Getty/GOAL
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Pahlawan yang tak terduga?! Penolakan Kobbie Mainoo untuk tampil di Piala Dunia membuat Michael Owen bingung - namun bintang Man Utd itu masih bisa memainkan peran seperti Geoff Hurst bagi Inggris dalam upaya meraih kejayaan dunia
Hurst mencetak hat-trick untuk Inggris di final Piala Dunia tahun 1966
Contoh paling berkesan dari hal itu terjadi 60 tahun lalu saat Inggris meraih gelar juara dunia di kandang sendiri. Hurst menjadi sorotan dan meraih keabadian pada hari itu ketika mencetak hat-trick bersejarah melawan Jerman Barat di Stadion Wembley.
Awalnya, ia berada di urutan kedua di belakang Jimmy Greaves dalam hierarki penyerang, dengan seorang penyerang produktif lainnya yang ditugaskan untuk memimpin lini depan. Nasib sial akibat cedera yang menimpa salah satu pemain justru menguntungkan pemain lainnya.
Hurst memanfaatkan peluangnya dengan baik, bahkan ada beberapa orang yang sudah masuk ke lapangan sebelum pertandingan benar-benar “berakhir”. Legenda West Ham ini tetap menjadi panutan hingga hari ini, karena belum ada tim Inggris yang mampu meniru apa yang dicapai olehnya dan pasukan Sir Alf Ramsey lainnya.
- Getty/GOAL
Mainoo belum pernah diturunkan dalam pertandingan apa pun di Piala Dunia 2026
Angkatan 2026 mengancam akan melaju jauh, setelah berhasil melaju ke babak semifinal untuk menghadapi Lionel Messi dan Argentina. Masih harus dilihat apakah Mainoo akan mendapat kesempatan bermain dalam pertandingan tersebut. Ia belum pernah tampil dalam pertandingan resmi Piala Dunia—penampilan terakhirnya adalah dalam laga persahabatan pemanasan melawan Kosta Rika pada 10 Juni.
Ia hanya bisa menonton dari pinggir lapangan karena Tuchel lebih memilih opsi-opsi alternatif dari bangku cadangan — dengan pemain yang tidak sesuai posisi terkadang dipaksakan untuk bermain di posisi yang tidak sesuai. Berbagai pertanyaan pun bermunculan — beberapa di antaranya disampaikan dengan nada yang cukup lucu di media sosial — mengenai mengapa pemain berusia 21 tahun ini sama sekali tidak diperhitungkan oleh pelatih timnasnya.
Mengapa bintang Man Utd, Mainoo, masih bisa memainkan peran penting
Ketika ditanya apakah ia merasa prihatin terhadap Mainoo, mengingat Inggris kadang-kadang sangat membutuhkan unsur pengendalian di lini tengah, mantan bintang Three Lions Owen—yang juga menjabat sebagai duta besar Casino.org di Inggris, situs yang dikenal membantu para pemain membandingkan merek kasino online Inggris yangtepercaya—mengatakan kepada GOAL: “Saya sedikit merasa prihatin, karena menurut saya dia jelas memiliki kemampuan untuk berperan di Piala Dunia. Dan siapa tahu? Segalanya bisa berubah, terkadang muncul pahlawan yang tak terduga.
“Momen terhebat yang pernah kami alami di negara ini, yaitu saat memenangkan Piala Dunia, siapa yang mengira Geoff Hurst akan bermain? Jimmy Greaves adalah sosok terbaik yang pernah ada. Ayah saya selalu memuji Jimmy Greaves. Setiap kali ada yang membicarakan tim terbaik Inggris atau hal-hal semacam itu, ayah saya langsung bilang, ‘Jimmy Greaves.’ Dia luar biasa hebat. Namun, keadaan bisa berubah, dan tiba-tiba Geoff Hurst bermain, dan lihatlah apa yang terjadi.
“Akan ada, atau mungkin ada, kejutan. Dan bisa saja itu Mainoo, jadi jangan lengah. Sungguh, dengan apa yang sudah kami lakukan sejauh ini, jika kami tersingkir, pasti akan ada penyelidikan besar-besaran. Maksudku, tidak ada tim yang seharusnya bisa menandingi kami.
“Kita sudah membesar-besarkannya seolah-olah Meksiko adalah pertandingan tersulit sepanjang masa, tapi ayolah. Norwegia, jika kita bermain melawan Norwegia di lapangan netral, katakanlah kita bermain melawan Norwegia di Spanyol besok, orang-orang akan mengharapkan kita mengalahkan mereka dengan skor 2 atau 3-0. Jadi, jika dilihat kembali, kita seharusnya bisa mengalahkan setiap tim.
“Pertandingan ini [melawan Argentina] adalah pertandingan pertama, ini pertandingan yang sesungguhnya, ini pertandingan yang hasilnya sulit diprediksi, ini pertandingan yang akan menantang kami. Namun sejauh ini, semuanya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari Inggris, tentunya.
“Kita lihat saja nanti, tapi jika kita ingin memenangkannya, akan ada begitu banyak lika-liku dan begitu banyak pahlawan yang bahkan belum terpikirkan oleh kita saat ini. Dan Mainoo bisa jadi salah satunya.”
- Getty
Pertandingan semifinal melawan Messi dan Argentina akan menjadi laga berikutnya bagi Inggris
Inggris sedang mencari “pahlawan” baru, yakni sosok seperti Hurst yang bisa dijadikan panutan bagi generasi modern. Kapten pemecah rekor Harry Kane dan gelandang ‘Galactico’ Jude Bellingham sejauh ini telah mengisi peran tersebut—masing-masing mencetak enam gol.
Momen-momen ajaib lainnya akan dibutuhkan saat menghadapi Argentina, sementara seseorang harus mengawasi ketat Messi, pemenang Ballon d’Or delapan kali. Mainoo mungkin bisa berperan di sana, dan ini menjadi kasus “lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali” bagi lulusan akademi Old Trafford tersebut.
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