Getty Images
Diterjemahkan oleh
Ousmane Dembele menjelaskan bagaimana nasihat Kylian Mbappe yang ‘tak kenal takut’ berujung pada gol krusial saat Prancis mengalahkan Maroko untuk memastikan tempat di semifinal
Instruksi Mbappe-lah yang menjadi penentu
Prancis memastikan tempatnya di semifinal Piala Dunia berkat kemenangan 2-0 atas Maroko, dan Dembele memuji pemikiran cepat Mbappe yang membantu menciptakan gol penentu kedua. Dembele mengungkapkan bahwa Mbappe menyuruhnya untuk tetap berada di tengah lapangan dan bersiap melakukan serangan balik hanya beberapa menit sebelum serangan itu terjadi. Kapten Prancis itu kemudian melakukan pergerakan cerdas untuk menciptakan ruang, sehingga memungkinkan Dembele menemukan celah dan menyelesaikan serangan tersebut. Kemenangan ini membawa tim asuhan Didier Deschamps ke semifinal Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.
- (C)Getty Images
Dembele memuji Mbappe dan merefleksikan peran kepemimpinannya
Saat berbicara kepada M6 setelah pertandingan, Dembele menjelaskan bagaimana saran Mbappe mengubah jalannya pertandingan. Dembele juga menyoroti mentalitas sang kapten, meskipun Mbappe gagal mengeksekusi penalti selama pertandingan.
"Kylian, dua atau tiga menit sebelum (gol itu), dia menyuruh saya untuk tetap berada di tengah, begitu ada peluang, kita akan melakukan serangan balik," jelas Dembele.
"Dan itulah yang terjadi. Kemudian dia juga melakukan pergerakan hebat untuk menciptakan ruang. Saya melihat ada celah, jadi saya berusaha mengarahkan tembakan ke gawang dan itu berhasil."
Membahas kepemimpinan Mbappe, seperti dikutip dari Maxifoot, Dembele menambahkan: "Dia pemain yang luar biasa, kapten kami. Dia tak kenal takut, dia memiliki mentalitas yang kuat, kami mengharapkan lebih banyak gol lagi dari Kylian."
Para pemain inti Prancis yang berpengalaman kembali menunjukkan performa terbaiknya
Dembele menyambut baik prestasi terbaru Prancis setelah kembali lolos ke semifinal Piala Dunia, dan menekankan bahwa target mereka adalah mencapai final dan merebut gelar juara.
"Kami sangat senang," kata Dembele. "Bisa mencapai semifinal, yang merupakan semifinal Piala Dunia ketiga berturut-turut bersama tim nasional Prancis, adalah hal yang luar biasa. Kami akan mempertahankan fokus ini agar bisa melaju hingga akhir."
Bintang PSG ini juga berbicara mengenai tanggung jawabnya yang semakin besar di dalam skuad Prancis setelah menghabiskan satu dekade bersama tim nasional. Ia mengatakan: "Saya sudah bersama tim nasional Prancis selama sepuluh tahun, saya adalah salah satu pemain yang paling lama bergabung, jadi penting untuk memberikan kesempatan kepada semua pemain untuk bersuara. Seperti yang saya katakan, kami harus tetap fokus pada pertandingan; kami tahu Maroko adalah tim yang tangguh. Kami tetap fokus dan kami mendapat imbalan atas usaha itu."
- Getty Images Sport
Tantangan semifinal menanti
Prancis akan bertandang ke Dallas untuk pertandingan semifinal mereka, di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan perempat final antara Spanyol dan Belgia. Dengan Mbappé yang terus memimpin lini serang dan kerja samanya dengan Dembélé yang terbukti menentukan saat melawan Maroko, Les Bleus akan berusaha mempertahankan momentum tersebut dalam ujian besar berikutnya sambil berupaya mencapai final Piala Dunia.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami