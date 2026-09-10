Ermedin Demirovic menampilkan kelas master dalam penyelesaian akhir yang klinis saat VfB Stuttgart merayakan ulang tahun ke-133 sejak berdiri dengan kemenangan 3-1 atas Viking FK. Penyerang internasional Bosnia itu mencetak ketiga gol di MHP Arena untuk memberi tim asuhan Sebastian Hoeness start ideal di fase liga Liga Champions.

Stuttgart mengatasi periode awal yang ragu-ragu untuk kemudian mendominasi jalannya pertandingan, dengan Demirovic memecah kebuntuan pada menit ke-20.

Meski Zlatko Tripic menyamakan kedudukan dua menit kemudian lewat serangan balik, Demirovic mencetak dua gol lagi sebelum jeda untuk mengamankan tiga poin.