AFP
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Ousmane Dembele mengungkap julukan-julukan luar biasa yang diberikan para bintang PSG kepada Khvicha Kvaratskhelia
Kvaratskhelia mulai menunjukkan pengaruhnya di Paris
Kvaratskhelia dengan cepat memantapkan dirinya sebagai sosok vital di PSG setelah kepindahannya yang menyita perhatian dari Napoli. Penampilan impresifnya bahkan sudah membuatnya mendapat beberapa julukan yang menyanjung dari rekan-rekan setim barunya.
Berbicara dalam wawancara bersama Kvaratskhelia dan Fabian Ruiz untuk The Athletic, Dembele menjelaskan status pemain Georgia itu di dalam skuad. Penyerang Prancis tersebut memanfaatkan kesempatan itu untuk melontarkan pujian setinggi langit kepada sesama penyerang itu.
- Getty Images Sport
Dembele mengungkap julukan-julukan di ruang ganti
Dembele menegaskan betapa tingginya penilaian terhadap Kvaratskhelia di ibu kota Prancis. Winger itu memuji rekam jejak Eropa rekan setimnya tersebut dan dampak besarnya bagi tim.
"Dia pemain luar biasa, salah satu winger terbaik, salah satu pemain terbaik di dunia," jelas Dembele. "Tahun lalu dia menjalani musim yang luar biasa, dia sangat, sangat penting bagi kami. Dia punya begitu banyak julukan, kami memanggilnya 'The Best' di sini atau 'Kvaradona'."
Menerima perbandingan dengan Maradona
Saat ditanya soal preferensinya, Kvaratskhelia tidak ragu memilih 'Kvaradona'. Julukan itu memiliki kaitan khusus dengan masa suksesnya di Napoli, tempat legenda Argentina tersebut tetap menjadi ikon absolut.
"Favorit saya adalah Kvaradona," akunya. "Saya sangat bangga pernah bermain di Napoli. Ketika mereka memanggil saya seperti ini, itu adalah sebuah kehormatan sekaligus tekanan juga, karena ketika mereka membandingkan Anda dengan salah satu pesepakbola terbaik dalam sejarah, sangat sulit untuk menanganinya. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan [Diego] Maradona, tetapi ini sebuah kesenangan."
- AFP
Mengejar kejayaan tertinggi di Eropa
PSG baru-baru ini memulai pertahanan gelar Liga Champions mereka dengan kemenangan meyakinkan 6-1 atas Slovan Bratislava. Dalam pertandingan itu, Dembele menyumbang dua gol dan dua assist, sementara Ferran Torres mencetak hat-trick pertamanya untuk PSG dan Ruiz juga ikut mencatatkan namanya di papan skor.
Mereka kini akan mengalihkan fokus ke Ligue 1, di mana mereka memulai musim dengan mengecewakan, hanya meraih dua poin dari tiga laga pembuka. PSG dijadwalkan menghadapi Brest di kandang lawan akhir pekan ini.
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