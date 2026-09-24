Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pahlawan Yunani! Tadic terpukau oleh wonderkid Yunani Tzolis dan Karetsas saat era baru dimulai di Beograd
Tadic memuji skuad terbaik Yunani dalam sejarah modern
Kapten Serbia yang kembali, Dusan Tadic, melontarkan pujian tinggi untuk Yunani menjelang laga pembuka UEFA Nations League pada Kamis di Stadion Rajko Mitic. Berbicara dalam konferensi pers pralaganya, pemain veteran dengan 111 caps itu memperingatkan rekan-rekan setimnya bahwa tim tamu asuhan Ivan Jovanovic merupakan skuad Yunani terkuat dalam beberapa tahun terakhir.
Tadic menyoroti bahwa Yunani kini diperkuat bintang-bintang mapan yang tampil di liga-liga elite Eropa.
Meski memberikan penilaian yang sangat positif, sang playmaker menegaskan Serbia harus memburu tiga poin penuh di Beograd.
"Yunani adalah tim yang sangat bagus," kata Tadic. "Mereka memiliki banyak pemain berkualitas dan saya rasa mereka belum pernah memiliki tim yang lebih baik dalam beberapa tahun terakhir. Ada Pavlidis, Douvikas, dan banyak pemain lain yang memainkan peran penting di kompetisi-kompetisi terkuat Eropa."
- AFP
Winger kreatif Tzolis dan Karetsas memimpin era baru yang menarik
Promosi bersejarah Yunani ke Nations League A didorong lini depan yang dinamis, yang bermain di klub-klub top Eropa. Winger Arsenal Christos Tzolis memimpin serangan setelah transfer senilai €40 juta dari Club Brugge, menghadirkan ancaman gol langsung bersama playmaker 18 tahun Konstantinos Karetsas.
Karetsas baru-baru ini bergabung dengan Borussia Dortmund dari Genk setelah finis kedua dalam daftar assist liga Belgia.
Duo ini menghadirkan kreativitas tanpa henti dan kualitas teknis di kedua sayap untuk tim asuhan Jovanovic.
Kostoulas yang sedang on fire melengkapi lini serang berpengalaman
Menambah daya gedor di lini depan, striker Brighton berusia 19 tahun Charalampos Kostoulas datang ke pemusatan latihan dalam performa sensasional setelah mencetak tiga gol dalam delapan hari, termasuk satu gol ke gawang Arsenal. Ia melengkapi poros tengah berpengalaman yang dihuni penyerang Benfica Vangelis Pavlidis dan penyerang Como Tassos Douvikas.
Dengan dukungan kiper Olympiacos Konstantinos Tzolakis, Yunani memadukan semangat muda dengan kualitas internasional yang sudah terbukti.
Pemain senior Odysseas Vlachodimos dan Kostas Tsimikas terus membimbing inti muda skuad tersebut.
- Getty Images Sport
Yunani membidik kemenangan sebagai pijakan awal di Marakana yang sengit
Yunani menatap pertandingan Kamis di Belgrade dengan tekad mengubah kesuksesan individu di level klub ke panggung internasional. Tim asuhan Jovanovic memandang kampanye League A mereka sebagai batu loncatan penting untuk mengamankan tiket kualifikasi ke Euro 2028.
Menghadapi atmosfer sengit di Marakana, Yunani berupaya menunjukkan kapasitas kompetitifnya saat melawan Serbia.
Negara Hellenic itu menargetkan awal babak baru mereka dengan penampilan yang berkesan di laga tandang.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami