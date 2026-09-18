Oxford United minta maaf dan menarik lini pakaian setelah desain 'United 93' memicu perhatian pada tragedi 9/11

Oxford United secara resmi telah menarik rangkaian baru 'Campus Clothing' mereka dari toko ritel dan toko online setelah branding tersebut memicu kontroversi besar terkait asosiasi historisnya.

Koleksi itu menampilkan beberapa item dengan tulisan "United 93" yang terpampang mencolok di bagian belakang, sebuah desain yang dimaksudkan untuk merayakan tahun berdirinya klub pada 1893.

Namun, pilihan kata tersebut terbukti sebagai kelalaian dalam skala sangat besar, karena secara langsung mencerminkan tanda panggil United Airlines Penerbangan 93, pesawat keempat yang dibajak dalam serangan 9/11 di Amerika Serikat.