalam kadang-kadang dan pada babak kedua kami memberi mereka sedikit terlalu banyak ruang, kami terlalu dalam," tambah De Bruyne. "Tapi setelah itu kami punya momen lagi, ini adalah peningkatan bagi saya dari apa yang saya lihat dalam beberapa pertandingan pertama. Kami mulai bermain lebih baik jadi itu hal yang bagus."



