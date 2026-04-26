Pahlawan Chelsea yang mencetak dua gol, Sam Kerr, menyamai rekor klub dalam kemenangan telak atas Everton di WSL

Dalam pertandingan yang menonjolkan kualitasnya yang tak lekang oleh waktu, Kerr mencetak dua gol penting sehingga total golnya untuk Chelsea di Liga Super Wanita kini mencapai 63 gol.

Prestasi ini membuatnya sejajar dengan mantan rekan setimnya, Fran Kirby, sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub di kompetisi tersebut, sebuah tonggak sejarah yang menegaskan status legendarisnya di London Barat.

Pemain asal Australia ini membuka skor dalam waktu enam menit, memanfaatkan umpan terukur dari Erin Cuthbert untuk mencetak gol ke gawang Courtney Brosnan. Meskipun Everton sempat mengancam untuk merusak pesta tersebut dengan gol penyama kedudukan yang spektakuler, naluri predator Kerr di babak kedua memastikan dirinya menjadi sorotan utama dan menyamai rekor pencetak gol terbanyak.



