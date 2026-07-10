Ousmane Dembele menjelaskan bagaimana nasihat Kylian Mbappe yang ‘tak kenal takut’ berujung pada gol krusial saat Prancis mengalahkan Maroko untuk memastikan tempat di semifinal

Saat berbicara kepada M6 setelah pertandingan, Dembele menjelaskan bagaimana saran Mbappe mengubah jalannya pertandingan. Dembele juga menyoroti mentalitas sang kapten, meskipun Mbappe gagal mengeksekusi penalti selama pertandingan.

"Kylian, dua atau tiga menit sebelum (gol itu), dia menyuruh saya untuk tetap berada di tengah, begitu ada peluang, kita akan melakukan serangan balik," jelas Dembele.

"Dan itulah yang terjadi. Kemudian dia juga melakukan pergerakan hebat untuk menciptakan ruang. Saya melihat ada celah, jadi saya berusaha mengarahkan tembakan ke gawang dan itu berhasil."

Membahas kepemimpinan Mbappe, seperti dikutip dari Maxifoot, Dembele menambahkan: "Dia pemain yang luar biasa, kapten kami. Dia tak kenal takut, dia memiliki mentalitas yang kuat, kami mengharapkan lebih banyak gol lagi dari Kylian."