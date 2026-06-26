"Saya harus jujur: Dalam beberapa pertandingan, saya kehilangan minat setelah sepuluh menit. Bagi saya, Piala Dunia haruslah yang terbaik dari yang terbaik," kata pemain asal Portugal itu dalam wawancara mendalam dengan podcast "Beast Mode On", yang—seperti SPOX dan GOAL—merupakanbagian dari FootballCo.
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"Pada beberapa pertandingan, saya mematikan TV setelah sepuluh menit": Jose Mourinho mengkritik fase grup Piala Dunia yang "tidak masuk akal"
Latar belakang ketidakpuasan pelatih asal Portugal ini terutama terletak pada perbedaan performa yang mencolok antara negara-negara unggulan dan tim-tim yang dianggap underdog. Kemenangan telak dan pertandingan yang tidak seimbang sepanjang turnamen sejauh ini menjadi bukti bagi pelatih berpengalaman tersebut bahwa fondasi olahraga pada fase grup telah sangat melemah.
"7:1, 5:1 – itu tidak mungkin," katanya. Ia memperkirakan situasi ini baru akan membaik ketika turnamen memasuki fase penentuan, di mana kualitas olahraga dipastikan akan meningkat berkat sistem gugur langsung: "Saya rasa, saya baru akan benar-benar menikmati pertandingan mulai babak gugur."
- Beast Mode On Podcast
Mourinho vs. Piala Dunia: "Saya telah menikmati beberapa makan malam yang menyenangkan"
Meskipun ada kritik umum terhadap babak penyisihan, setidaknya ada beberapa hal positif bagi Mourinho. Ia secara khusus menyoroti satu pertandingan tertentu sebagai hal yang positif. "Brasil melawan Maroko adalah pertandingan yang hebat," jelas Mourinho.
Alih-alih menghabiskan malam-malamnya di depan layar, sejauh ini ia lebih memilih memprioritaskan waktu luangnya dan istirahatnya sendiri. “Selain itu, saya menikmati beberapa makan malam yang menyenangkan, tidur nyenyak, dan tidak begadang sampai jam 3 pagi,” aku Mourinho.
Mourinho kembali ke Real Madrid
Mourinho, yang dalam podcast tersebut juga mengklarifikasi sebuah rumor kontroversial, kembali ke Real Madrid dari Benfica lebih dari dua minggu yang lalu. Di sana, ia menandatangani kontrak tiga tahun hingga 30 Juni 2029; “The Special One” akan mulai bertugas pada awal persiapan musim pada 13 Juli.
Mourinho sebelumnya pernah melatih klub pemegang rekor juara Liga Champions tersebut dari tahun 2010 hingga 2013; saat itu, ia masing-masing sekali menjuarai liga Spanyol, Piala Spanyol, dan Piala Super Nasional.
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Episode-episode tersebut juga tersedia dalam versi lengkap di Spotify.
Jose Mourinho berbicara dalam podcast "Beast Mode On" sebagai bagian dari kemitraannya dengan Coca-Cola. Dalam proyek "Jose vs. Mourinho" dari Coca-Cola, dua versi AI sang pelatih saling berhadapan dan setiap hari mendiskusikan topik-topik seputar Piala Dunia selama babak final berlangsung.