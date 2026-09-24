Kapten Serbia yang kembali, Dusan Tadic, melontarkan pujian tinggi untuk Yunani menjelang laga pembuka UEFA Nations League pada Kamis di Stadion Rajko Mitic. Berbicara dalam konferensi pers pralaganya, pemain veteran dengan 111 caps itu memperingatkan rekan-rekan setimnya bahwa tim tamu asuhan Ivan Jovanovic merupakan skuad Yunani terkuat dalam beberapa tahun terakhir.

Tadic menyoroti bahwa Yunani kini diperkuat bintang-bintang mapan yang tampil di liga-liga elite Eropa.

Meski memberikan penilaian yang sangat positif, sang playmaker menegaskan Serbia harus memburu tiga poin penuh di Beograd.

"Yunani adalah tim yang sangat bagus," kata Tadic. "Mereka memiliki banyak pemain berkualitas dan saya rasa mereka belum pernah memiliki tim yang lebih baik dalam beberapa tahun terakhir. Ada Pavlidis, Douvikas, dan banyak pemain lain yang memainkan peran penting di kompetisi-kompetisi terkuat Eropa."