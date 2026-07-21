Pacar Lamine Yamal, Ines Garcia, menanggapi pesan-pesan ‘penuh kebencian’ yang diterimanya di tengah euforia perayaan Piala Dunia bersama bintang muda Barcelona dan Spanyol tersebut

Paparan media dalam sepak bola profesional sering kali meluas hingga ke pasangan para pemain ternama yang turut menjadi sorotan. Garcia, seorang influencer gaya hidup yang mengumumkan hubungannya dengan Yamal ke publik pada awal tahun 2026, baru-baru ini mengalami sisi gelap dari perhatian besar ini menyusul kemenangan bersejarah Spanyol di Piala Dunia.

Menurut Marca, Garcia memutuskan untuk menggunakan akun media sosial pribadinya guna segera menanggapi pelecehan digital yang parah yang diterimanya sejak merayakan kemenangan dramatis 1-0 atas Argentina pada babak perpanjangan waktu.

Dia membagikan pesan panjang dan tulus yang merinci dampak berat dari permusuhan yang tidak beralasan tersebut terhadap kesehatan mentalnya. "Saya tidak pernah menyangka bahwa membagikan sesuatu yang begitu sederhana akan berubah menjadi seperti ini. Saya telah menghabiskan berjam-jam membaca komentar-komentar tersebut dan, meskipun saya berusaha untuk tetap kuat, saya juga seorang manusia. Di balik akun ini ada seseorang yang memiliki perasaan, yang menangis, yang membuat kesalahan, dan yang tidak berhenti menjadi manusia hanya karena menjalin hubungan," kata Garcia.