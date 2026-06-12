Ousmane Dembele mengkritik keras perlakuan yang "sangat tidak adil" terhadap Kylian Mbappe dan memuji rekan setimnya di timnas Prancis itu sebagai sosok yang "luar biasa"

Dalam wawancara dengan Marca, Dembele berpendapat bahwa Mbappé dinilai dengan standar yang berbeda dari pemain lain. Ia menyinggung bahwa kritik sering kali melampaui ranah sepak bola dan bahwa hal-hal sepele terkait perilaku sang penyerang sering dijadikan bahan pembicaraan.

"Mereka sangat tidak adil padanya," kata Dembele. "Mereka terlalu berlebihan dalam mengkritik Kylian karena dia adalah pemain yang luar biasa. Dia juga orang yang hebat di luar lapangan, karena saya sudah mengenalnya sejak lama. Terkadang mereka terlalu berlebihan dalam mengkritik hanya karena itu Kylian Mbappe.

"Mereka tidak seharusnya begitu keras padanya. Baik dia mengikat tali sepatunya, tidak mengikatnya, menarik kaus kakinya, atau tidak memakainya... Itu terlalu berlebihan. Karena dia tetaplah seorang manusia dan pemain dengan kualitas luar biasa."