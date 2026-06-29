AFP
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Paket gaji yang sangat besar yang ditawarkan Fenerbahçe kepada Mason Greenwood terungkap, sementara Roma terancam kalah dalam perebutan pemain depan Marseille tersebut
Greenwood menuntut agar dilepas ke Marseille karena harga transfernya masih tinggi
Drama seputar masa depan Greenwood mengalami perkembangan dramatis setelah sang penyerang secara tegas menyampaikan niatnya kepada petinggi Marseille. Setelah menjalani musim yang produktif di Prancis dengan mencetak 26 gol, pemain berusia 24 tahun ini siap menghadapi tantangan baru dan dilaporkan telah mengatakan kepada klub: "Biarkan saya pergi." Sikapnya ini menandai keretakan yang signifikan dengan klub Ligue 1 tersebut, yang mengontraknya pada 18 Juli 2024 dengan kontrak lima tahun senilai hingga €31,6 juta, dan saat ini tidak berada di bawah tekanan untuk menurunkan tuntutan finansial mereka meskipun sang pemain ingin hengkang.
Marseille telah menetapkan harga jual sebesar €55 juta untuk pemain asal Inggris tersebut, angka yang didorong oleh kebutuhan finansial mereka sendiri serta klausul penjualan kembali yang substansial. Manchester United berhak atas 40% dari biaya transfer di masa depan, yang berarti klub Prancis tersebut bertekad untuk mempertahankan harga premium. Meskipun ada minat dari seluruh Eropa, klub asal Mediterania ini tetap teguh dalam penolakannya untuk menerima tawaran diskon atas aset berharga mereka.
- AFP
Fenerbahçe bersiap mengajukan tawaran gaji yang memecahkan rekor
Menurut Corriere dello Sport, meski Roma telah lama dianggap sebagai kandidat terkuat untuk merekrut Greenwood, klub raksasa Turki Fenerbahçe kini ikut bersaing dengan menawarkan paket finansial yang sangat menggiurkan. Laporan menunjukkan bahwa klub asal Istanbul ini siap menawarkan gaji bersih antara €7 juta hingga €8 juta per musim kepada sang penyerang. Tawaran "di atas nampan perak" ini jauh melampaui ketentuan yang saat ini diajukan oleh penawar lain dan telah menempatkan pihak Turki tersebut pada posisi yang kuat untuk merebut kesepakatan tersebut.
Tawaran menggiurkan dari Fenerbahçe telah mengubah dinamika transfer, menguji tekad Greenwood setelah penampilan luar biasa bersama Marseille — di mana ia menjadi pencetak gol terbanyak bersama Ousmane Dembele di Ligue 1 dengan 21 gol pada musim debutnya sebelum mengakhiri musim 2025-26 dengan 16 gol.
Kesepakatan yang rumit dan janji-janji taktis Roma
Roma sebelumnya telah mencapai kesepakatan lisan dengan Greenwood, dengan gaji sebesar €4,5 juta bersih per tahun. Paket gaji ini dirancang agar nilainya meningkat seiring waktu melalui berbagai bonus berbasis kinerja dan pencapaian jangka panjang. Di luar aspek finansial, Giallorossi menjanjikan Greenwood “peran sentral” dalam sistem serangan tim di ibu kota Italia tersebut.
Penyerang tersebut dilaporkan terkesan dengan reputasi klub dan visi taktis yang digambarkan untuknya di Serie A, terutama setelah Roma finis di posisi ketiga musim lalu dan memastikan tempat mereka di Liga Champions mendatang. Namun, upaya Roma saat ini terhambat oleh masalah waktu. Klub harus menyelesaikan masalah keuangan tertentu sebelum mereka dapat meresmikan langkah mereka di bursa transfer, sehingga mereka meminta sang pemain untuk bersabar. Penundaan ini telah menciptakan peluang yang kini mulai dimanfaatkan oleh klub-klub pesaing.
- AFP
Batas waktu yang semakin mendekat bagi Giallorossi
Tekanan kini sepenuhnya berada di pundak petinggi Roma untuk menemukan jalan keluar sebelum terlambat. Meskipun Roma tetap menjadi prioritas utama sang pemain, Greenwood tidak bersedia menunggu tanpa batas waktu hingga klub Italia tersebut menyelesaikan tawaran mereka. Dikabarkan bahwa sang penyerang telah menetapkan batas waktu fleksibel pada 5 Juli untuk menentukan masa depannya; setelah itu, ia akan merasa bebas untuk bergabung dengan proyek lain, termasuk tawaran besar dari Turki.