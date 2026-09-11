Ousmane Dembele mengungkap julukan-julukan luar biasa yang diberikan para bintang PSG kepada Khvicha Kvaratskhelia

Kvaratskhelia dengan cepat memantapkan dirinya sebagai sosok vital di PSG setelah kepindahannya yang menyita perhatian dari Napoli. Penampilan impresifnya bahkan sudah membuatnya mendapat beberapa julukan yang menyanjung dari rekan-rekan setim barunya.

Berbicara dalam wawancara bersama Kvaratskhelia dan Fabian Ruiz untuk The Athletic, Dembele menjelaskan status pemain Georgia itu di dalam skuad. Penyerang Prancis tersebut memanfaatkan kesempatan itu untuk melontarkan pujian setinggi langit kepada sesama penyerang itu.