Berkat "Joker" dan penampilan penuh semangat yang kembali ditunjukkan, tim sepak bola kecil ini juga berhasil menyulitkan Uruguay dan, setelah hasil imbang 2:2 (1:2), masih bisa memimpikan lolos ke babak gugur. Bahkan, posisi pertama di grup pun masih mungkin diraih.
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Pahlawan rakyat baru dan "Raja" Salah: Cape Verde kembali menciptakan kejutan besar di Piala Dunia - Mesir melaju ke babak gugur
Varela (menit ke-61) menyamakan kedudukan melalui aksi pertamanya, hanya tiga menit setelah masuk sebagai pemain pengganti untuk "Hiu Biru". Sebelumnya, Uruguay tampak akan menang berkat gol-gol dari Maxi Araujo (menit ke-44) dan Agustin Canobbio (menit ke-45+6), setelah Kevin Pina (menit ke-21) mencetak gol pertama Kap Verde di Piala Dunia.
"Kami berada di sini untuk bersaing di level tertinggi dan mewujudkan impian baru – lolos ke babak berikutnya," kata Pelatih Pedro Leitao Brito: "Kami berada di titik di mana kami bisa berkata: Ya, kami berjuang untuk lolos."
Tim yang tidak diunggulkan ini kembali berusaha sekuat tenaga; dengan semangat dan gairah, para pemainnya berjuang habis-habisan dalam setiap duel—dan usaha mereka dibalas oleh Varela yang cerdik. Pemain berusia 24 tahun itu dengan cerdik memanfaatkan kesalahpahaman di barisan pertahanan Uruguay saat mencetak golnya. Dengan demikian, Cape Verde kini memiliki pahlawan baru di turnamen ini, selain kiper Vozinha, yang sudah membuat frustrasi juara Eropa Spanyol (0:0) dengan penyelamatannya di laga pembuka dan kali ini didukung langsung di stadion oleh ibunya yang datang khusus untuk menyaksikannya.
Kap Verde Berpotensi Menciptakan Kejutan di Piala Dunia: Babak 16 Besar
Dengan demikian, Kap Verde dan Uruguay tengah menuju babak akhir yang menegangkan di Grup H; di belakang Spanyol (4), kedua tim masing-masing mengoleksi dua poin. Pada pertandingan penutup fase grup pada Sabtu dini hari, Kap Verde akan berhadapan dengan Arab Saudi, sementara Uruguay akan berhadapan dengan Lamine Yamal dan kawan-kawan.
Setelah penampilan sensasional melawan Spanyol, tim Kap Verde kembali menunjukkan penampilan yang sangat percaya diri. Ketika wasit Espen Eskas (Norwegia) memberikan tendangan bebas kepada mereka di pertengahan babak pertama, Pina berani melepaskan tendangan dari jarak sekitar 30 meter. Pemain berusia 29 tahun itu langsung melepaskan tendangan—dan benar-benar mencetak gol Piala Dunia pertama bagi negara kepulauan kecil di Afrika tersebut. Namun, kiper Uruguay, Fernando Muslera, terlihat jauh dari sempurna saat gol tersebut tercipta. Namun, para penggemar Cape Verde sama sekali tidak peduli; sorak-sorai mereka tak terhingga. Ibu Vozinha pun melompat-lompat di tribun penonton.
Apakah Cape Verde merayakan gol terlalu lama? Apakah kejutan itu membangkitkan semangat Uruguay? Bagaimanapun, tim yang dipimpin kapten Federico Valverde itu tiba-tiba bermain lebih baik setelah tertinggal. Araujo memanfaatkan kekacauan sementara di lini pertahanan Cape Verde setelah umpan silang dari tengah lapangan, yang dibelokkan Sidny Lopes Cabral ke tiang gawangnya sendiri, lalu mencetak gol melalui sundulan dari jarak dekat.
Tak lama kemudian, kembali Araujo yang memberikan umpan sundulan kepada Canobbio—dan gelandang Fluminense asal Rio itu tak kesulitan mencetak gol dari jarak dekat ke gawang Cape Verde. Namun, tim underdog itu benar-benar bangkit kembali dari kemunduran tersebut; setelah gol penyama kedudukan dari Varela, Cape Verde benar-benar bermain untuk meraih kemenangan. Namun, Uruguay pun tak menyerah di fase akhir pertandingan yang menegangkan.
