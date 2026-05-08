Daily Mail mengklaim telah mengetahui bahwa juara Bundesliga asal Jerman tersebut tengah memantau dengan cermat perkembangan pemain asal Denmark tersebut. Pemain tersebut berpotensi menggantikan peran Nicolas Jackson sebagai cadangan Harry Kane. Pemain asal Senegal yang dipinjamkan dari Chelsea FC itu kemungkinan besar akan meninggalkan Bayern Munich pada musim panas nanti, sebagaimana dikonfirmasi oleh Direktur Olahraga Max Eberl pada akhir April lalu.
Pada musim panas lalu, ia masih sepakat dengan Eintracht Frankfurt: Apakah FC Bayern München akan menghadirkan kejutan dalam bursa transfer?
Fakta bahwa Osula kini dikaitkan dengan Bayern cukup mengejutkan. Sebelumnya, justru rekan setimnya, Anthony Gordon, yang menurut berbagai laporan media dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat untuk memperkuat lini serang, berkat fleksibilitasnya dalam menyerang. Selain itu, ada rumor yang terus beredar mengenai Yan Diomande dari RB Leipzig, yang menurut The Athletic bahkan merupakan kandidat pilihan utama, namun transfernya akan jauh lebih mahal daripada Gordon.
Osula, di sisi lain, adalah penyerang tengah sejati. Meskipun tingginya 1,91 meter, pemain berusia 22 tahun ini juga menonjol karena kecepatannya. Profil yang menarik ini, menurut laporan tersebut, juga telah menarik perhatian Bayer Leverkusen, Everton, dan Crystal Palace. Namun, berbeda dengan Gordon, ia tidak memainkan peran besar di The Magpies.
Newcastle membatalkan transfer Osula ke Eintracht Frankfurt
Selama musim ini, Osula sudah lama jauh dari posisi starter. Meskipun ia telah tampil dalam 32 pertandingan, total menit bermainnya hanya sedikit di atas 1.000 menit. Dalam waktu bermain tersebut, ia berhasil mencetak tujuh gol. Namun, belakangan ini Osula empat kali berturut-turut masuk dalam starting line-up di Liga Premier dan mencetak tiga gol.
Bahkan sebelum musim dimulai, sudah terlihat bahwa Osula akan menghadapi kesulitan besar di bawah asuhan pelatih Eddie Howe setelah kedatangan Nick Woltemade dan Yoane Wissa. Oleh karena itu, rumor transfer terus beredar. Meskipun kabarnya Osula telah mencapai kesepakatan dengan Eintracht Frankfurt untuk peminjaman dengan opsi pembelian, Newcastle menolaknya. Pada akhirnya, kesepakatan tersebut gagal karena masalah biaya transfer. Upaya baru pada musim dingin pun tidak membuahkan hasil, meskipun pada saat itu Osula masih hanya menjadi pemain cadangan. VfB Stuttgart juga dikabarkan tertarik pada awal tahun.
Osula bukanlah pemain murah — apakah Vlahovic akan bergabung tanpa biaya transfer?
Namun, Osula tetap bukanlah pemain yang bisa didapatkan dengan harga murah, mengingat ia pindah dari Sheffield United ke Newcastle pada 2024 dengan biaya transfer sebesar 11,6 juta euro. Daily Mail melaporkan bahwa Newcastle mematok harga sebesar 46 juta euro, karena klub tersebut harus segera menghasilkan pendapatan untuk memenuhi aturan keuangan yang ketat di Inggris. Terlebih lagi, tim yang saat ini berada di peringkat ke-13 klasemen tersebut tidak akan berpartisipasi di kompetisi internasional. Selain itu, pemain timnas U-21 Denmark ini masih memiliki kontrak hingga 2029. Oleh karena itu, perpanjangan kontrak dengan gaji yang lebih baik saat ini bukanlah topik pembicaraan, meskipun Osula telah membuktikan dirinya sebagai penyerang paling tajam di tim saat ini.
Dusan Vlahovic tampaknya menjadi alternatif yang jauh lebih terjangkau bagi Bayern, jika pilihan jatuh pada striker klasik. Pemain Serbia yang akan bebas transfer pada musim panas ini, menurut Gazzetta dello Sport, sangat ingin pindah ke Munich. Di sisi lain, kemungkinan ia tetap di Juventus Turin semakin kecil, karena dilaporkan terjadi kebuntuan antara kedua belah pihak akibat perbedaan ekspektasi gaji.
Permainan 51 Gol 9 Assist 3