Getty Images Sport
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Ousmane Dembele tak puas meski mencetak hat-trick melawan Norwegia, sementara Prancis tetap mempertahankan rekor sempurna di awal Piala Dunia
Para bintang peraih Ballon d'Or
Dembele menampilkan penampilan gemilang dengan mencetak hat-trick tercepat kedua dalam sejarah Piala Dunia saat Prancis menang 4-1 atas Norwegia. Pemain sayap ini mencetak tiga gol dalam 32 menit pertama, menyamai rekor pencetak gol yang belum terpecahkan sejak 1954, sehingga memastikan Les Bleus memuncaki Grup I. Meskipun menunjukkan efisiensi yang luar biasa dan tak kenal lelah melawan tim Norwegia yang banyak melakukan rotasi pemain, penyerang Paris Saint-Germain ini justru secara tak biasa menepis pujian media. Ia langsung menuntut fokus penuh dari seluruh skuad seiring turnamen memasuki babak gugur.
- Getty Images Sport
Dembele menuntut fokus penuh
Penyerang asal Prancis itu menekankan kekompakan tim dan komunikasi saat menganalisis kemenangan telak tersebut, sambil tetap rendah hati terkait pencapaiannya dalam mencetak gol.
Dembele mengatakan kepada M6: "Ini adalah pertandingan penting untuk finis di puncak grup. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan, dan kami akan tetap fokus karena apa yang menanti di depan akan jauh lebih sulit. Ada pemain-pemain berkualitas di lapangan, bahkan di bangku cadangan. Dan dengan komunikasi, segalanya menjadi lebih mudah. Kami saling memahami dengan lebih baik, jadi itu bagus; kami harus terus mempertahankannya."
Winger lebih menyukai penampilannya sebelumnya
Terlepas dari sifat bersejarah dari tiga gol yang dicetaknya di babak pertama, Dembele justru memberikan penilaian diri yang sangat jujur di zona campuran pasca-pertandingan, dengan membandingkan penampilannya secara kurang menguntungkan dibandingkan pertandingan-pertandingan fase grup sebelumnya. Ia menyatakan: "Saya senang, ini momen yang unik dan penting bagi saya. Penampilan saya memang bagus, tapi saya lebih menyukai penampilan saya saat melawan Senegal atau Irak—saya rasa saat itu saya jauh lebih berpengaruh. Kita harus tetap fokus; hal-hal penting menanti di depan."
Tantangan babak gugur menanti
Prancis melangkah ke babak gugur dengan penuh percaya diri setelah meraih tiga kemenangan beruntun di fase grup, dan akan menghadapi Swedia dalam laga babak 32 besar pada Selasa depan. Dengan Dembele yang sedang dalam performa terbaiknya bersama Kylian Mbappe, Les Bleus kini harus mempertahankan momentum tak terbendung mereka saat menghadapi tim asuhan Graham Potter yang sulit diprediksi.