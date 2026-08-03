Pahlawan Piala Dunia Cape Verde, Vozinha, akhirnya tiba di Cile untuk menuntaskan kepindahannya ke Colo-Colo

Penampilan Vozinha saat membuat juara eventual Spanyol gagal mencetak gol di Piala Dunia melambungkan popularitasnya, memberinya puluhan juta pengikut di media sosial. Federasi Sepak Bola Chile bahkan secara khusus mengubah regulasi jersey mereka agar ia diizinkan mengenakan moniker 'Vozinha'. Kedatangan sang kiper diharapkan membantu pemuncak klasemen itu mengamankan gelar dan memperkuat ambisi mereka di level kontinental pada Copa Libertadores musim depan.

Berbicara kepada The Associated Press, pendukung klub Marcos Antonio Barrera membagikan antusiasmenya: "Saya bersemangat. Dan jika Colo Colo memenangkan gelar, tahun depan ada Copa Libertadores, yang membuat semuanya jadi jauh lebih menarik bagi seluruh Chile dan Amerika Selatan."

Sementara itu, pendukung lainnya, Sebastian Paredes, menambahkan harapannya: "Keluarga besar Colo Colo dan seluruh Chile menunggu dengan penuh antusias. Sekarang dia harus mendapatkan tempatnya di Colo Colo lewat bakat, dedikasi, kerja keras, komitmen, dan dengan merebut hati para suporter. Semoga dia menjadi perekrutan yang hebat dan membantu menempatkan Chile di peta."