Mario Götze
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

Padahal pelatih SGE, Albert Riera, sengaja mencoret namanya dari daftar pemain! Perkembangan mengejutkan seputar Mario Götze dan Eintracht Frankfurt

Meskipun namanya tidak masuk dalam daftar pemain yang diturunkan dalam laga tandang Eintracht Frankfurt melawan 1. FSV Mainz 05, Mario Götze tampaknya masih melihat masa depannya bersama SGE.

Seperti dilaporkan oleh surat kabar Bild, pria berusia 33 tahun itu dilaporkan telah memutuskan untuk tetap bertahan di Frankfurt selama satu tahun lagi, terlepas dari kekecewaan yang baru-baru ini dialaminya.

  • Secara mengejutkan, Götze tidak dimasukkan ke dalam daftar 20 pemain yang dipanggil oleh pelatih Albert Riera untuk pertandingan hari Minggu melawan 05er (1:2). Tidak ada cedera yang menjadi penyebabnya; gelandang tersebut dilaporkan dalam kondisi bugar dan siap bertanding. Oleh karena itu, ia pun bereaksi dengan sangat terkejut terhadap keputusan Pelatih Riera.

    Pada Sabtu malam, Direktur Olahraga Markus Krösche menjawab pertanyaan di ZDF-Sportstudio, namun enggan membahas alasan pasti di balik pencoretan Götze: "Anda tidak akan percaya bahwa saya akan berkomentar tentang skuad pertandingan hari ini," kata bos SGE itu dan menambahkan: "Mario adalah pemain yang sangat penting bagi kami. Baik di lapangan maupun di luar lapangan."

    • Iklan
    Apakah pembicaraan antara Götze dan Frankfurt sudah mencapai tahap lanjut?

    Menurut informasi dariBild, pembicaraan antara Eintracht, Götze, dan manajernya, Volker Struth, bahkan dilaporkan telah mencapai tahap yang cukup maju sehingga penandatanganan kontrak bisa terjadi selama jeda pertandingan internasional mendatang. Pemain berusia 33 tahun itu masih terikat kontrak di Frankfurt hingga akhir musim ini.

    Setelah Götze masih menjadi starter dalam pertandingan-pertandingan awal di bawah asuhan Riera - sang juara dunia 2014 masuk dalam starting eleven baik saat debut pelatih asal Spanyol itu melawan Union Berlin (1-1) maupun dalam kemenangan kandang melawan Borussia Mönchengladbach (3-0) dan SC Freiburg (2-0) - ia duduk di bangku cadangan selama 90 menit dalam dua pertandingan sebelum kekalahan dari Mainz melawan FC St. Pauli (0:0) dan 1. FC Heideheim (1:0), ia duduk di bangku cadangan selama 90 menit.

  • Mario Götze: Perjalanan karier profesionalnya

    Periode

    Klub

    2010 hingga 2013

    BVB

    2013 hingga 2016

    FC Bayern München

    2016 hingga 2020

    BVB

    2020 hingga 2022

    PSV Eindhoven

    2022 hingga sekarang

    Eintracht Frankfurt

Bundesliga
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
FC Koeln crest
FC Koeln
KOE