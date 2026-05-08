Namun, Osula tetap bukanlah pemain yang bisa didapatkan dengan harga murah, mengingat ia pindah dari Sheffield United ke Newcastle pada 2024 dengan biaya transfer sebesar 11,6 juta euro. Daily Mail melaporkan bahwa Newcastle mematok harga sebesar 46 juta euro, karena klub tersebut harus segera menghasilkan pendapatan untuk memenuhi aturan keuangan yang ketat di Inggris. Terlebih lagi, tim yang saat ini berada di peringkat ke-13 klasemen tersebut tidak akan berpartisipasi di kompetisi internasional. Selain itu, pemain timnas U-21 Denmark ini masih memiliki kontrak hingga 2029. Oleh karena itu, perpanjangan kontrak dengan gaji yang lebih baik saat ini bukanlah topik pembicaraan, meskipun Osula telah membuktikan dirinya sebagai penyerang paling tajam di tim saat ini.

Dusan Vlahovic tampaknya menjadi alternatif yang jauh lebih terjangkau bagi Bayern, jika pilihan jatuh pada striker klasik. Pemain Serbia yang akan bebas transfer pada musim panas ini, menurut Gazzetta dello Sport, sangat ingin pindah ke Munich. Di sisi lain, kemungkinan ia tetap di Juventus Turin semakin kecil, karena dilaporkan terjadi kebuntuan antara kedua belah pihak akibat perbedaan ekspektasi gaji.