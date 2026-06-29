Drama seputar masa depan Greenwood mengalami perkembangan dramatis setelah sang penyerang secara tegas menyampaikan niatnya kepada petinggi Marseille. Setelah menjalani musim yang produktif di Prancis dengan mencetak 26 gol, pemain berusia 24 tahun ini siap menghadapi tantangan baru dan dilaporkan telah mengatakan kepada klub: "Biarkan saya pergi." Sikapnya ini menandai keretakan yang signifikan dengan klub Ligue 1 tersebut, yang mengontraknya pada 18 Juli 2024 dengan kontrak lima tahun senilai hingga €31,6 juta, dan saat ini tidak berada di bawah tekanan untuk menurunkan tuntutan finansial mereka meskipun sang pemain ingin hengkang.

Marseille telah menetapkan harga jual sebesar €55 juta untuk pemain asal Inggris tersebut, angka yang didorong oleh kebutuhan finansial mereka sendiri serta klausul penjualan kembali yang substansial. Manchester United berhak atas 40% dari biaya transfer di masa depan, yang berarti klub Prancis tersebut bertekad untuk mempertahankan harga premium. Meskipun ada minat dari seluruh Eropa, klub asal Mediterania ini tetap teguh dalam penolakannya untuk menerima tawaran diskon atas aset berharga mereka.



