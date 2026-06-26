"Pada beberapa pertandingan, saya mematikan TV setelah sepuluh menit": Jose Mourinho mengkritik fase grup Piala Dunia yang "tidak masuk akal"

Latar belakang ketidakpuasan pelatih asal Portugal ini terutama terletak pada perbedaan performa yang mencolok antara negara-negara unggulan dan tim-tim yang dianggap underdog. Kemenangan telak dan pertandingan yang tidak seimbang sepanjang turnamen sejauh ini menjadi bukti bagi pelatih berpengalaman tersebut bahwa fondasi olahraga pada fase grup telah sangat melemah.

"7:1, 5:1 – itu tidak mungkin," katanya. Ia memperkirakan situasi ini baru akan membaik ketika turnamen memasuki fase penentuan, di mana kualitas olahraga dipastikan akan meningkat berkat sistem gugur langsung: "Saya rasa, saya baru akan benar-benar menikmati pertandingan mulai babak gugur."