Seperti dilaporkan oleh surat kabar Bild, pria berusia 33 tahun itu dilaporkan telah memutuskan untuk tetap bertahan di Frankfurt selama satu tahun lagi, terlepas dari kekecewaan yang baru-baru ini dialaminya.
Padahal pelatih SGE, Albert Riera, sengaja mencoret namanya dari daftar pemain! Perkembangan mengejutkan seputar Mario Götze dan Eintracht Frankfurt
Secara mengejutkan, Götze tidak dimasukkan ke dalam daftar 20 pemain yang dipanggil oleh pelatih Albert Riera untuk pertandingan hari Minggu melawan 05er (1:2). Tidak ada cedera yang menjadi penyebabnya; gelandang tersebut dilaporkan dalam kondisi bugar dan siap bertanding. Oleh karena itu, ia pun bereaksi dengan sangat terkejut terhadap keputusan Pelatih Riera.
Pada Sabtu malam, Direktur Olahraga Markus Krösche menjawab pertanyaan di ZDF-Sportstudio, namun enggan membahas alasan pasti di balik pencoretan Götze: "Anda tidak akan percaya bahwa saya akan berkomentar tentang skuad pertandingan hari ini," kata bos SGE itu dan menambahkan: "Mario adalah pemain yang sangat penting bagi kami. Baik di lapangan maupun di luar lapangan."
Apakah pembicaraan antara Götze dan Frankfurt sudah mencapai tahap lanjut?
Menurut informasi dariBild, pembicaraan antara Eintracht, Götze, dan manajernya, Volker Struth, bahkan dilaporkan telah mencapai tahap yang cukup maju sehingga penandatanganan kontrak bisa terjadi selama jeda pertandingan internasional mendatang. Pemain berusia 33 tahun itu masih terikat kontrak di Frankfurt hingga akhir musim ini.
Setelah Götze masih menjadi starter dalam pertandingan-pertandingan awal di bawah asuhan Riera - sang juara dunia 2014 masuk dalam starting eleven baik saat debut pelatih asal Spanyol itu melawan Union Berlin (1-1) maupun dalam kemenangan kandang melawan Borussia Mönchengladbach (3-0) dan SC Freiburg (2-0) - ia duduk di bangku cadangan selama 90 menit dalam dua pertandingan sebelum kekalahan dari Mainz melawan FC St. Pauli (0:0) dan 1. FC Heideheim (1:0), ia duduk di bangku cadangan selama 90 menit.
Mario Götze: Perjalanan karier profesionalnya
Periode
Klub
2010 hingga 2013
BVB
2013 hingga 2016
FC Bayern München
2016 hingga 2020
BVB
2020 hingga 2022
PSV Eindhoven
2022 hingga sekarang
Eintracht Frankfurt