Pagliuca memuji Vicario: "Inter tidak pernah melewatkan pemain terbaik." Itulah mengapa usia bukanlah masalah

"Inter membutuhkan kiper yang tangguh," kata Gianluca Pagliuca dengan meyakinkan, yang pernah menjadi penjaga gawang Inter selama lima tahun setelah Italia finis di posisi kedua pada Piala Dunia 1994 di AS. Dan kriteria tersebut, menurut mantan pemain Bologna itu, cocok dengan nama Guglielmo Vicario dari Tottenham, yang sedang menjalani musim yang sulit namun kualitasnya, kata Pagliuca, tak perlu diragukan lagi.

Vicario bisa saja bergabung dengan Inter setelah Onana pindah ke Manchester United, namun Tottenham bergerak cepat memanfaatkan negosiasi yang berlarut-larut dengan Red Devils. "Dia bermain di liga terpenting di dunia, di klub yang beberapa tahun lalu menargetkan gelar Premier League. Tahun lalu dia memenangkan Liga Europa meskipun tahun ini hampir terdegradasi... Dia tidak bisa membuat keputusan yang lebih baik: jika sebuah tim yang baru saja bermain di final Liga Champions meneleponmu, bagaimana kamu bisa menolak? Sekarang dia mengalami musim yang buruk, performanya tidak sebaik tahun pertama, tapi kita lihat seluruh tim mengalami masalah, pelatihnya diganti, lalu dia digantikan di Liga Champions dan kiper penggantinya membuat kekacauan… (kiper kedua Antonin Kinsky, red.)"

    "Vicario jelas merupakan salah satu kiper Italia terbaik saat ini. Dia memang belum mencapai level teratas, tapi menurut saya jika dia benar-benar datang, pilihannya akan melampaui batas kewarganegaraannya. Saya tidak berpikir Inter harus-harus memilih kiper Italia; kita telah melihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir mereka hanya menggunakan kiper asing, yaitu yang terbaik yang tersedia di pasar dan tidak dilewatkan oleh Inter. Vicario akan dipilih karena kualitasnya sebagai pemain, titik. Selain itu, ini sepertinya kesempatan yang bagus di bursa transfer. Vicario sangat hebat di bawah mistar gawang. Kelemahannya, menurut saya, adalah saat keluar dari gawang. Kadang-kadang saya melihatnya terlalu menempel di garis gawang. Yang pasti, dia belum pernah bermain di klub besar Italia, jadi ini akan menjadi tantangan baru baginya. Kita lihat saja nanti. Saya hanya bisa berharap dia tampil sangat baik."


    "Saya baru saja bermain di final Piala Dunia 1994... Bagaimanapun, saya harus menggantikan Walter Zenga yang merupakan idola di Inter. Namun, ketika saya memilih klub ini setelah bertahun-tahun di Sampdoria, saya melakukannya untuk diri saya sendiri, untuk mencoba meningkatkan kemampuan saya lebih jauh. Itu adalah petualangan baru yang memikat saya di sebuah klub yang ingin bangkit kembali. Saya disambut dengan sangat baik; saya harus mengakui bahwa semuanya berjalan cukup lancar meskipun saya harus meneruskan warisan Walterone."

  • "Bahkan di masa sulit ini, Tottenham tetap menjadi salah satu pihak yang paling sulit diajak bernegosiasi: Presiden Beppe Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio masih ingat betul betapa kaku sikap mereka saat kasus Eriksen. Kali ini mungkin ada sedikit kelonggaran, tetapi banyak hal akan bergantung pada harga awal yang ditawarkan: Vicario memiliki kontrak hingga 2028 dan harganya diperkirakan antara 15 hingga 20 juta euro, angka yang "terjangkau", meskipun ia lahir pada tahun 1996 dan akan genap berusia 30 tahun pada Oktober mendatang. Secara prinsip, pada momen historis ini di Inter, investasi untuk pemain seusia ini tidak disarankan, namun peran yang dimaksud melampaui aturan prinsip tersebut: Vicario masih memiliki beberapa tahun ke depan untuk mengembalikan nilai transfernya dan membuktikan bakat lamanya, yang kini sepertinya telah lenyap dalam pusaran Premier League," tulis Gazzetta.

