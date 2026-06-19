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Pahlawan tak dikenal bagi USMNT? Tiga pemain yang dipilih oleh Kasey Keller setelah Folarin Balogun dan Christian Pulisic mendominasi berita utama dalam awal yang gemilang menuju Piala Dunia 2026
Generasi Emas berharap dapat mewujudkan potensinya
Dengan munculnya apa yang disebut sebagai ‘Generasi Emas’ para talenta di Amerika Serikat, ekspektasi pun tinggi menjelang turnamen besar yang digelar di kandang sendiri. Namun, hanya sedikit yang benar-benar tahu apa yang bisa diharapkan dari skuad yang penuh dengan potensi ini.
Pertandingan pembuka melawan Paraguay diprediksi akan menghadirkan banyak tantangan, dan kini giliran Pulisic dan kawan-kawan untuk memberikan jawaban yang menentukan. Mereka pun berhasil melakukannya dengan mencatatkan awal yang memecahkan rekor dalam laga Piala Dunia di SoFi Stadium, California.
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Awal yang sempurna di Piala Dunia 2026 melawan Paraguay
Hanya butuh kurang dari tujuh menit untuk memecah kebuntuan, saat Damian Bobadilla mencetak gol bunuh diri, sementara penyerang AC Milan, Pulisic—yang masih dikenal dengan julukan ‘Captain America’—terus menjadi ancaman di sayap kiri.
Dia memberikan umpan kepada Balogun untuk mencetak gol kedua tepat setelah pertandingan berjalan setengah jam, dan striker asal Monaco itu melesakkan gol ketiga yang spektakuler ke sudut atas gawang sebelum babak pertama berakhir. Playmaker yang lincah, Gio Reyna, masuk dari bangku cadangan untuk menambah gol keempat di menit-menit akhir — dengan tendangan trivela menggunakan bagian luar sepatu yang disarangkan ke gawang — dan Paraguay hanya mampu membalas dengan satu upaya.
Siapa saja yang telah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa bagi Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT)?
Jika Amerika Serikat ingin tampil baik di kandang sendiri, maka pemain seperti Pulisic dan Balogun harus memimpin dengan memberi contoh. Mereka telah memulai upaya tersebut dengan sangat baik, tetapi siapa saja yang tampil gemilang dalam peran pendukung?
Saat ditanya soal itu, mantan kiper Timnas AS Keller — yang berbicara dalam kerja sama dengan William Hill — Final One Standing — mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, trio di lini tengah telah melakukan pekerjaan yang luar biasa.
“Ini bukan soal pemain yang kurang dikenal, mengingat Weston McKennie di Juventus, Tyler [Adams] di Bournemouth, dan [Malik] Tillman di Leverkusen, jadi mereka bukan pemain yang tak dikenal, tapi mereka belum pernah benar-benar bermain bersama.
“Itulah salah satu hal aneh tentang Pochettino, dia tidak pernah menurunkan susunan pemain yang sama dua kali, dia tidak pernah tahu siapa yang akan bermain, atau bagaimana mereka akan bermain, jadi menjelang pertandingan ini kami masih berpikir, ‘Oke, bagaimana ini akan padu, seberapa cepat ini akan padu?
“Dan menurut saya, trio di lini tengah benar-benar menemukan keseimbangan yang luar biasa antara pertahanan yang solid, sekaligus sangat agresif dalam menyerang, serta memaksa Paraguay bertahan di wilayah mereka sendiri dengan energi untuk menekan, dan ketika bola direbut lawan, seberapa cepat mereka merebut kembali penguasaan bola—mereka hampir selalu memenangkan perebutan bola kedua. Saya pikir trio di lini tengah itu benar-benar, benar-benar melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menekan Paraguay hingga menyerah.”
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Jadwal pertandingan Tim Nasional Sepak Bola Pria AS: Australia akan menjadi lawan berikutnya di Seattle
Timnas AS (USMNT) sebelumnya belum pernah mencetak empat gol dalam satu pertandingan Piala Dunia. Prestasi itu kini telah tercapai, dan perhatian kini beralih ke laga kedua Grup D melawan Australia di Lumen Field, Seattle, pada hari Jumat.
Kemenangan dalam pertandingan tersebut akan memastikan lolosnya tim ke babak 32 besar, dengan satu pertandingan melawan Turkiye yang masih tersisa, serta membantu semakin meningkatkan semangat di dalam skuad dan kalangan suporter yang berani bermimpi—seiring banyaknya pemain yang tampil gemilang—bahwa sejarah baru dapat diciptakan dalam perburuan gelar paling bergengsi di dunia.