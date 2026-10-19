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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Pakaikan dia sarung tangan dan dia bermain sebagai kiper!” Jose Mourinho lontarkan klaim mengejutkan soal Federico Valverde

Real Madrid
J. Mourinho
Y. Diomande
F. Valverde
Real Madrid vs Sevilla
Sevilla
LaLiga

Pelatih kepala Real Madrid, Jose Mourinho, memuji fleksibilitas luar biasa kapten Federico Valverde setelah penampilan gemilangnya sebagai bek kanan saat menghadapi Sevilla. Mourinho juga memberikan dukungan kepada winger muda Yan Diomande, seraya membandingkan proses perkembangannya dengan masa-masa awal Vinicius Junior di klub tersebut.

  • Mourinho puji penampilan gemilang Valverde sebagai bek kanan

    Pelatih Real Madrid Jose Mourinho menempatkan kapten Federico Valverde sebagai bek kanan dalam kemenangan 4-1 atas Sevilla pada Minggu, sementara dua bek sayap murni tetap berada di bangku cadangan. Pemain tim nasional Uruguay itu tampil tanpa cela, termasuk menghalau upaya akrobatik pada babak kedua tepat di garis gawang untuk mempertahankan keunggulan Madrid.

    Daya jelajah dan kesadaran bertahan Valverde membuat penyerang muda Endrick lebih leluasa bergerak di sisi kanan.

    Mourinho kembali menegaskan bahwa kesediaan sang gelandang untuk berkorban demi tim menjadikannya pemimpin yang tak tergantikan.

  • imago-sport-1084748489.jpgZUMA Press Wire

    Bos mengeklaim Valverde bisa bermain sebagai kiper

    Berbicara kepada wartawan seusai pertandingan, Mourinho melontarkan pujian setinggi-tingginya kepada Valverde atas fleksibilitas taktiknya. "Tempo hari, setengah bercanda dan setengah serius, saya bilang bahwa jika kami punya empat Valverde, mereka akan bermain di empat posisi berbeda," kata Mourinho sambil tersenyum.

    "Dia salah satu pemain paling serbabisa dalam sepakbola saat ini. Dia bisa bermain di posisi mana pun dengan level permainan yang sangat tinggi. Hari ini, dia tampil gemilang."

    "Dia kapten Real Madrid, dan jika harus bermain sebagai kiper, dia akan mengenakan sarung tangan dan berdiri di bawah mistar gawang," tambah pelatih asal Portugal itu.

  • Mourinho samakan perkembangan Diomande dengan Vinicius Junior

    Mourinho juga menilai pemain sayap remaja Yan Diomande, yang memberikan assist untuk gol pembuka Guler sebelum menutup kemenangan 4-1 dengan gol solo spektakuler. "Masih banyak yang harus ia perbaiki dan ruang untuk berkembang masih sangat besar. Ia masih muda, naif, dan belum menjadi pemain yang matang," ujar Mourinho.

    "Ia sering mencapai area berbahaya, tetapi kesulitan untuk tetap tenang pada momen terakhir. Ia akan bisa melakukannya."

    "Saya sangat ingat ketika Vini Jr. tiba di Madrid. Dua atau tiga tahun kemudian, ia menjadi pemain papan atas."

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  • imago-sport-1084744587.jpgLe Pictorium

    Solusi taktis meningkatkan kedalaman skuad Madrid

    Kemampuan Valverde beradaptasi dan pesatnya perkembangan Diomande memberi Mourinho keleluasaan taktis yang besar di tengah jadwal padat.

    Dengan para pemain kunci tampil menonjol dalam peran sekunder, Real Madrid memiliki banyak opsi taktis untuk menghadapi tantangan mendatang.

    Real Madrid kini bersiap menghadapi pertandingan di Eropa dengan keyakinan penuh terhadap opsi rotasi mereka.

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