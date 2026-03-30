Michele PadovanoGetty Images Sport

Padovano: "Di penjara, seorang penjaga mengatakan kepadaku untuk menyimpan uang itu di... 17 tahun penuh penderitaan, Vialli adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak berpaling dariku"

Mantan penyerang Juventus itu menceritakan penderitaan yang dialaminya akibat kesalahan hukum.

Michele Padovano menceritakan penderitaan yang dialaminya akibat kesalahan hukum: ditangkap dengan tuduhan sebagai penyandang dana jaringan perdagangan narkoba internasional, ia mendekam di penjara hingga akhirnya dibebaskan pada Januari 2023.


Mantan penyerang Juventusini menyatakan dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Itu benar-benar neraka, terutama karena saya selalu tahu bahwa saya tidak bersalah dan sama sekali tidak terlibat dalam kejadian tersebut. Saya berjuang selama tujuh belas tahun melawan ketidakadilan, penjara telah merampas hidup saya dan sekarang saya telah mendapatkannya kembali. Bagi saya, pembebasan ini sama berharganya dengan kemenangan di Liga Champions".


"Momen terberat? Ada banyak, mungkin isolasi. Berhari-hari tanpa melihat siapa pun membuatmu merasa tersesat. Itu perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, seolah-olah waktu tak pernah berlalu. Selain itu, saat itu istriku juga sedang diselidiki — yang kemudian dihentikan setelah 7 bulan — dan kami bahkan tak bisa saling menelepon. Terakhir, perlakuan para penjaga terhadap saya: itu benar-benar berat. Saya rasa itu juga disebabkan oleh fakta bahwa saya seorang pesepakbola. Seorang penjaga penjara berkata kepada saya, ‘uangmu sekarang bisa kau masukkan ke pantatmu’. Hal-hal yang tak terbayangkan. Para karabinieri yang memanggil saya dengan sapaan informal, memperlakukan saya seperti kain lap. Mereka berusaha menginjak-injak martabat saya sejak awal.”


  • "Semuanya berawal dari fakta bahwa saya meminjamkan uang kepada seorang teman. Saya sudah mengenalnya sejak lama. Secara finansial, saya dalam kondisi baik dan tidak menjadi masalah bagi saya untuk membantu seseorang yang sedang kesulitan, justru sebaliknya. Tapi saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan dengan 35 ribu euro itu. Saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Saya hanya berkata kepadanya, ‘Aku tahu kamu suka bikin masalah, jadi aku pinjamkan uang ini kepada istrimu’. Tapi dengan nada bercanda. Namun, percakapan telepon kami yang polos itu disalahartikan sebagai pesan kode dengan kata-kata terenkripsi. Kami membicarakan “kuda”, “derek”, dan “tanah”, dan bagi para penyidik, itu dianggap sebagai nama sandi terkait transaksi kokain. Untungnya, kebenaran menang. Tentu saja, semua yang telah hilang tidak akan pernah kembali kepadaku.”


    “Apakah saya pernah takut tidak berhasil? Setelah dua kekalahan di tingkat pengadilan awal, sedikit ya, tapi lebih dari itu, saya takut tidak bisa membuktikan ketidakbersalahan saya. Tapi saya berjuang seperti singa dan tidak pernah menyerah. Keteguhan adalah kualitas yang paling saya kenali pada diri saya, bahkan di lapangan pun saya seperti itu.”


  • "Apakah dunia sepak bola telah meninggalkan saya? Banyak orang yang berpaling dan mengecewakan saya, itu benar. Semua yang saya alami telah membantu saya untuk membersihkan diri. Saya menyadari siapa teman sejati dan siapa yang hanya ada karena kepentingan. Saat saya ditangkap, saya sudah berhenti bermain dan menjabat sebagai direktur umum di Alessandria. Penjara menutup pintu dunia bagi saya, termasuk dunia sepak bola; dalam sekejap, sepertinya tak ada yang mengingat Anda lagi."


    "Luca Vialli adalah saudaraku, aku tahu dia menelepon istriku Adriana setiap minggu untuk menanyakan kabarku. Kami selalu sangat dekat, saat bermain di Juventus kami selalu bersama, begitu pula di London. Hatiku sedih memikirkan bahwa dia tidak sempat menikmati pembebasanku, padahal dia yang selalu mengatakan hal itu dan selalu mendukungku, tapi aku yakin dia bersorak di surga."



