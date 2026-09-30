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'Pada waktunya, saya akan mengatakan yang sebenarnya' - Cristiano Ronaldo mengeluarkan pernyataan menantang setelah meninggalkan skuad Portugal
Ronaldo merilis pernyataan resmi
Menurut laporan dari Marca, Ronaldo telah mengonfirmasi kepergiannya dari skuad Portugal dengan mengeluarkan pernyataan langsung di media sosial. Pernyataannya muncul tak lama setelah pelatih Jorge Jesus menggelar konferensi pers dan pembicaraan darurat berlangsung dengan Federasi Sepak Bola Portugal.
Ronaldo menyatakan: "Setelah konferensi pers pelatih tim nasional, dan setelah percakapan dengan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, saya telah memutuskan untuk meninggalkan pemusatan latihan tim nasional." Kepergian ini terjadi tepat sebelum laga Nations League yang krusial melawan Denmark.
Berjanji mengungkap kebenaran yang sesungguhnya
Hubungan antara sang pemain dan pelatih retak ketika Ronaldo dibiarkan sebagai pemain pengganti yang tidak dimainkan dalam kemenangan 2-1 atas Norwegia. Setelah pertandingan, ia langsung menuju lorong stadion.
Dalam unggahan media sosialnya, Ronaldo menjanjikan transparansi penuh terkait dampak dari perselisihan tersebut. Ia menambahkan: "Pada waktunya, saya akan memberi tahu seluruh rakyat Portugal kebenaran tentang alasan yang menyebabkan saya meninggalkan tim nasional, yang selalu saya bela dengan komitmen penuh. Untuk saat ini, waktunya mendoakan Portugal dan semua rekan setim saya, tanpa pengecualian, mendapatkan keberuntungan terbaik."
Ketegangan soal waktu bermain
Perselisihan itu berpusat pada waktu bermain dan komunikasi. Jesus memilih memainkan Joao Felix dan Goncalo Ramos di lini depan saat melawan Norwegia, dengan kedua pemain itu sama-sama mencetak gol. Meski melakukan pemanasan pada babak kedua, Ronaldo tetap berada di bangku cadangan.
Jesus kemudian bersikeras bahwa ia telah memberi tahu kaptennya bahwa ia mungkin tidak akan bermain. Sang pelatih menyatakan: "Saya memberi tahu pemain itu bahwa dia tidak akan bermain. Jika saya membutuhkanmu selama 30 menit, kamu akan bermain; jika tidak, kamu tidak akan bermain. Tidak ada pemain yang akan membuat saya mengubah pikiran saya."
- AFP
Apa langkah selanjutnya bagi sang kapten?
Ronaldo telah terbang meninggalkan Kopenhagen dengan jet pribadinya menuju Madrid. Meski kepergian lebih awal ini membuatnya absen dari pertandingan Nations League yang akan datang, masih belum jelas apakah penyerang itu berniat pensiun permanen dari sepak bola internasional, atau hanya menepi selama Jesus masih menjabat.
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