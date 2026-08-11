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Pakar Fantasy Premier League memperingatkan para manajer soal blunder klasik pada Gameweek 1 saat musim baru dimulai
Konsistensi adalah kunci bagi manajer FPL
Dengan musim Fantasy Premier League 2026/27 yang dimulai pada 21 Agustus, jutaan manajer sedang merampungkan skuad mereka untuk Gameweek 1. Riset baru dari pakar tiket SeatPin telah menelaah faktor kesuksesan di balik juara umum musim lalu.
Dikombinasikan dengan wawasan dari seorang psikolog klinis, studi tersebut menjelaskan mengapa para manajer FPL kerap menyabotase kampanye mereka sendiri. Temuan itu pada akhirnya mengungkap bahwa konsistensi jangka panjang adalah faktor terpenting saat mengejar kejayaan di mini-league.
- AFP
Sang juara tetap berpegang pada strategi kapten premium
Selama musim 2025/26, juara FPL secara keseluruhan Erik Ibsen menunjukkan betapa besar nilai dari strategi yang sabar. Ia menyerahkan ban kapten kepada penyerang Manchester City Erling Haaland dalam 22 dari 38 gameweek, dengan Bruno Fernandes menjadi satu-satunya pemain lain yang dipercaya lebih dari dua kali.
Manajer yang finis di posisi teratas dari lebih dari 11 juta peserta itu tidak membabi buta mengejar performa atau melakukan perubahan yang sering dan impulsif. Ia memilih kapten premium sejak awal dan sebagian besar tetap berpegang pada keputusan krusial itu sepanjang musim.
Gameweek 1 tahun ini hadir dengan lapisan ketidakpastian tambahan, membuat pilihan kapten awal menjadi semakin sulit. Rekor sembilan klub Premier League akan memulai musim di bawah manajemen permanen baru, yang berarti prediksi berbasis jadwal pertandingan mengandung jauh lebih banyak unsur tebak-tebakan daripada biasanya.
Psikologi di balik keputusan fantasy football
Dr Max Doshay, seorang psikolog klinis, menjelaskan faktor psikologis kompleks di balik pengambilan keputusan dalam Fantasy Premier League. Ia mencatat bahwa para manajer sering memberi penekanan berlebihan pada satu gameweek yang sepi dan dengan cepat meremehkan alasan logis yang semula membuat mereka memilih pemain tersebut.
"Otak kita dirancang untuk mencari kepastian setelah sebuah keputusan dibuat, bahkan sedikit informasi baru pun dipersepsikan jauh lebih relevan daripada kenyataannya, sehingga para manajer terlalu menekankan satu gameweek yang sepi dan meremehkan alasan yang sejak awal membuat mereka menjatuhkan pilihan itu," jelasnya.
"Kecemasan, ketidakpastian, dan rasa takut ketinggalan adalah pendorong utama transfer impulsif. Melihat manajer lain mengambil keputusan berbeda, atau membaca satu judul, menciptakan rasa mendesak. Orang keliru menganggap kelegaan jangka pendek karena 'melakukan sesuatu' sebagai peningkatan nyata dalam kualitas pengambilan keputusan.
"Orang menilai apakah sebuah keputusan itu baik atau buruk dari hasil akhirnya, bukan dari logika yang digunakan untuk membuatnya, ini dikenal sebagai 'outcome bias'. Pilihan kapten yang kuat tetap bisa gagal memberi poin di Gameweek 1 murni karena sepak bola itu acak. Kualitas sebuah keputusan seharusnya diukur dalam banyak pekan, bukan dari satu skor pertandingan.
"Orang merasakan sakitnya kehilangan poin jauh lebih kuat daripada kesenangan saat mendapatkannya. Itulah mengapa satu hasil kapten yang buruk melekat jauh lebih lama dalam ingatan seorang manajer dibandingkan tiga hasil bagus, dan mengapa hal itu begitu sering memicu reaksi berlebihan."
- Getty
Menghindari blunder terbesar di awal musim
Untuk memastikan kesuksesan jangka panjang, manajer harus secara aktif menghindari sejumlah kesalahan umum bahkan sebelum bola pertama ditendang. Transfer panik berdasarkan hiruk-pikuk pramusim, melewatkan tenggat transfer, dan memilih kapten semata-mata berdasarkan reputasi alih-alih jadwal pertandingan adalah penyesalan klasik di awal musim. Para pemain FPL juga disarankan agar tidak bereaksi berlebihan terhadap satu penampilan, karena ukuran sampel yang lebih besar jauh lebih berarti daripada satu skor yang terisolasi.
Galin Ananiev, pendiri dan CEO di SeatPin, menyoroti tingginya keterlibatan emosional menjelang kampanye baru dengan mengatakan: "Tim fantasi lebih dari sekadar sekumpulan pemain, itu mencerminkan penilaian seorang manajer sendiri dan waktu yang telah mereka investasikan. Setiap transfer pada dasarnya adalah taruhan kecil pada penilaian Anda sendiri tentang bagaimana para pemain akan tampil, itulah sebabnya setiap hasil membawa bobot emosional, bukan sekadar perubahan poin.
"Itu semakin terasa musim ini, dengan rekor sembilan klub Premier League memulai musim di bawah manajemen permanen yang baru, ada lebih banyak ketidakpastian daripada biasanya, yang membuatnya semakin menarik bagi mereka yang berinvestasi untuk menyusun tim dengan tepat. Karena itu, memiliki proses dan strategi yang jelas mungkin lebih berharga daripada bereaksi terhadap setiap headline atau hasil pramusim."
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