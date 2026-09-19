Ousmane Dembele mendukung Khvicha Kvaratskhelia yang disebutnya sebagai 'yang terbaik di dunia' untuk Ballon d'Or saat para bintang PSG mendominasi daftar nominasi

PSG bersiap menjalani malam yang berkesan pada seremoni Ballon d'Or 2026. Juara Eropa itu memiliki rekor bersejarah dengan 10 pemain dalam daftar pendek berisi 30 nama untuk penghargaan bergengsi tersebut.

Dembele membawa pulang penghargaan itu tahun lalu, menandai tonggak besar bagi raksasa Prancis tersebut. Kini, klub itu sangat dijagokan untuk kembali melahirkan pemenang setelah mengamankan gelar Liga Champions kedua secara beruntun.

Dembele tetap menjadi kandidat kuat untuk mempertahankan mahkotanya. Namun, ia menghadapi persaingan ketat dari ruang gantinya sendiri, dengan Kvaratskhelia muncul sebagai salah satu kandidat terdepan setelah menjalani kampanye yang luar biasa.