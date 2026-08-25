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Pahlawan kultus Piala Dunia Orlando Gill segera bergabung dengan Lille untuk memperkuat skuad Ancelotti
Mengamankan penjaga gawang
Menurut TyC Sports, Lille segera menuntaskan perekrutan kiper Paraguay Orlando Gill dari klub Argentina San Lorenzo. Nilai transfernya dipatok sekitar €3,8 juta, yang mencakup 50% hak ekonomi sang pemain dan memberikan suntikan finansial yang disambut baik oleh San Lorenzo. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu menegaskan bahwa ia ingin pindah ke Prancis, secara aktif mendorong mantan klubnya untuk menerima proposal dari klub Ligue 1 tersebut yang segera dirampungkan setelah menolak tawaran dari Monza.
- Getty Images Sport
Aksi heroik di Piala Dunia
Kiper jangkung 1,98 m itu tiba di Eropa dengan membawa reputasi besar setelah penampilan menonjolnya di panggung internasional. Pada Piala Dunia FIFA 2026, Gill menjelma menjadi pahlawan kultus dengan menggagalkan dua penalti dalam adu penalti dramatis melawan Jerman untuk membantu Paraguay mencapai babak 16 besar. Ia juga meraih penghargaan Man of the Match dalam kekalahan tipis 1-0 mereka dari Prancis di fase gugur, menutup turnamen dengan FIFA memasukkannya ke dalam Rising Stars Team of the Tournament resmi.
Menanjak menuju panggung utama Eropa
Perjalanan Gill menuju sepak bola Eropa mencerminkan perkembangan pesatnya dan statusnya yang terus meningkat di dalam permainan ini. Lahir di San Lorenzo, Paraguay, pada Juni 2000, kiper berpengalaman itu secara konsisten membuktikan kemampuannya di bawah tekanan besar di panggung global. Kehadiran fisiknya yang dominan dan kehebatannya dalam menepis tembakan meyakinkan petinggi Lille dan staf pelatih untuk merampungkan kesepakatan itu di depan peminat-peminat rival, menambah kualitas signifikan ke dalam skuad Ancelotti.
- AFP
Mulai beradaptasi di Ligue 1
Menjelang transfernya yang akan segera dirampungkan, Gill kini bersiap mengambil langkah besar berikutnya dalam kariernya dengan menguji dirinya di sepakbola Prancis. Kiper itu akan bergabung dengan skuad dan berupaya menerjemahkan aksi heroiknya di level internasional menjadi performa domestik yang konsisten untuk klub barunya. Saat Lille menatap laga-laga mereka yang akan datang, kedatangan sosok tambahan berprofil tinggi seperti ini memberi dorongan besar bagi opsi pertahanan mereka untuk sisa musim ini.
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