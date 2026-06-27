Penyerang asal Prancis itu menekankan kekompakan tim dan komunikasi saat menganalisis kemenangan telak tersebut, sambil tetap rendah hati terkait pencapaiannya dalam mencetak gol.

Dembele mengatakan kepada M6: "Ini adalah pertandingan penting untuk finis di puncak grup. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan, dan kami akan tetap fokus karena apa yang menanti di depan akan jauh lebih sulit. Ada pemain-pemain berkualitas di lapangan, bahkan di bangku cadangan. Dan dengan komunikasi, segalanya menjadi lebih mudah. Kami saling memahami dengan lebih baik, jadi itu bagus; kami harus terus mempertahankannya."