Paket telepon, bir, dan transfer: Bagaimana Frank Lampard akan membuat istrinya, Christine, kesal setelah membawa Coventry kembali ke Liga Premier
Lampard bersiap menghadapi musim panas yang padat setelah promosi
Lampard mengungkapkan bahwa ia mungkin harus meminta maaf kepada istrinya, Christine, karena harus membagi waktu antara keluarga dan tuntutan dalam mempersiapkan Coventry City menghadapi kehidupan di Liga Premier. Pelatih berusia 47 tahun itu membawa The Sky Blues promosi ke kasta tertinggi sepak bola Inggris setelah 25 tahun. Sementara perayaan masih berlangsung di CBS Arena, Lampard sudah mengalihkan perhatiannya ke bursa transfer yang akan datang.
Coventry menghadapi tantangan untuk bersaing di Liga Premier tanpa dana bantuan promosi, yang berarti perencanaan yang cermat diperlukan untuk memperkuat skuad menjelang musim baru.
Lampard bercanda soal menyeimbangkan waktu bersama keluarga dan pekerjaan
Dalam perbincangan dengan Jeff Stelling dan Gabby Agbonlahor di acara talkSPORT Breakfast, Lampard mengakui bahwa akan sulit baginya untuk melepaskan diri sejenak selama masa jeda musim karena persiapan transfer sudah dimulai. Lampard juga menyoroti besarnya tantangan yang harus dihadapi timnya yang baru saja promosi.
"Saya akan melakukan banyak hal sekaligus, jadi akan ada saat-saat di mana mungkin saya memegang bir di satu tangan dan ponsel di tangan lainnya," jelasnya. "Terkadang saya harus meminta maaf kepada Christine karena hal itu."
"Soal musim panas, ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tidak diragukan lagi ketika Anda naik sebagai tim non-parachute dengan pemain yang tidak begitu berpengalaman. Saya tahu betul kesenjangan itu karena saya sudah sering bermain di sana (Liga Premier)."
Coventry harus menghadapi tantangan besar untuk promosi ke Liga Premier
Coventry kembali ke Liga Premier untuk pertama kalinya sejak 2001, namun peningkatan kualitas dan kekuatan finansial di seluruh divisi ini menghadirkan tantangan besar. Lampard yakin pengalamannya di berbagai lingkungan Liga Premier akan membantu membimbing klub melalui masa transisi ini, dari bersaing di papan atas klasemen hingga berjuang untuk bertahan.
"Saya mengerti ada banyak hal yang perlu dibicarakan," kata Lampard. "Pemilik klub sangat ingin agar kami semua menikmati dan merayakan momen ini dalam beberapa minggu terakhir, dan saya setuju dengan itu, kita bisa menikmati saat ini."
"Namun, tugas berikutnya bagi klub sepak bola ini adalah ‘baiklah, apa yang perlu kita lakukan?’ karena kita telah naik dengan cukup cepat dalam 18 bulan terakhir. Banyak kerja keras yang luar biasa dari Mark Robins, tetapi perbedaan yang kini dihadapi klub dan langkah yang harus diambil sangat besar, jadi hal itu harus dilakukan dengan baik, itulah tugasnya."
Perencanaan transfer sudah dimulai
Lampard dan jajaran petinggi Coventry kini berfokus pada penguatan skuad menjelang kembalinya mereka ke Liga Premier. Gelandang Frank Onyeka diperkirakan akan bergabung secara permanen setelah masa peminjamannya dari Brentford berakhir, sementara klub juga masih berharap dapat merekrut kiper Carl Rushworth dari Brighton secara permanen.
Dengan satu pertandingan tersisa musim ini, perhatian Lampard sudah beralih ke upaya memastikan kembalinya Coventry ke kasta tertinggi menjadi sesuatu yang berkelanjutan, bukan sekadar kunjungan singkat.