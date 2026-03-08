Perwakilan hukum klub Siprus kini berminat untuk berbicara dengan mantan bintang Timnas Inggris tersebut guna menentukan secara pasti apa yang telah diberitahukan kepadanya mengenai akuisisi klub. The Mail melaporkan bahwa Heskey telah mendampingi Gabriel dalam beberapa perjalanan penting ke pulau tersebut, bahkan tampil di lapangan stadion klub berkapasitas 10.000 penonton untuk menyambut para pendukung. Diperkirakan mantan striker tersebut telah dijadwalkan untuk mengambil alih posisi direktur sepak bola di klub setelah akuisisi selesai.

Presiden Apollon, Nikos Kirzis, telah mengonfirmasi bahwa mereka mencari jawaban dari produk akademi Leicester City. Kirzis menyatakan, "Gabriel mengunjungi Apollon beberapa kali bersama Heskey, dan kami ingin menghubungi Heskey terkait apa yang dia ketahui tentang rencana Gabriel untuk klub dan apakah Gabriel juga memalsukan kekayaannya dan kemampuannya untuk berinvestasi di klub kepada Heskey."