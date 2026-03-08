Getty Images Sport
Pahlawan legendaris Liverpool akan diperiksa dalam penyelidikan terkait kesepakatan senilai £15 juta yang diduga penipuan untuk klub Siprus
Rincian perselisihan hukum di Siprus
Menurut The Daily Mail, situasi semakin memanas setelah Gabriel, yang pernah dijuluki sebagai calon penyelamat klub, diduga gagal menepati janji investasi besar-besaran. Dokumen Pengadilan Tinggi menunjukkan bahwa Gabriel mengklaim kekayaan pribadi sebesar hampir £500 juta untuk memikat pejabat klub. Namun, kesepakatan tersebut gagal karena angsuran yang dijanjikan tidak pernah cair. Apollon Limassol kini telah mengajukan gugatan hukum senilai £8 juta atas pelanggaran kontrak dan penipuan terhadap pengusaha tersebut.
Pertanyaan untuk Heskey
Perwakilan hukum klub Siprus kini berminat untuk berbicara dengan mantan bintang Timnas Inggris tersebut guna menentukan secara pasti apa yang telah diberitahukan kepadanya mengenai akuisisi klub. The Mail melaporkan bahwa Heskey telah mendampingi Gabriel dalam beberapa perjalanan penting ke pulau tersebut, bahkan tampil di lapangan stadion klub berkapasitas 10.000 penonton untuk menyambut para pendukung. Diperkirakan mantan striker tersebut telah dijadwalkan untuk mengambil alih posisi direktur sepak bola di klub setelah akuisisi selesai.
Presiden Apollon, Nikos Kirzis, telah mengonfirmasi bahwa mereka mencari jawaban dari produk akademi Leicester City. Kirzis menyatakan, "Gabriel mengunjungi Apollon beberapa kali bersama Heskey, dan kami ingin menghubungi Heskey terkait apa yang dia ketahui tentang rencana Gabriel untuk klub dan apakah Gabriel juga memalsukan kekayaannya dan kemampuannya untuk berinvestasi di klub kepada Heskey."
Tanda-tanda peringatan keuangan dan aset
Penyelidikan telah mengungkap ketidaksesuaian yang mengejutkan antara kekayaan yang dilaporkan Gabriel dengan kenyataan kondisi keuangannya. Meskipun dia dikabarkan telah memamerkan aset termasuk permata zamrud senilai £250 juta, pengungkapan hukum selanjutnya mengungkapkan gambaran yang jauh lebih sederhana. Menurut klaim tersebut, pengusaha tersebut akhirnya mengakui dalam berkas hukum bahwa dia hanya memiliki aset senilai £540.000, yang menyebabkan permohonan pembekuan aset berhasil diajukan di Siprus dan Inggris.
Heskey sendiri telah menghadapi periode keuangan yang sulit dalam beberapa tahun terakhir, yang menambah lapisan pengawasan terhadap keterlibatannya dalam kasus kompleks ini. Pemain internasional Inggris dengan 62 caps ini dinyatakan bangkrut pada 2010 dan baru-baru ini terlibat dalam sengketa hukum terkait tagihan pajak yang belum dibayar. Meskipun mengalami kemunduran ini, ia tetap menjadi figur yang dihormati di dunia sepak bola, sering tampil sebagai pakar media dan pelatih.
Pertahanan dari kubu Gabriel
Menanggapi tekanan hukum yang semakin meningkat, Gabriel membantah tuduhan tersebut, dengan klaim bahwa kegagalan kesepakatan disebabkan oleh masalah keuangan internal klub, bukan karena kekurangan dana dari pihaknya. Ia berargumen bahwa Apollon berada dalam kondisi keuangan yang sangat buruk dan manajemen gagal menyediakan data yang akurat. Gabriel tetap bersikeras, menyatakan, "Lupakan omong kosong 'Mr Gabriel tidak punya uang'. Itu hanyalah kedok. Anda tidak akan mencari untuk membeli klub tanpa uang atau dukungan untuk melakukannya, atau melibatkan orang seperti Emile Heskey yang merupakan teman baik."
Seorang juru bicara pengusaha tersebut lebih lanjut menjelaskan posisi mereka, tetap yakin akan kemenangan hukum. Perwakilan tersebut menambahkan, "Mr Gabriel yakin bahwa dia akan dibebaskan dalam persidangan." Sementara pertarungan berlanjut di pengadilan, sorotan tetap tertuju pada apakah legenda Premier League tersebut ditipu bersama klub yang dia harapkan untuk memimpin ke era baru.
