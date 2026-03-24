"Ya, itu adalah target. Titik," tegas Lars Ricken baru-baru ini kepada WAZ. Direktur Olahraga tersebut mengumumkan bahwa Borussia Dortmund akan berupaya mendatangkan seorang pemain sayap penyerang yang lincah pada bursa transfer musim panas mendatang.
Diterjemahkan oleh
Pada saat yang sangat buruk! Tahun yang mengerikan bagi talenta BVB kini semakin parah
Secara teoritis, Ricken dan rekan-rekannya sebenarnya tidak perlu mencari terlalu jauh. Data internal klub menunjukkan bahwa baik Cole Campbell maupun Julien Duranville masih terikat kontrak dengan BVB hingga tahun 2028.
Kedua pemain muda yang saat ini dipinjamkan ini sangat cepat dan pandai menggiring bola. Mereka sesuai dengan profil yang dicari. Namun, Ricken tidak memikirkan mereka. Dalam kasus Duranville, hal ini sangat disayangkan, karena pemain Belgia berusia 19 tahun ini memiliki bakat yang sangat besar. Seperti Campbell, ia baru bergabung dengan klub baru pada musim dingin lalu, dan saat ini telah tampil sebelas kali bersama FC Basel.
Untuk Campbell, yang berusia 20 tahun dan terikat kontrak dengan TSG 1899 Hoffenheim hingga akhir musim, situasinya sangat berbeda. Pemain asal Amerika Serikat ini sejauh ini hanya mengumpulkan 323menit waktu bermain sepanjang musim, yang terbagi dalam tujuh penampilan di Bundesliga, 3. Liga, dan Regionalliga West.
- Getty Images
Cole Campbell: Tahun horor ini sempurna
Tahun yang mengerikan bagi sang pemain kini semakin parah — dan itu terjadi pada saat yang sangat krusial dalam kariernya. Campbell, yang melakukan debutnya bersama tim utama Dortmund di BVB tahun lalu saat gelombang cedera melanda di bawah asuhan Nuri Sahin, adalah sosok yang ambisius. Ia ingin segera mendapatkan lebih banyak kesempatan, dan ketika ia menyadari bahwa pengganti Sahin, Niko Kovac, memiliki prioritas yang berbeda, Campbell hanya ingin hengkang.
Kovac pun dilaporkan telah menyarankan Campbell untuk meninggalkan klub. Itu hanyalah salah satu dari banyak kabar yang beredar selama musim panas Campbell, saat ia menderita keracunan makanan selama liburan di kampung halamannya di Houston setelah Piala Dunia Antarklub - di mana ia tidak bermain sama sekali.
VfB Stuttgart dan Eintracht Frankfurt dilaporkan sangat tertarik pada Campbell. Transfer tersebut dikabarkan akan segera terjadi. Ada pembicaraan mengenai biaya transfer yang cukup tinggi sebesar tujuh juta euro dan bahwa BVB lebih memilih untuk meminjamkannya ke luar negeri.
- IMAGO / foto2press
Cole Campbell tidak bermain untuk Hoffenheim
Akhirnya, pada awal Januari, pilihannya jatuh pada Kraichgau. Kesepakatan peminjaman ini dirancang sedemikian rupa sehingga biaya yang harus dibayar Hoffenheim akan turun hingga nol euro, semakin sering Campbell bermain. "Dia memiliki ekspektasi tinggi terhadap dirinya sendiri dan tidak puas dengan perannya saat ini. Itulah salah satu alasan kami menyetujui peminjaman ini dan yakin bahwa dia akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain di TSG pada paruh kedua musim ini daripada saat bersama kami sebelumnya," kata Direktur Olahraga BVB, Sebastian Kehl, saat perpisahan Campbell.
Namun, ada satu hal yang menjadi pertanyaan besar: Saat ini, dia baru bermain selama 25 menit untuk tim utama di Bundesliga. Oleh karena itu, sangat diragukan apakah Hoffenheim akan menggunakan opsi pembelian yang disertakan untuk pemain kaki kiri ini, yang nilainya diperkirakan sekitar tujuh juta euro ditambah bonus.