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Mohamed Salah mencatatkan sejarah Piala Dunia bersama Mesir
"Raja" membuktikan kemampuannya: Mohamed Salah membawa tim sepak bola Mesir meraih kemenangan bersejarah pertama mereka di Piala Dunia. Bintang FC Liverpool yang akan hengkang ini mencetak gol penting kedua dalam kemenangan 3:1 (0:1) pada pertandingan kedua fase grup melawan tim underdog Selandia Baru, dan bersama timnya, ia membawa Mesir selangkah lebih dekat ke babak gugur.
Bersama Mostafa Ziko (58') dan Trezeguet (82'), Salah (67') membawa "Firaun" meraih kemenangan pertama mereka di putaran final Piala Dunia setelah sembilan kali mencoba — sekaligus mengantarkan mereka ke puncak Grup G. Pada pertandingan terakhir fase grup, Mesir akan menghadapi Iran di Seattle, namun dengan empat poin dan peluang untuk setidaknya finis di antara delapan tim peringkat ketiga terbaik, tekanan yang mereka hadapi kini sudah sangat berkurang.
"Kita harus menikmati hari ini," kata Salah sambil tersenyum lebar, suasana di lapangan terasa seperti "pertandingan kandang". "Kami sekarang memuncaki grup. Namun, pertandingan berikutnya sangat penting."
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Mesir tampak tanpa arah — namun kemudian muncul Mo Salah
Sebaliknya, bagi Selandia Baru, penantian masih berlanjut: “All Whites”, yang sempat memimpin berkat gol Finn Surman (menit ke-15), kembali gagal meraih kemenangan dalam pertandingan kedelapan mereka sepanjang sejarah Piala Dunia. Jumat mendatang (waktu setempat), tim yang menduduki peringkat ke-85 dunia ini akan menghadapi Belgia—yang sejauh ini tampil mengecewakan—dalam apa yang kemungkinan besar menjadi kesempatan terakhir mereka untuk saat ini.
Tentu saja, hasrat untuk meraih kemenangan itu sangat besar di kedua tim. “Itu akan menjadi sejarah,” kata pelatih Selandia Baru, Bazeley. Lawannya, Hossam Hassan, menambahkan bahwa mereka ingin “membawa kebahagiaan” bagi masyarakat di tanah air. Itu bukanlah sekadar kata-kata kosong, seperti yang segera terbukti.
Kedua tim langsung mengincar gol sejak awal. Terutama para pendukung Mesir yang begitu banyak, yang dengan lantang menyemangati tim mereka di arena yang penuh sesak di Vancouver. Namun, tidak butuh waktu lama untuk membuat mereka terdiam untuk pertama kalinya.
Tendangan Elijah Just (menit ke-14) membuat mereka kaget untuk pertama kalinya—beberapa detik kemudian, itu tidak berhenti di situ saja: Tanpa tekanan sama sekali, Surman, yang bermain untuk Portland Timbers di MLS, mencetak gol melalui sundulan yang membawa Selandia Baru memimpin. Mesir bereaksi dengan marah, tetapi sering kali terlalu liar.
Baru pada menit ke-27, mantan pemain Frankfurt, Omar Marmoush, mencatatkan tembakan pertama bagi tim favorit tersebut. Selain itu, Salah dan kawan-kawan tampak kebingungan menghadapi pertahanan penuh semangat dari Selandia Baru, dan kecenderungan mereka melakukan kesalahan di sepertiga akhir lapangan tidak membantu.
Hal itu berubah pada babak kedua. Mesir kini memanfaatkan ruang-ruang yang terbuka dengan jauh lebih baik, meskipun Selandia Baru—seperti melalui Callum McCowatt (52.)—tetap berbahaya. Gol penyama kedudukan oleh Ziko tetap pantas, dan suasan di BC Place, Vancouver, pun menjadi riuh. Terlebih lagi ketika Salah mencetak gol.
Piala Dunia: Jadwal pertandingan dan hasil pertandingan semalam
Tanggal Kandang Tandang Hasil 22 Juni 2026 Uruguay Kap Verde 2:2 22 Juni 2026 Selandia Baru Mesir 1:3