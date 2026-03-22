Padahal pelatih SGE, Albert Riera, sengaja mencoret namanya dari daftar pemain! Perkembangan mengejutkan seputar Mario Götze dan Eintracht Frankfurt

Secara mengejutkan, Götze tidak dimasukkan ke dalam daftar 20 pemain yang dipanggil oleh pelatih Albert Riera untuk pertandingan hari Minggu melawan 05er (1:2). Tidak ada cedera yang menjadi penyebabnya; gelandang tersebut dilaporkan dalam kondisi bugar dan siap bertanding. Oleh karena itu, ia pun bereaksi dengan sangat terkejut terhadap keputusan Pelatih Riera.

Pada Sabtu malam, Direktur Olahraga Markus Krösche menjawab pertanyaan di ZDF-Sportstudio, namun enggan membahas alasan pasti di balik pencoretan Götze: "Anda tidak akan percaya bahwa saya akan berkomentar tentang skuad pertandingan hari ini," kata bos SGE itu dan menambahkan: "Mario adalah pemain yang sangat penting bagi kami. Baik di lapangan maupun di luar lapangan."