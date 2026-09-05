AFP
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Ousmane Dembele 'terkejut' oleh pencadangan dari Luis Enrique saat bos PSG menjelaskan perjudian dalam pemilihan tim untuk laga kontra AS Monaco
Dembele dicadangkan saat melawan Monaco
Dembele dicadangkan dari starting XI melawan Monaco pada Jumat. Pelatih Enrique mengejutkan suporter dan para pengamat dengan menempatkan penyerang itu di bangku cadangan. Sang penyerang akhirnya masuk ke lapangan pada menit ke-68, meski ia tidak mampu membawa timnya meraih kemenangan atas Monaco.
Keputusan untuk mencadangkan pemenang Ballon d'Or itu memicu kehebohan, terutama mengingat jadwalnya belakangan ini. Ia baru-baru ini ditarik lebih awal saat melawan Rennes dan diistirahatkan sepenuhnya saat menghadapi Lille. Menurut L'Equipe, Dembele memberikan reaksi internal yang sangat kuat terhadap keputusan sang pelatih. Pemain timnas Prancis itu sepenuhnya berharap menjadi starter dalam pertandingan tersebut setelah menikmati periode istirahat jauh dari kamp latihan klub.
- Getty Images Sport
Mengatur menit bermain sang penyerang
Terlepas dari keterkejutan sang pemain yang terlihat atas pencoretan tersebut, Enrique cepat meredam kontroversi apa pun. Pelatih asal Spanyol itu menjelaskan bahwa ia hanya mengelola beban kerja Dembele setelah awal musim yang menuntut.
"Dengan setiap pemain, situasinya berbeda," kata Enrique kepada pers. "Ousmane telah berupaya untuk memainkan dua Piala Super [Piala Super UEFA dan Trophee des Champions]. Setelah itu, dia beristirahat sebentar."
Sang manajer menegaskan bahwa pemain berusia 27 tahun itu tampak tajam saat tampil sebagai pemain pengganti, dengan mengatakan: "Hari ini, dia bermain 20 atau 25 menit di level yang sangat baik."
Tidak ada keretakan dengan Enrique
Yang krusial, tidak ada gesekan yang masih tersisa antara Dembele dan pelatihnya. Sang penyerang sepenuhnya sudah akrab dengan filosofi unik dan gaya manajemen pemain ala Enrique. Pelatih asal Spanyol itu telah membangun reputasi karena sesekali mengusik ego para pemain kuncinya untuk menjaga motivasi mereka.
Selain itu, bos PSG tersebut secara konsisten menyatakan bahwa timnya dirancang untuk membangun momentum seiring berjalannya musim. Sebagai bagian dari peningkatan bertahap itu, Enrique berencana untuk perlahan mengintegrasikan kembali penyerang bintangnya ke dalam tim.
"Sekarang, kami mulai menambah menit bermainnya. Kami senang melihat dia kembali dan itu akan seperti itu untuk pertandingan-pertandingan berikutnya," pungkas sang pelatih.
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke Liga Champions
Dembele kini akan berusaha menyalurkan frustrasinya menjadi penampilan penentu kemenangan di panggung Eropa. PSG akan kembali beraksi pada Rabu malam saat menjamu Slovan Bratislava di Liga Champions. Setelah menit bermainnya dibatasi di Ligue 1, penyerang yang diistirahatkan itu secara luas diperkirakan akan kembali masuk ke susunan starter.
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