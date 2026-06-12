AFP
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Ousmane Dembele mengkritik keras perlakuan yang "sangat tidak adil" terhadap Kylian Mbappe dan memuji rekan setimnya di timnas Prancis itu sebagai sosok yang "luar biasa"
Dembele membela Mbappe dari sorotan yang semakin gencar
Mbappe tetap menjadi salah satu tokoh sepak bola yang paling banyak dibicarakan selama setahun terakhir, dengan sorotan tertuju pada penampilannya maupun kehidupan di luar lapangan. Namun, rekan setimnya di timnas Prancis, Dembele, berpendapat bahwa tingkat pengawasan yang ditujukan kepada sang penyerang sudah terlalu berlebihan. Pemain sayap tersebut juga menekankan bahwa perhatian yang mengelilingi Mbappe semakin bersifat pribadi, meskipun ia memiliki status sebagai salah satu pemain terbaik dunia dan catatan prestasi yang mengesankan baik di level klub maupun internasional.
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Dembele menyebut kritik terhadap Mbappe berlebihan
Dalam wawancara dengan Marca, Dembele berpendapat bahwa Mbappé dinilai dengan standar yang berbeda dari pemain lain. Ia menyinggung bahwa kritik sering kali melampaui ranah sepak bola dan bahwa hal-hal sepele terkait perilaku sang penyerang sering dijadikan bahan pembicaraan.
"Mereka sangat tidak adil padanya," kata Dembele. "Mereka terlalu berlebihan dalam mengkritik Kylian karena dia adalah pemain yang luar biasa. Dia juga orang yang hebat di luar lapangan, karena saya sudah mengenalnya sejak lama. Terkadang mereka terlalu berlebihan dalam mengkritik hanya karena itu Kylian Mbappe.
"Mereka tidak seharusnya begitu keras padanya. Baik dia mengikat tali sepatunya, tidak mengikatnya, menarik kaus kakinya, atau tidak memakainya... Itu terlalu berlebihan. Karena dia tetaplah seorang manusia dan pemain dengan kualitas luar biasa."
Mbappe tetap menjadi sosok kunci dalam rencana timnas Prancis
Meskipun perdebatan di luar lapangan mengenai sang penyerang sering kali mendominasi berita utama, posisinya di dalam ruang ganti tampaknya tetap tak berubah. Pemain sayap tersebut menyoroti pentingnya pengaruh Mbappé di dalam dan di luar lapangan, sekaligus menegaskan perannya sebagai salah satu tokoh kunci tim.
Dembele menyimpulkan: "Bagaimanapun, di tim nasional Prancis ini, dia sangat akur dengan kami. Dia adalah seorang pemimpin, kapten tim kami, dan pemain yang sangat penting."
- AFP
Mbappe akan terus memimpin Prancis
Prancis akan terus mengandalkan kepemimpinan dan kualitas kapten mereka dalam upaya meraih kesuksesan di Piala Dunia 2026. Les Bleus akan menghadapi Senegal dalam laga pembuka Grup I pada 16 Juni. Mereka kemudian akan berhadapan dengan Irak pada 22 Juni, dan menutup babak penyisihan grup melawan Norwegia pada akhir bulan ini.