Pagliuca memuji Vicario: "Inter tidak pernah melewatkan pemain terbaik." Itulah mengapa usia bukanlah masalah

"Inter membutuhkan kiper yang tangguh," kata Gianluca Pagliuca dengan meyakinkan, yang pernah menjadi penjaga gawang Inter selama lima tahun setelah Italia finis di posisi kedua pada Piala Dunia 1994 di AS. Dan kriteria tersebut, menurut mantan pemain Bologna itu, cocok dengan nama Guglielmo Vicario dari Tottenham, yang sedang menjalani musim yang sulit namun kualitasnya, kata Pagliuca, tak perlu diragukan lagi.

Vicario bisa saja bergabung dengan Inter setelah Onana pindah ke Manchester United, namun Tottenham bergerak cepat memanfaatkan negosiasi yang berlarut-larut dengan Red Devils. "Dia bermain di liga terpenting di dunia, di klub yang beberapa tahun lalu menargetkan gelar Premier League. Tahun lalu dia memenangkan Liga Europa meskipun tahun ini hampir terdegradasi... Dia tidak bisa membuat keputusan yang lebih baik: jika sebuah tim yang baru saja bermain di final Liga Champions meneleponmu, bagaimana kamu bisa menolak? Sekarang dia mengalami musim yang buruk, performanya tidak sebaik tahun pertama, tapi kita lihat seluruh tim mengalami masalah, pelatihnya diganti, lalu dia digantikan di Liga Champions dan kiper penggantinya membuat kekacauan… (kiper kedua Antonin Kinsky, red.)"