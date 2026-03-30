Padovano: "Di penjara, seorang penjaga mengatakan kepadaku untuk menyimpan uang itu di... 17 tahun penuh penderitaan, Vialli adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak berpaling dariku"

Michele Padovano menceritakan penderitaan yang dialaminya akibat kesalahan hukum: ditangkap dengan tuduhan sebagai penyandang dana jaringan perdagangan narkoba internasional, ia mendekam di penjara hingga akhirnya dibebaskan pada Januari 2023.





Mantan penyerang Juventusini menyatakan dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Itu benar-benar neraka, terutama karena saya selalu tahu bahwa saya tidak bersalah dan sama sekali tidak terlibat dalam kejadian tersebut. Saya berjuang selama tujuh belas tahun melawan ketidakadilan, penjara telah merampas hidup saya dan sekarang saya telah mendapatkannya kembali. Bagi saya, pembebasan ini sama berharganya dengan kemenangan di Liga Champions".





"Momen terberat? Ada banyak, mungkin isolasi. Berhari-hari tanpa melihat siapa pun membuatmu merasa tersesat. Itu perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, seolah-olah waktu tak pernah berlalu. Selain itu, saat itu istriku juga sedang diselidiki — yang kemudian dihentikan setelah 7 bulan — dan kami bahkan tak bisa saling menelepon. Terakhir, perlakuan para penjaga terhadap saya: itu benar-benar berat. Saya rasa itu juga disebabkan oleh fakta bahwa saya seorang pesepakbola. Seorang penjaga penjara berkata kepada saya, ‘uangmu sekarang bisa kau masukkan ke pantatmu’. Hal-hal yang tak terbayangkan. Para karabinieri yang memanggil saya dengan sapaan informal, memperlakukan saya seperti kain lap. Mereka berusaha menginjak-injak martabat saya sejak awal.”



