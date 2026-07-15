Ketika ditanya apakah ia merasa prihatin terhadap Mainoo, mengingat Inggris kadang-kadang sangat membutuhkan unsur pengendalian di lini tengah, mantan bintang Three Lions Owen—yang juga menjabat sebagai duta besar Casino.org di Inggris, situs yang dikenal membantu para pemain membandingkan merek kasino online Inggris yangtepercaya—mengatakan kepada GOAL: “Saya sedikit merasa prihatin, karena menurut saya dia jelas memiliki kemampuan untuk berperan di Piala Dunia. Dan siapa tahu? Segalanya bisa berubah, terkadang muncul pahlawan yang tak terduga.

“Momen terhebat yang pernah kami alami di negara ini, yaitu saat memenangkan Piala Dunia, siapa yang mengira Geoff Hurst akan bermain? Jimmy Greaves adalah sosok terbaik yang pernah ada. Ayah saya selalu memuji Jimmy Greaves. Setiap kali ada yang membicarakan tim terbaik Inggris atau hal-hal semacam itu, ayah saya langsung bilang, ‘Jimmy Greaves.’ Dia luar biasa hebat. Namun, keadaan bisa berubah, dan tiba-tiba Geoff Hurst bermain, dan lihatlah apa yang terjadi.

“Akan ada, atau mungkin ada, kejutan. Dan bisa saja itu Mainoo, jadi jangan lengah. Sungguh, dengan apa yang sudah kami lakukan sejauh ini, jika kami tersingkir, pasti akan ada penyelidikan besar-besaran. Maksudku, tidak ada tim yang seharusnya bisa menandingi kami.

“Kita sudah membesar-besarkannya seolah-olah Meksiko adalah pertandingan tersulit sepanjang masa, tapi ayolah. Norwegia, jika kita bermain melawan Norwegia di lapangan netral, katakanlah kita bermain melawan Norwegia di Spanyol besok, orang-orang akan mengharapkan kita mengalahkan mereka dengan skor 2 atau 3-0. Jadi, jika dilihat kembali, kita seharusnya bisa mengalahkan setiap tim.

“Pertandingan ini [melawan Argentina] adalah pertandingan pertama, ini pertandingan yang sesungguhnya, ini pertandingan yang hasilnya sulit diprediksi, ini pertandingan yang akan menantang kami. Namun sejauh ini, semuanya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari Inggris, tentunya.

“Kita lihat saja nanti, tapi jika kita ingin memenangkannya, akan ada begitu banyak lika-liku dan begitu banyak pahlawan yang bahkan belum terpikirkan oleh kita saat ini. Dan Mainoo bisa jadi salah satunya.”