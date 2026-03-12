Pahlawan Chelsea Women, Guro Reiten, mengonfirmasi kepindahannya ke tim NWSL Gotham FC dalam video yang penuh emosi

Meskipun kepergiannya dari Chelsea penuh emosi, masa depan Reiten di Gotham FC terlihat cerah. "Saya sangat antusias bergabung dengan Gotham FC dan bersyukur atas kesempatan ini," kata Reiten dalam pernyataan di situs web resmi klub. "Gotham telah membangun sesuatu yang istimewa dalam beberapa tahun terakhir, dan ada ambisi yang jelas di sini. Saya menantikan untuk bekerja keras, belajar, dan melakukan segala yang saya bisa untuk membantu tim sukses."

Manajer umum Yael Averbuch West menyambut baik kepindahan ini, mengatakan: "Guro adalah pemain dengan kualitas luar biasa... pengalamannya akan membawa kepemimpinan yang berharga bagi skuad kami."