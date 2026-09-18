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Oxford United minta maaf dan menarik lini pakaian setelah desain 'United 93' memicu perhatian pada tragedi 9/11
Kesalahan branding yang fatal memicu reaksi keras seketika
Oxford United secara resmi telah menarik rangkaian baru 'Campus Clothing' mereka dari toko ritel dan toko online setelah branding tersebut memicu kontroversi besar terkait asosiasi historisnya.
Koleksi itu menampilkan beberapa item dengan tulisan "United 93" yang terpampang mencolok di bagian belakang, sebuah desain yang dimaksudkan untuk merayakan tahun berdirinya klub pada 1893.
Namun, pilihan kata tersebut terbukti sebagai kelalaian dalam skala sangat besar, karena secara langsung mencerminkan tanda panggil United Airlines Penerbangan 93, pesawat keempat yang dibajak dalam serangan 9/11 di Amerika Serikat.
- AFP
Sejarah tragis 9/11 United 93
Beban historis dari julukan "United 93" telah terdokumentasi dengan baik, merujuk pada penerbangan yang jatuh di Shanksville, Pennsylvania, pada 11 September 2001. Seluruh 44 orang di dalam pesawat tewas setelah penumpang dan kru melawan para pembajak yang diyakini menargetkan Gedung Capitol AS di Washington D.C.
Kisah itu kemudian diabadikan dalam film dokudrama berjudul 'United 93' yang mendapat pujian kritikus pada 2006.
Konteks tragedi 11 September
Sensitivitas seputar nama "United 93" berakar dari besarnya skala serangan pada 2001. Sembilan belas anggota Al Qaeda membajak empat pesawat penumpang komersial di AS, yang berujung pada hancurnya Menara Kembar World Trade Center di New York City dan serangan dahsyat ke Pentagon dekat Washington DC.
Pesawat keempat, United 93, menjadi simbol perlawanan dan tragedi setelah pergulatan di dalam pesawat membuat pesawat itu jatuh di wilayah pedesaan Pennsylvania alih-alih menghantam target politik bernilai tinggi. Mengingat sifat global dari peristiwa ini, setiap keterkaitan, bahkan yang tidak disengaja sekalipun, dipandang dengan sensitivitas yang sangat tinggi oleh komunitas internasional.
Melangkah maju dan tinjauan internal
Saat klub berupaya move on dari insiden tersebut, fokus kini beralih ke perombakan total terhadap cara merchandise disetujui. Penarikan lini 'Campus Clothing' kemungkinan akan menimbulkan kerugian finansial bagi klub, karena stok dimusnahkan untuk memastikan tidak ada lagi pihak yang tersinggung. Namun, aspek pengelolaan reputasi dari keputusan tersebut dinilai jauh lebih penting oleh dewan direksi.
Insiden ini menjadi kisah peringatan bagi tim-tim lain di seluruh EFL dan sekitarnya yang kerap menggunakan tahun pendirian dan gelar singkat pada perlengkapan gaya hidup.
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