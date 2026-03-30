Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pahlawan tim Lionesses, Lucy Bronze, menargetkan Liga Champions bersama Chelsea dalam upaya meniru ‘sejarah’ tim pria The Blues
Mengejar impian Eropa yang sulit diraih
Dalam wawancara dengan UEFA, Bronze mengungkapkan keinginannya untuk membantu Chelsea meraih satu-satunya gelar bergengsi yang masih belum ada di lemari trofi mereka. Meskipun klub ini telah mendominasi kompetisi domestik, kesuksesan di kancah Eropa tetap menjadi tujuan utama.
"Itu adalah satu-satunya trofi yang belum pernah diraih klub; mencapai final, hampir lolos di semifinal, dan mengalahkan tim-tim papan atas di Liga Champions, tetapi belum benar-benar berhasil melewati garis finis," kata pemain berusia 34 tahun itu.
Dia berharap dapat mengangkat tim wanita ke status legendaris seperti rekan-rekan pria mereka, sambil menambahkan: "Liga Champions juga memainkan peran besar dalam sejarah tim pria, jadi akan sangat menyenangkan jika akhirnya kami bisa meraihnya."
- Getty Images Sport
Membalikkan keadaan saat tertinggal dari Arsenal
Untuk mewujudkan impian itu, The Blues harus melewati rintangan yang sangat berat. Mereka harus membalikkan ketertinggalan 3-1 pada leg pertama melawan Arsenal saat kedua klub asal London itu kembali bertemu pada Rabu nanti agar bisa melaju ke semifinal untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Namun, sang bek tetap percaya diri, mengingat ia telah membantu timnya membalikkan keadaan dalam situasi serupa saat melawan Manchester City musim lalu. Rekam jejaknya di kompetisi Eropa tak tertandingi; setelah memulai debutnya di kompetisi tersebut bersama Everton pada 2010, ia menjadi bek pertama yang dinobatkan sebagai Pemain Wanita Terbaik UEFA pada musim 2018-19 dan meraih tiga gelar berturut-turut bersama Lyon.
Pengalaman dan kekuatan keyakinan
Setelah menelan kekalahan agregat 8-2 dari Barcelona di semifinal musim lalu, Chelsea telah memperkuat skuad mereka dengan para pemain yang sudah terbukti mampu meraih gelar. "Berkat pengalaman di Liga Champions musim lalu, kami telah belajar banyak dan menjadi lebih matang. Secara keseluruhan, tim ini relatif muda, tetapi saya rasa kehadiran saya, Keira Walsh, dan Ellie Carpenter — para pemain yang telah sukses di Liga Champions tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali — menambah pengalaman," katanya.
Selain itu, pemain veteran ini percaya bahwa kekuatan mental sangatlah penting: "Tidak selalu tim yang tampil terbaik sepanjang musim yang keluar sebagai juara... ini hanya soal tetap bersatu dan percaya bahwa Anda bisa melakukannya."
- AFP
Mencari inspirasi dari legenda masa lalu
Hasrat sang bek kanan untuk meraih kejayaan di level Eropa terinspirasi dari melihat para legenda yang mendominasi olahraga ini. "Ini adalah kompetisi yang saya saksikan dari jauh selama bertahun-tahun dan melihat begitu banyak bintang top mengangkat trofi; saya teringat pada Wendie Renard, seseorang yang pernah bermain bersama saya, namun melihatnya mengangkat trofi berkali-kali sungguh menginspirasi saya," ujarnya.
Pindah negara dua kali khusus untuk memenangkan turnamen ini, ikatannya dengan turnamen ini sangat mendalam. "Saya rasa ini adalah kompetisi yang paling dekat di hati saya, selalu begitu, dan di setiap tim yang saya bela, saya menemukan bahwa Liga Champions selalu menjadi satu-satunya hal yang tetap sama, tak peduli tim mana pun yang saya bela di Eropa."