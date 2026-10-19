Pelatih Real Madrid Jose Mourinho menempatkan kapten Federico Valverde sebagai bek kanan dalam kemenangan 4-1 atas Sevilla pada Minggu, sementara dua bek sayap murni tetap berada di bangku cadangan. Pemain tim nasional Uruguay itu tampil tanpa cela, termasuk menghalau upaya akrobatik pada babak kedua tepat di garis gawang untuk mempertahankan keunggulan Madrid.

Daya jelajah dan kesadaran bertahan Valverde membuat penyerang muda Endrick lebih leluasa bergerak di sisi kanan.

Mourinho kembali menegaskan bahwa kesediaan sang gelandang untuk berkorban demi tim menjadikannya pemimpin yang tak tergantikan.