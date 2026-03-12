Getty Images Sport
Pahlawan Chelsea Women, Guro Reiten, mengonfirmasi kepindahannya ke tim NWSL Gotham FC dalam video yang penuh emosi
Perpisahan yang penuh emosi dengan The Blues
Dalam pesan perpisahan yang penuh haru yang dipublikasikan dalam video di situs web resmi Chelsea, Reiten mengatakan: "Segala sesuatu memiliki akhir, dan ini adalah akhir saya di Chelsea. Kepada para pemain, baik yang dulu maupun yang sekarang, terima kasih atas kenangan, momen-momen indah, dan tantangan yang telah kita lalui... merupakan kehormatan bagi saya untuk berbagi lapangan dengan kalian, dan persahabatan yang telah saya bangun di sini akan saya bawa selamanya."
Penghormatan yang mengharukan bagi para penggemar setia Blues
Berbicara langsung kepada para pendukung, Reiten menambahkan: "Kepada para penggemar Chelsea, saya harap kalian tahu bahwa kalianlah yang membuat klub ini istimewa; dukungan dan cinta yang kalian tunjukkan kepada saya selama bertahun-tahun, saya tidak bisa cukup berterima kasih atas hal itu dan kalian akan selalu memiliki tempat istimewa di hati saya. Merupakan kehormatan dan kebanggaan yang luar biasa bagi saya untuk mengenakan lambang klub dan mewakili kalian, jadi terima kasih dan selamat tinggal."
Pimpinan Gotham memuji penandatanganan 'luar biasa'
Meskipun kepergiannya dari Chelsea penuh emosi, masa depan Reiten di Gotham FC terlihat cerah. "Saya sangat antusias bergabung dengan Gotham FC dan bersyukur atas kesempatan ini," kata Reiten dalam pernyataan di situs web resmi klub. "Gotham telah membangun sesuatu yang istimewa dalam beberapa tahun terakhir, dan ada ambisi yang jelas di sini. Saya menantikan untuk bekerja keras, belajar, dan melakukan segala yang saya bisa untuk membantu tim sukses."
Manajer umum Yael Averbuch West menyambut baik kepindahan ini, mengatakan: "Guro adalah pemain dengan kualitas luar biasa... pengalamannya akan membawa kepemimpinan yang berharga bagi skuad kami."
Angka-angka yang tak terbantahkan dari legenda Chelsea
Reiten meninggalkan Chelsea sebagai legenda klub dengan 13 trofi, termasuk enam gelar WSL, empat Piala FA, dan tiga Piala Liga. Dengan catatan 59 gol dan 44 assist dalam 207 penampilan untuk The Blues, warisannya sebagai figur transformatif tetap tak terbantahkan saat ia bersiap untuk tantangan barunya di NWSL.
