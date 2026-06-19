Pahlawan tak dikenal bagi USMNT? Tiga pemain yang dipilih oleh Kasey Keller setelah Folarin Balogun dan Christian Pulisic mendominasi berita utama dalam awal yang gemilang menuju Piala Dunia 2026

Jika Amerika Serikat ingin tampil baik di kandang sendiri, maka pemain seperti Pulisic dan Balogun harus memimpin dengan memberi contoh. Mereka telah memulai upaya tersebut dengan sangat baik, tetapi siapa saja yang tampil gemilang dalam peran pendukung?

Saat ditanya soal itu, mantan kiper Timnas AS Keller — yang berbicara dalam kerja sama dengan William Hill — Final One Standing — mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, trio di lini tengah telah melakukan pekerjaan yang luar biasa.

“Ini bukan soal pemain yang kurang dikenal, mengingat Weston McKennie di Juventus, Tyler [Adams] di Bournemouth, dan [Malik] Tillman di Leverkusen, jadi mereka bukan pemain yang tak dikenal, tapi mereka belum pernah benar-benar bermain bersama.

“Itulah salah satu hal aneh tentang Pochettino, dia tidak pernah menurunkan susunan pemain yang sama dua kali, dia tidak pernah tahu siapa yang akan bermain, atau bagaimana mereka akan bermain, jadi menjelang pertandingan ini kami masih berpikir, ‘Oke, bagaimana ini akan padu, seberapa cepat ini akan padu?

“Dan menurut saya, trio di lini tengah benar-benar menemukan keseimbangan yang luar biasa antara pertahanan yang solid, sekaligus sangat agresif dalam menyerang, serta memaksa Paraguay bertahan di wilayah mereka sendiri dengan energi untuk menekan, dan ketika bola direbut lawan, seberapa cepat mereka merebut kembali penguasaan bola—mereka hampir selalu memenangkan perebutan bola kedua. Saya pikir trio di lini tengah itu benar-benar, benar-benar melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menekan Paraguay hingga menyerah.”