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Pahlawan legendaris Liverpool dan pemenang Liga Champions mengumumkan pensiun di usia 31 tahun
Origi memutuskan untuk mengakhiri karier bermainnya lebih awal
Origi telah mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola profesional pada usia 31 tahun. Mantan penyerang Liverpool itu mengonfirmasi keputusannya di media sosial, dengan menyatakan bahwa ia merasa perjalanannya di dunia sepak bola telah mencapai titik akhir. Pengumuman pemain asal Belgia ini muncul hanya dua tahun setelah penampilan terakhirnya di level senior.
Meskipun tergolong muda menurut standar sepak bola modern, Origi memilih untuk mundur dari olahraga ini setelah karier yang diwarnai kesuksesan di level tertinggi. Ia meninggalkan dunia sepak bola dengan kenangan terbaik dari masa-masa di Liverpool, di mana ia membuktikan diri sebagai penentu kemenangan yang andal dalam beberapa momen terbesar klub di bawah asuhan Jurgen Klopp.
Origi mengenang perjalanan karier sepak bolanya yang memuaskan
Origi menjelaskan alasan di balik keputusannya dalam sebuah pesan yang dibagikan kepada para pendukungnya setelah pengumuman pensiunnya. Mantan pemain timnas Belgia itu juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah mendukungnya sepanjang kariernya.
"Tujuan saya dalam sepak bola sebagai pemain telah tercapai," tulisnya di Instagram. "Saya telah mewujudkan impian masa kecil saya untuk bermain di panggung terbesar dan memenangkan trofi-trofi terbesar. Saya bersyukur kepada Tuhan atas semuanya. Kepada para penggemar saya di seluruh dunia yang membantu saya bersinar: setiap momen ikonik, setiap gol, setiap bagian sejarah yang kita ciptakan bersama akan selamanya menjadi milik kita.
"Kepada setiap klub, serta semua pelatih dan rekan setim yang selalu mendampingi saya, terima kasih. Kalian membentuk saya dalam cara-cara yang jauh melampaui lapangan. Mewakili Belgia, negara saya, sambil membawa Kenya, akar saya, adalah kebahagiaan. Dan kepada keluarga saya dan orang-orang terdekat… tanpa kalian, saya tidak akan menjadi seperti sekarang. Saya selamanya bersyukur. Misi telah selesai. Kini saya melangkah ke panggilan berikutnya. Perjalanan masih panjang."
Kenangan di Anfield menjadi ciri khas warisan Origi
Meskipun ia tak pernah menjadi pemain inti tetap di Liverpool, Origi berhasil meraih status pahlawan legendaris berkat serangkaian gol penentu. Gol penentu kemenangan dramatisnya di menit-menit akhir melawan Everton serta kontribusinya dalam comeback legendaris Liverpool dengan skor 4-0 atas Barcelona di Liga Champions tetap menjadi salah satu momen paling berkesan selama masa kepelatihan Klopp.
Kontribusi paling ikoniknya terjadi pada final Liga Champions 2019 melawan Tottenham, ketika ia mencetak gol kedua Liverpool di Madrid untuk membantu mengamankan gelar Piala Eropa keenam. Momen-momen tersebut memastikan tempat abadi dalam sejarah klub.
Karier Origi setelah Liverpool tidak pernah mencapai puncak yang sama. Pindah ke AC Milan hanya menghasilkan dua gol dalam 36 penampilan, sementara masa peminjaman di Nottingham Forest menghasilkan satu gol dalam 22 pertandingan sebelum ia tersingkir dari tim utama Milan.
- AFP
Kehidupan setelah pensiun
Origi telah menyatakan bahwa ia siap untuk memulai apa yang ia gambarkan sebagai "panggilan berikutnya" setelah pensiun dari sepak bola. Meskipun ia belum mengungkapkan rencana spesifik, pensiunnya menandai berakhirnya babak dalam karier yang dipenuhi gelar-gelar bergengsi dan momen-momen tak terlupakan.
Ia meninggalkan dunia sepak bola dengan gelar Liga Champions, gelar Liga Premier, Piala FA, Piala Liga, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia Antarklub. Bagi para pendukung Liverpool, reputasinya sebagai pemain yang tampil gemilang saat dibutuhkan tidak akan pudar.