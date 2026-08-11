Dr Max Doshay, seorang psikolog klinis, menjelaskan faktor psikologis kompleks di balik pengambilan keputusan dalam Fantasy Premier League. Ia mencatat bahwa para manajer sering memberi penekanan berlebihan pada satu gameweek yang sepi dan dengan cepat meremehkan alasan logis yang semula membuat mereka memilih pemain tersebut.

"Otak kita dirancang untuk mencari kepastian setelah sebuah keputusan dibuat, bahkan sedikit informasi baru pun dipersepsikan jauh lebih relevan daripada kenyataannya, sehingga para manajer terlalu menekankan satu gameweek yang sepi dan meremehkan alasan yang sejak awal membuat mereka menjatuhkan pilihan itu," jelasnya.

"Kecemasan, ketidakpastian, dan rasa takut ketinggalan adalah pendorong utama transfer impulsif. Melihat manajer lain mengambil keputusan berbeda, atau membaca satu judul, menciptakan rasa mendesak. Orang keliru menganggap kelegaan jangka pendek karena 'melakukan sesuatu' sebagai peningkatan nyata dalam kualitas pengambilan keputusan.

"Orang menilai apakah sebuah keputusan itu baik atau buruk dari hasil akhirnya, bukan dari logika yang digunakan untuk membuatnya, ini dikenal sebagai 'outcome bias'. Pilihan kapten yang kuat tetap bisa gagal memberi poin di Gameweek 1 murni karena sepak bola itu acak. Kualitas sebuah keputusan seharusnya diukur dalam banyak pekan, bukan dari satu skor pertandingan.

"Orang merasakan sakitnya kehilangan poin jauh lebih kuat daripada kesenangan saat mendapatkannya. Itulah mengapa satu hasil kapten yang buruk melekat jauh lebih lama dalam ingatan seorang manajer dibandingkan tiga hasil bagus, dan mengapa hal itu begitu sering memicu reaksi berlebihan."