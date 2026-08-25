Pahlawan kultus Piala Dunia Orlando Gill segera bergabung dengan Lille untuk memperkuat skuad Ancelotti

Menjelang transfernya yang akan segera dirampungkan, Gill kini bersiap mengambil langkah besar berikutnya dalam kariernya dengan menguji dirinya di sepakbola Prancis. Kiper itu akan bergabung dengan skuad dan berupaya menerjemahkan aksi heroiknya di level internasional menjadi performa domestik yang konsisten untuk klub barunya. Saat Lille menatap laga-laga mereka yang akan datang, kedatangan sosok tambahan berprofil tinggi seperti ini memberi dorongan besar bagi opsi pertahanan mereka untuk sisa musim ini.