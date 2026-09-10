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'Pahlawan hat-trick... tapi masih mengeluh?!' - Mengapa Ermedin Demirovic menolak merayakan dengan semestinya setelah rentetan 12 menit
Hattrick Demirovic memastikan start sempurna di Eropa
Ermedin Demirovic menampilkan kelas master dalam penyelesaian akhir yang klinis saat VfB Stuttgart merayakan ulang tahun ke-133 sejak berdiri dengan kemenangan 3-1 atas Viking FK. Penyerang internasional Bosnia itu mencetak ketiga gol di MHP Arena untuk memberi tim asuhan Sebastian Hoeness start ideal di fase liga Liga Champions.
Stuttgart mengatasi periode awal yang ragu-ragu untuk kemudian mendominasi jalannya pertandingan, dengan Demirovic memecah kebuntuan pada menit ke-20.
Meski Zlatko Tripic menyamakan kedudukan dua menit kemudian lewat serangan balik, Demirovic mencetak dua gol lagi sebelum jeda untuk mengamankan tiga poin.
- Bildbyran
Striker gembira dengan treble impian
Berbicara setelah penampilan penentu kemenangannya, Demirovic mengungkapkan kepuasannya karena membantu tim Bundesliga itu membenarkan status mereka sebagai favorit pertandingan. Ia menyodok masuk umpan cerdik Angelo Stiller untuk gol pertamanya, sebelum dua kali berkolaborasi dengan tandem lini depan Deniz Undav untuk melengkapi trigol dalam 12 menit.
Gol keduanya bersarang di atap gawang, sementara gol ketiganya menunjukkan ketenangan luar biasa dan kontrol bola di dalam kotak penalti.
"Kemenangan ini adalah cara yang bagus untuk memulai kampanye Liga Champions," ujar Demirovic. "Kami meraih tiga poin dan saya senang dengan tiga gol saya."
Demirovic menuntut perbaikan dalam bertahan
Terlepas dari aksi heroiknya secara pribadi dan penampilan dominan tim pada babak pertama, Demirovic menolak terbawa euforia. Sang penyerang mengakui bahwa tim tamu asal Norwegia, Viking, sempat menciptakan momen-momen yang mengkhawatirkan, terutama melalui serangan balik pada paruh kedua.
Ia menggemakan pandangan pelatih kepala Sebastian Hoeness, dengan menegaskan bahwa skuad harus menyempurnakan disiplin taktis mereka seiring berjalannya turnamen.
"Kami juga tahu bahwa kami bisa tampil lebih baik dalam satu atau dua situasi dan perlu membenahi transisi bertahan kami," tambah Demirovic. "Namun secara keseluruhan, kami mencapai tujuan kami malam ini."
- Pressefoto Baumann
Stuttgart membangun momentum setelah kemenangan pada hari jadi
Dengan tiga poin yang diamankan di kandang, Stuttgart mengalihkan fokus untuk mempertahankan performa kuat mereka di kompetisi domestik dan Eropa.
Undav melewatkan peluang-peluang di akhir laga untuk menambah keunggulan, tetapi anak asuh Hoeness mengendalikan fase penutupan dengan efektif untuk memastikan kemenangan.
Ketajaman Demirovic menjadi dorongan besar bagi Stuttgart saat mereka bersiap menghadapi jadwal fase liga yang kian berat di depan.
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