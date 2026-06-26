Pahlawan Swedia, Anthony Elanga, mengakui bahwa ia 'tidak tahu' hasil imbang sudah cukup untuk memastikan tiket ke babak gugur Piala Dunia setelah bermain imbang melawan Jepang

Sementara bangku cadangan Swedia sibuk menghitung berbagai kemungkinan, Elanga mengungkapkan bahwa satu-satunya fokusnya adalah mencetak gol penentu kemenangan. "Saya hanya berteriak: 'Ayo, kita bisa menambah gol'. Saya senang kami lolos, saya tidak tahu hal itu di akhir pertandingan," aku sang penyerang setelah peluit akhir dibunyikan. Mantan bintang Manchester United itu begitu bertekad untuk terus menekan hingga ia bahkan mengabaikan instruksi yang diteriakkan dari pinggir lapangan.

Pemain berusia 24 tahun itu menjelaskan bahwa pelatih veteran Sebastian Larsson dan anggota staf pelatih lainnya berusaha menyampaikan posisi klasemen grup saat waktu semakin menipis. “Saya rasa mereka mencoba berteriak kepada saya,” kata Elanga. “Saya jelas ingin terus berlari. Saya mengalami kram di akhir pertandingan, tapi tidak ingin berhenti berlari. Saya senang dan seluruh tim juga begitu.”

Isak tak percaya, dan mengakui bahwa ia "sedikit menegur" Elanga setelah memastikan bahwa sang pemain tidak menyadari situasi tersebut. "Dia sedikit frustrasi menjelang akhir pertandingan, dan sekarang Anda bisa mengerti alasannya," kata striker Liverpool itu sambil menghela napas.

Manajer Graham Potter menanggapi situasi itu dengan tertawa. “Itu menjelaskan beberapa hal. Kami sudah tidak bisa lebih jelas lagi... Kasihan dia! Tapi saya menyayanginya,” katanya sambil tertawa kecil. Sementara itu, kapten Victor Lindelof bercanda mengenai Elanga yang melewatkan pengarahan taktik sebelum pertandingan: “Dia pasti belum cukup terjaga.”