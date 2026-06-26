AFP
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Pahlawan Swedia, Anthony Elanga, mengakui bahwa ia 'tidak tahu' hasil imbang sudah cukup untuk memastikan tempat di babak gugur Piala Dunia setelah bermain imbang melawan Jepang
Elanga menjadi pahlawan dalam pertandingan yang berlangsung ketat
Dalam pertandingan yang kurang berirama pada babak pertama yang berakhir tanpa gol, laga ini mendadak memanas setelah jeda. Jepang memecah kebuntuan pada menit ke-56 ketika Daizen Maeda mengakhiri serangkaian umpan yang apik, namun Swedia langsung membalas melalui Elanga. Pemain Newcastle United itu menusuk ke dalam dari sisi kanan dan melepaskan tendangan indah dengan kaki kirinya—yang bukan kaki dominannya—untuk menyamakan kedudukan.
Gol tersebut menjadi gol kedua Elanga di turnamen ini dan pada akhirnya memastikan satu poin yang dibutuhkan untuk lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Menjelang akhir pertandingan, suasana menjadi sangat menegangkan, dengan Alexander Isak nyaris mencetak gol penentu kemenangan ketika sundulannya di menit-menit akhir membentur mistar gawang. Meskipun tegang, Swedia berhasil mempertahankan posisinya dan finis di belakang Belanda dan Jepang di Grup F.
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Kebingungan di lapangan bagi Swedia
Sementara bangku cadangan Swedia dengan panik menghitung berbagai kemungkinan, Elanga mengungkapkan bahwa satu-satunya fokusnya adalah mencetak gol penentu kemenangan. "Saya hanya berteriak: 'Ayo, kita bisa menambah gol'. Saya senang kami lolos, saya tidak tahu hal itu di akhir pertandingan," aku sang penyerang setelah peluit akhir dibunyikan. Mantan bintang Manchester United itu begitu bertekad untuk terus menekan hingga ia bahkan mengabaikan instruksi yang diteriakkan dari pinggir lapangan.
Pemain berusia 24 tahun itu menjelaskan bahwa pelatih veteran Sebastian Larsson dan anggota staf pelatih lainnya berusaha menyampaikan posisi klasemen grup saat waktu semakin menipis. “Saya rasa mereka mencoba berteriak kepada saya,” kata Elanga. “Saya jelas ingin terus berlari. Saya mengalami kram di akhir pertandingan, tapi tidak ingin berhenti berlari. Saya senang dan seluruh tim juga begitu.”
Isak tak percaya, dan mengakui bahwa ia "sedikit menegur" Elanga setelah memastikan bahwa sang pemain tidak menyadari situasi tersebut. "Dia sedikit frustrasi menjelang akhir pertandingan, dan sekarang Anda bisa mengerti alasannya," desah striker Liverpool itu.
Manajer Graham Potter menanggapi situasi itu dengan tertawa. “Itu menjelaskan beberapa hal. Kami sudah tidak bisa lebih jelas lagi... Kasihan dia! Tapi saya menyayanginya,” katanya sambil tertawa kecil. Sementara itu, kapten Victor Lindelof bercanda mengenai Elanga yang melewatkan pengarahan taktik sebelum pertandingan: “Dia pasti belum cukup terjaga.”
Strategi berisiko yang diambil Potter membuahkan hasil
Potter melakukan perubahan signifikan menjelang laga krusial ini, termasuk memasukkan Elanga ke dalam susunan pemain inti dan menempatkan Jacob Widell Zetterstorm sebagai penjaga gawang. Keyakinan sang manajer terhadap kedalaman skuadnya terbayar, karena Swedia menunjukkan ketangguhan untuk bangkit dari kekalahan telak sebelumnya melawan Belanda.
Ia mengatakan: "Kami menganalisis pertandingan melawan Belanda. Kami harus mempertahankan kotak penalti dan area sayap dengan lebih baik [hari ini]. Kami memutuskan untuk memanfaatkan kelebihan Jacob karena menurut saya dia adalah kiper yang luar biasa. Distribusi bolanya sangat mengesankan. Anthony masuk dan memberikan ancaman serangan balik, dan kecepatannya membuat lawan kewalahan."
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Beberapa tim unggulan potensial menanti di babak 32 besar
Dengan finis di posisi ketiga di grup, Swedia berhasil menghindari pertemuan langsung dengan Brasil, yang kini akan berhadapan dengan Jepang. Namun, jalan ke depan tetap menantang bagi tim asuhan Potter. Swedia kemungkinan besar akan menghadapi pemenang Grup I dalam pertandingan yang saat ini dijadwalkan pada 30 Juni, tergantung hasil pertandingan mendatang antara Prancis dan Norwegia. Lawan potensial lainnya termasuk Jerman, yang menjuarai Grup E.
Elanga tetap tak gentar menghadapi prospek berhadapan dengan tim-tim elit dunia di panggung terbesar. “Keduanya adalah tim yang bagus. Ini akan menjadi tantangan. Semua tim memang bagus, tapi kami siap menghadapi apa pun yang akan terjadi,” tegasnya. Dengan empat poin dan selisih gol yang seimbang dari tiga pertandingan mereka, tim Biru-Kuning ini merasa telah menemukan ritme permainan mereka tepat pada waktunya menjelang babak gugur.