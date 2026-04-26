Pahlawan Chelsea yang mencetak dua gol, Sam Kerr, menyamai rekor klub dalam kemenangan telak atas Everton di WSL
Kerr menyamai rekor Kirby
Dalam pertandingan yang menonjolkan kualitasnya yang tak lekang oleh waktu, Kerr mencetak dua gol penting sehingga total golnya untuk Chelsea di Liga Super Wanita kini mencapai 63 gol.
Prestasi ini membuatnya sejajar dengan mantan rekan setimnya, Fran Kirby, sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub di kompetisi tersebut, sebuah tonggak sejarah yang menegaskan status legendarisnya di London Barat.
Pemain asal Australia ini membuka skor dalam waktu enam menit, memanfaatkan umpan terukur dari Erin Cuthbert untuk mencetak gol ke gawang Courtney Brosnan. Meskipun Everton sempat mengancam untuk merusak pesta tersebut dengan gol penyama kedudukan yang spektakuler, naluri predator Kerr di babak kedua memastikan dirinya menjadi sorotan utama dan menyamai rekor pencetak gol terbanyak.
Gol spektakuler Momiki tak mampu menghentikan laju Blues yang dominan
The Toffees sempat menaruh harapan untuk menciptakan kejutan ketika Yuka Momiki menampilkan aksi magis yang luar biasa untuk menyamakan kedudukan. Memanfaatkan posisi kiper Chelsea, Hannah Hampton, yang keluar dari garis gawangnya, Momiki melepaskan tendangan menakjubkan dari jarak 35 yard yang melesat ke gawang hanya empat menit setelah tim tamu memimpin.
Meskipun mengalami kemunduran, Chelsea tetap tenang dan menguasai bola. Tim tamu terus mengejar gol kedua sebelum jeda, dengan Keira Walsh dan Alyssa Thompson memaksa Brosnan melakukan penyelamatan, meskipun mereka harus menunggu hingga babak kedua dimulai untuk benar-benar menunjukkan keunggulan mereka di papan skor.
Serangan gencar di babak kedua memastikan kemenangan
Pertandingan ini pada dasarnya sudah ditentukan dalam rentang waktu delapan menit yang sangat efektif segera setelah jeda babak pertama. Kerr kembali membawa timnya unggul pada menit ke-47, menyambut umpan akurat dari Lauren James dengan tendangan pertama yang membuat barisan pertahanan Everton tak berdaya.
Tekanan yang tak henti-hentinya kembali membuahkan hasil saat tendangan Ellie Carpenter yang terdefleksi melambung melewati kiper, mengubah skor menjadi 3-1. Kemenangan ini kemudian dipastikan oleh kapten Erin Cuthbert, yang melepaskan tendangan setengah voli yang tajam ke sudut bawah gawang setelah sundulan awal Kerr diblok, mengukuhkan penampilan dominan yang membuat Chelsea, yang berada di posisi kedua, unggul empat poin dari Manchester United.
Visi Eropa Bompastor mulai terwujud
Meskipun secara matematis gelar WSL masih bisa diraih, fokus utama Sonia Bompastor adalah memastikan kembalinya Chelsea ke jajaran elit Eropa.
Kemenangan di Goodison Park ini merupakan pernyataan niat yang tegas, terutama mengingat The Blues sebelumnya menderita kekalahan mengejutkan 1-0 dari lawan yang sama di awal musim ini. Hasil ini memperlebar jarak antara mereka dan para pesaingnya dalam perebutan tiket Liga Champions.