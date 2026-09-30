'Pada waktunya, saya akan mengatakan yang sebenarnya' - Cristiano Ronaldo mengeluarkan pernyataan menantang setelah meninggalkan skuad Portugal

Menurut laporan dari Marca, Ronaldo telah mengonfirmasi kepergiannya dari skuad Portugal dengan mengeluarkan pernyataan langsung di media sosial. Pernyataannya muncul tak lama setelah pelatih Jorge Jesus menggelar konferensi pers dan pembicaraan darurat berlangsung dengan Federasi Sepak Bola Portugal.

Ronaldo menyatakan: "Setelah konferensi pers pelatih tim nasional, dan setelah percakapan dengan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, saya telah memutuskan untuk meninggalkan pemusatan latihan tim nasional." Kepergian ini terjadi tepat sebelum laga Nations League yang krusial melawan Denmark.