Semua ini berkaitan dengan awal yang sulit bagi Campbell di TSG. Sementara klub berharap peminjaman ini dapat mengantisipasi kemungkinan kepergian pemain kunci Bazoumana Toure pada musim panas dan menguji kemampuan Campbell secara menyeluruh selama masa percobaan ini, pemain yang dua kali membela timnas U-23 ini justru mengalami cedera dengan sangat cepat.
- IMAGO / foto2press
Awal yang sulit bagi Cole Campbell di TSG
"Dalam kasus Cole, idenya jelas: Kami ingin memiliki profil seperti Toure lagi tahun ini. Salah satu keunggulan Cole adalah kecepatannya," demikian juga dikonfirmasi oleh Pelatih Kepala Christian Ilzer setelah transfer tersebut. Namun, masalah pergelangan kaki Campbell yang berkepanjangan pun muncul. Masalah itu membuatnya absen dalam tujuh pertandingan liga dan tidak bisa bermain selama lebih dari sebulan.
"Cole cedera cukup lama, itu bukan situasi yang mudah baginya. Kamu datang ke klub baru dengan ambisi besar dan ingin membuktikan kualitasmu di sana, tapi kemudian harus absen dalam waktu yang lama," kata Ilzer pada akhir Februari, yang saat itu juga menilai perkembangan pemain asal Amerika Serikat itu sebagai "arah yang baik".
Seminggu kemudian, Campbell masuk dalam skuad TSG untuk pertama kalinya. Dalam kekalahan 0-1 melawan St. Pauli, Ilzer langsung memasukkannya pada menit ke-86. Setelah dua pertandingan duduk di bangku cadangan selama 90 menit, ia setidaknya masih bisa bermain selama 21 menit dalam kekalahan telak 0-5 melawan Leipzig. Hanya dua hari kemudian, ia mengumpulkan waktu bermain tiga kali lipat dalam kekalahan 0-1 tim cadangan di Liga 3 melawan Osnabrück. Ini adalah penampilan kedua berturut-turut Campbell sebagai starter untuk tim cadangan. Pada pekan sebelumnya melawan Stuttgart, ia juga bermain sejak awal dan diganti pada babak pertama.
- IMAGO / DeFodi Images
Mengapa Cole Campbell pindah ke Hoffenheim?
Terutama jika dibandingkan langsung dengan Duranville, yang di Basel tidak langsung menjadi pemain inti, namun tampil sebagai starter dalam enam dari sebelas pertandingan dan juga telah berkontribusi dalam dua gol, muncul pertanyaan mengenai Campbell: Mengapa dia pindah ke Hoffenheim?
Lagipula, tim asuhan Ilzer - jika mengesampingkan kekalahan 0-5 dari Leipzig pada Jumat lalu - adalah tim kejutan di liga ini. Di sana tidak ada kompetisi internasional, jadi tidak ada rotasi pemain yang tinggi. Dan bagi pelatih asal Austria itu, tentu saja tidak ada alasan untuk terus-menerus merombak timnya yang sukses. Terutama di lini serang, yang rata-rata mencetak lebih dari dua gol per pertandingan dan di mana Campbell secara konsisten mengungguli Toure, pesaingnya yang setidaknya dua kelas lebih baik.
Di BVB, Campbell konon pernah sangat kecewa melihat betapa prospeknya memburuk setelah perpanjangan kontraknya pada musim panas 2024. Dortmund konon menjanjikan peran penting baginya di Piala Dunia Klub di negara asalnya. Namun mimpi itu pupus—dengan cara yang sama kerasnya seperti mimpi untuk berpartisipasi bersama tim nasional senior di Piala Dunia mendatang.
Cole Campbell: Statistik Penampilan pada Musim 2025/26
Kompetisi Pertandingan resmi Gol Assist Menit Bermain Bundesliga 3 0 0 41 Liga 3 2 0 0 109 Liga Regional Barat 2 0 2 173