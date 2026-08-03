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Pahlawan Piala Dunia Cape Verde, Vozinha, akhirnya tiba di Cile untuk menuntaskan kepindahannya ke Colo-Colo
Kiper veteran mendarat di Santiago
Colo-Colo secara resmi mengumumkan perekrutan kiper berusia 40 tahun Josimar Evora Dias, yang lebih dikenal sebagai Vozinha, pada 24 Juli dari klub divisi kedua Portugal, Chaves. Namun, serangkaian masalah dokumentasi dan urusan pribadi menunda kedatangannya dalam tiga kesempatan terpisah, sehingga memunculkan kekhawatiran di kalangan manajemen. Kiper veteran itu akhirnya mendarat di bandara Santiago pada Minggu malam dan disambut ratusan suporter yang berisik dengan membawa bendera, spanduk, dan drum.
- ZUMA Press Wire
Vozinha menyapa para pendukung barunya
Setibanya di Chile, pahlawan Piala Dunia 2026 Cape Verde itu mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesabaran yang ditunjukkan para pendukung setia Colo-Colo yang menantikan kedatangannya.
Seperti dilaporkan jurnalis lokal di Chile, Vozinha membagikan kegembiraannya: "Saya sangat senang berada di sini. Dan saya ingin berterima kasih kepada para suporter atas kesabaran yang mereka tunjukkan saat menunggu saya. Sampai jumpa di Stadion Monumental."
Gelar domestik dan target Libertadores
Penampilan Vozinha saat membuat juara eventual Spanyol gagal mencetak gol di Piala Dunia melambungkan popularitasnya, memberinya puluhan juta pengikut di media sosial. Federasi Sepak Bola Chile bahkan secara khusus mengubah regulasi jersey mereka agar ia diizinkan mengenakan moniker 'Vozinha'. Kedatangan sang kiper diharapkan membantu pemuncak klasemen itu mengamankan gelar dan memperkuat ambisi mereka di level kontinental pada Copa Libertadores musim depan.
Berbicara kepada The Associated Press, pendukung klub Marcos Antonio Barrera membagikan antusiasmenya: "Saya bersemangat. Dan jika Colo Colo memenangkan gelar, tahun depan ada Copa Libertadores, yang membuat semuanya jadi jauh lebih menarik bagi seluruh Chile dan Amerika Selatan."
Sementara itu, pendukung lainnya, Sebastian Paredes, menambahkan harapannya: "Keluarga besar Colo Colo dan seluruh Chile menunggu dengan penuh antusias. Sekarang dia harus mendapatkan tempatnya di Colo Colo lewat bakat, dedikasi, kerja keras, komitmen, dan dengan merebut hati para suporter. Semoga dia menjadi perekrutan yang hebat dan membantu menempatkan Chile di peta."
- Anadolu Agency
Jadwal pemeriksaan medis dan sesi latihan
Vozinha dijadwalkan menjalani tes medis pada Senin sebelum menandatangani kontrak awal berdurasi enam bulan dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan berikutnya. Manajemen Colo-Colo berencana secara resmi memperkenalkan kiper tersebut kepada publik pada Selasa bersamaan dengan sesi latihan pertamanya. Perekrutan ini diharapkan semakin memperkuat dominasi klub di puncak Divisi Primera Cile menjelang laga-laga krusial pada paruh kedua musim.
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