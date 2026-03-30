Pahlawan tim Lionesses, Lucy Bronze, menargetkan Liga Champions bersama Chelsea dalam upaya meniru ‘sejarah’ tim pria The Blues

Dalam wawancara dengan UEFA, Bronze mengungkapkan keinginannya untuk membantu Chelsea meraih satu-satunya gelar bergengsi yang masih belum ada di lemari trofi mereka. Meskipun klub ini telah mendominasi kompetisi domestik, kesuksesan di kancah Eropa tetap menjadi tujuan utama.

"Itu adalah satu-satunya trofi yang belum pernah diraih klub; mencapai final, hampir lolos di semifinal, dan mengalahkan tim-tim papan atas di Liga Champions, tetapi belum benar-benar berhasil melewati garis finis," kata pemain berusia 34 tahun itu.

Dia berharap dapat mengangkat tim wanita ke status legendaris seperti rekan-rekan pria mereka, sambil menambahkan: "Liga Champions juga memainkan peran besar dalam sejarah tim pria, jadi akan sangat menyenangkan jika akhirnya kami bisa meraihnya."