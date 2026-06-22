Pahlawan rakyat baru dan "Raja" Salah: Cape Verde kembali menciptakan kejutan besar di Piala Dunia - Mesir melaju ke babak gugur

Dengan demikian, Kap Verde dan Uruguay tengah menuju babak akhir yang menegangkan di Grup H; di belakang Spanyol (4), kedua tim masing-masing mengoleksi dua poin. Pada pertandingan penutup fase grup pada Sabtu dini hari, Kap Verde akan berhadapan dengan Arab Saudi, sementara Uruguay akan berhadapan dengan Lamine Yamal dan kawan-kawan.

Setelah penampilan sensasional melawan Spanyol, tim Kap Verde kembali menunjukkan penampilan yang sangat percaya diri. Ketika wasit Espen Eskas (Norwegia) memberikan tendangan bebas kepada mereka di pertengahan babak pertama, Pina berani melepaskan tendangan dari jarak sekitar 30 meter. Pemain berusia 29 tahun itu langsung melepaskan tendangan—dan benar-benar mencetak gol Piala Dunia pertama bagi negara kepulauan kecil di Afrika tersebut. Namun, kiper Uruguay, Fernando Muslera, terlihat jauh dari sempurna saat gol tersebut tercipta. Namun, para penggemar Cape Verde sama sekali tidak peduli; sorak-sorai mereka tak terhingga. Ibu Vozinha pun melompat-lompat di tribun penonton.

Apakah Cape Verde merayakan gol terlalu lama? Apakah kejutan itu membangkitkan semangat Uruguay? Bagaimanapun, tim yang dipimpin kapten Federico Valverde itu tiba-tiba bermain lebih baik setelah tertinggal. Araujo memanfaatkan kekacauan sementara di lini pertahanan Cape Verde setelah umpan silang dari tengah lapangan, yang dibelokkan Sidny Lopes Cabral ke tiang gawangnya sendiri, lalu mencetak gol melalui sundulan dari jarak dekat.

Tak lama kemudian, kembali Araujo yang memberikan umpan sundulan kepada Canobbio—dan gelandang Fluminense asal Rio itu tak kesulitan mencetak gol dari jarak dekat ke gawang Cape Verde. Namun, tim underdog itu benar-benar bangkit kembali dari kemunduran tersebut; setelah gol penyama kedudukan dari Varela, Cape Verde benar-benar bermain untuk meraih kemenangan. Namun, Uruguay pun tak menyerah di fase akhir pertandingan yang menegangkan.