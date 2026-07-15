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Pahlawan legendaris Inggris, Dan Burn, ‘bukan sekadar sundul dan tendang’-demikian dijelaskan oleh rekan setimnya di Three Lions asal Timur Laut, yang menjelaskan mengapa ia tak pernah meragukan bahwa ‘penyelesai’ Piala Dunia itu akan berhasil
Dari Darlington ke Piala Dunia: Perjalanan Luar Biasa Burn
Burn baru melakukan debut internasional seniornya pada Maret 2025, dengan penampilan perdananya di level tersebut terjadi hanya beberapa minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-33. Kini, di usia 34 tahun, ia tampil di panggung paling bergengsi di Amerika Utara.
Perjalanan sang bek bertubuh jangkung ini hingga saat ini memang cukup panjang. Awalnya, ia dilepas oleh Newcastle pada usia 11 tahun dan harus berjuang melalui jenjang liga non-profesional sebelum akhirnya mendapat kesempatan bermain di level tertinggi bersama Fulham — saat ia melangkah keluar dari Conference dan masuk ke Liga Premier.
Diperlukan kesabaran lebih, dengan pengalaman berharga yang ia peroleh selama masa peminjaman di luar London Barat, namun perkembangan positifnya bersama Wigan dan Brighton akhirnya membawanya kembali ke tempat semuanya dimulai ketika Newcastle memanggilnya pada Januari 2022.
Burn kini mendekati angka 200 penampilan untuk klub masa kecilnya, sekaligus membantu mereka mengakhiri penantian selama 70 tahun untuk meraih trofi domestik saat merayakan kejayaan di Carabao Cup pada 2025. Perjalanan luar biasa menuju ketenaran ini mencapai puncaknya ketika ia dipanggil ke skuad Inggris oleh Thomas Tuchel.
Posisi starter belum ia amankan bersama The Three Lions, namun ia memainkan peran penting dalam skuad—dengan keahliannya dalam duel udara dan tendangan kaki kiri yang dimanfaatkan dengan baik sebagai “penyelesai”. Kualitas-kualitas tersebut telah dimanfaatkan sepenuhnya di Piala Dunia 2026, di mana Burn dimasukkan dari bangku cadangan saat tim membutuhkan pertahanan yang kokoh.
Ia telah menyundul umpan silang ke angkasa — yang sangat disukai oleh para pendukung yang menyambut baik perangkat lunak 3D baru — dengan penampilan heroik yang ditunjukkannya dalam pertandingan babak 16 besar melawan Meksiko yang dimainkan di ketinggian tinggi dan dalam pertandingan perempat final melawan Norwegia yang berlangsung di tengah suhu yang melonjak di Miami.
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Mantan bek timnas Inggris itu selalu yakin Burn akan berhasil
Burn telah menjadi favorit para penggemar, dengan komitmen tak kurang dari 100 persen yang ia berikan untuk tujuan bersama, dan Pallister — yang tumbuh besar di County Durham dan berbicara sebagai perwakilan NetBet Sport — mengatakan kepada GOAL bahwa ia menyaksikan seorang bintang yang lugas dan jujur berkembang pesat: “Seorang teman saya, Raj Singh, memiliki Darlington, sejak saat Dan masih bermain untuk Darlington. Dia berkata, ‘kami mulai tertarik pada pemain bertubuh besar ini’.
“Dan aku melihatnya, tingginya 6'7", bisa menyundul bola, tentu saja, tapi bukan cuma menyundul dan menendang, dia juga bisa bermain sedikit. Aku melihatnya dan berpikir, ‘ya, dia masih agak naif saat ini, tapi tahukah kamu, dia punya semua kualitas yang dibutuhkan’.
“Jadi, ini pasti terjadi, entah sudah berapa tahun yang lalu, 15 tahun, 14, atau 13 tahun yang lalu, saya tidak ingat pasti. Tapi saya sangat senang untuknya. Dia sudah berpindah-pindah di beberapa tim. Akhirnya dia bisa bergabung dengan klub masa kecilnya.
“Dia masuk sebagai pemain pengganti dan tampil sangat bagus melawan Meksiko. Malam itu, saat lawan jelas-jelas sudah putus asa dan terus-menerus mengumpan bola ke kotak penalti, itu justru menjadi kesempatan emas baginya. Saya sangat senang untuknya.
“Dia bermain untuk klub kota kelahirannya, dan dia telah memenangkan trofi di sana. Dulu, saya pernah bermain di Darlington selama tujuh pertandingan di bawah asuhan Cyril Knowles yang hebat. Jadi, ya, saya telah mengikuti kariernya dengan penuh ketertarikan.”
Burn adalah bukti nyata bahwa tak ada mimpi yang terlalu besar
Burn berkomentar mengenai kemunculannyayang tak terduga di panggung Piala Dunia: “Hal itu sama seperti banyak hal lain dalam karier saya. Baru setelah saya pensiun, menengok ke belakang, dan bisa menghargai apa yang telah terjadi.
“Sungguh luar biasa bisa bermain di Piala Dunia pertamaku pada usia 34 tahun dan mendapat kesempatan bermain. Ini adalah salah satu momen yang tak akan bisa diambil dari diriku oleh siapa pun. Bagi setiap anak yang tumbuh besar sambil menonton sepak bola, kenangan pertamaku adalah Newcastle dan Piala Dunia 2002 adalah Piala Dunia pertamaku. Aku masih ingat dan hanya berpikir betapa hebatnya rasanya bisa melakukannya. Saya berhasil mencapainya, jadi saya sangat bangga.
“Ini gila. Rasanya menyenangkan karena tidak ada jalan lurus untuk bermain sepak bola dan meraih kesuksesan di dunia sepak bola. Semoga hal ini bisa memberikan sedikit inspirasi kepada anak-anak bahwa kamu tidak harus melalui sistem akademi untuk menjadi pesepakbola atau mencapai apa yang kamu inginkan dalam sepak bola. Ada banyak cara berbeda untuk melakukannya.”
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Piala Dunia 2026: Pertandingan semifinal melawan Messi dan Argentina akan segera berlangsung
Burn adalah bukti nyata bahwa tak ada mimpi yang boleh dianggap terlalu besar. Ia telah mencapai puncak-puncak yang dulu tampak sangat jauh dari jangkauan, dan ada kemungkinan ia akan menutup pekan ini sebagai juara Piala Dunia.
Inggris, yang telah berjuang melewati beberapa pertandingan yang menantang, kini bersiap menghadapi Lionel Messi dan Argentina di Atlanta. Kemungkinan besar, kehadiran seorang bek tengah bergaya klasik akan kembali dibutuhkan dalam pertandingan tersebut.
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