Pahlawan legendaris Liverpool dan pemenang Liga Champions mengumumkan pensiun di usia 31 tahun

Origi menjelaskan alasan di balik keputusannya dalam sebuah pesan yang dibagikan kepada para pendukungnya setelah pengumuman pensiunnya. Mantan pemain timnas Belgia itu juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah mendukungnya sepanjang kariernya.

"Tujuan saya dalam sepak bola sebagai pemain telah tercapai," tulisnya di Instagram. "Saya telah mewujudkan impian masa kecil saya untuk bermain di panggung terbesar dan memenangkan trofi-trofi terbesar. Saya bersyukur kepada Tuhan atas semuanya. Kepada para penggemar saya di seluruh dunia yang membantu saya bersinar: setiap momen ikonik, setiap gol, setiap bagian sejarah yang kita ciptakan bersama akan selamanya menjadi milik kita.

"Kepada setiap klub, serta semua pelatih dan rekan setim yang selalu mendampingi saya, terima kasih. Kalian membentuk saya dalam cara-cara yang jauh melampaui lapangan. Mewakili Belgia, negara saya, sambil membawa Kenya, akar saya, adalah kebahagiaan. Dan kepada keluarga saya dan orang-orang terdekat… tanpa kalian, saya tidak akan menjadi seperti sekarang. Saya selamanya bersyukur. Misi telah selesai. Kini saya melangkah ke panggilan berikutnya. Perjalanan masih panjang."







