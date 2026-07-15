Pahlawan legendaris Inggris, Dan Burn, ‘bukan sekadar sundul dan tendang’-demikian dijelaskan oleh rekan setimnya di Three Lions asal Timur Laut, yang menjelaskan mengapa ia tak pernah meragukan bahwa ‘penyelesai’ Piala Dunia itu akan berhasil

Burn baru melakukan debut internasional seniornya pada Maret 2025, dengan penampilan perdananya di level tersebut terjadi hanya beberapa minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-33. Kini, di usia 34 tahun, ia tampil di panggung paling bergengsi di Amerika Utara.

Perjalanan sang bek bertubuh jangkung ini hingga saat ini memang cukup panjang. Awalnya, ia dilepas oleh Newcastle pada usia 11 tahun dan harus berjuang melalui jenjang liga non-profesional sebelum akhirnya mendapat kesempatan bermain di level tertinggi bersama Fulham — saat ia melangkah keluar dari Conference dan masuk ke Liga Premier.

Diperlukan kesabaran lebih, dengan pengalaman berharga yang ia peroleh selama masa peminjaman di luar London Barat, namun perkembangan positifnya bersama Wigan dan Brighton akhirnya membawanya kembali ke tempat semuanya dimulai ketika Newcastle memanggilnya pada Januari 2022.

Burn kini mendekati angka 200 penampilan untuk klub masa kecilnya, sekaligus membantu mereka mengakhiri penantian selama 70 tahun untuk meraih trofi domestik saat merayakan kejayaan di Carabao Cup pada 2025. Perjalanan luar biasa menuju ketenaran ini mencapai puncaknya ketika ia dipanggil ke skuad Inggris oleh Thomas Tuchel.

Posisi starter belum ia amankan bersama The Three Lions, namun ia memainkan peran penting dalam skuad—dengan keahliannya dalam duel udara dan tendangan kaki kiri yang dimanfaatkan dengan baik sebagai “penyelesai”. Kualitas-kualitas tersebut telah dimanfaatkan sepenuhnya di Piala Dunia 2026, di mana Burn dimasukkan dari bangku cadangan saat tim membutuhkan pertahanan yang kokoh.

Ia telah menyundul umpan silang ke angkasa — yang sangat disukai oleh para pendukung yang menyambut baik perangkat lunak 3D baru — dengan penampilan heroik yang ditunjukkannya dalam pertandingan babak 16 besar melawan Meksiko yang dimainkan di ketinggian tinggi dan dalam pertandingan perempat final melawan Norwegia yang berlangsung di tengah suhu yang melonjak di Miami.