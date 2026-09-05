Dembele dicadangkan dari starting XI melawan Monaco pada Jumat. Pelatih Enrique mengejutkan suporter dan para pengamat dengan menempatkan penyerang itu di bangku cadangan. Sang penyerang akhirnya masuk ke lapangan pada menit ke-68, meski ia tidak mampu membawa timnya meraih kemenangan atas Monaco.

Keputusan untuk mencadangkan pemenang Ballon d'Or itu memicu kehebohan, terutama mengingat jadwalnya belakangan ini. Ia baru-baru ini ditarik lebih awal saat melawan Rennes dan diistirahatkan sepenuhnya saat menghadapi Lille. Menurut L'Equipe, Dembele memberikan reaksi internal yang sangat kuat terhadap keputusan sang pelatih. Pemain timnas Prancis itu sepenuhnya berharap menjadi starter dalam pertandingan tersebut setelah menikmati periode istirahat jauh dari kamp latihan klub.