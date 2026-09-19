AFP
Diterjemahkan oleh
Ousmane Dembele mendukung Khvicha Kvaratskhelia yang disebutnya sebagai 'yang terbaik di dunia' untuk Ballon d'Or saat para bintang PSG mendominasi daftar nominasi
PSG mendominasi daftar pendek Ballon d'Or
PSG bersiap menjalani malam yang berkesan pada seremoni Ballon d'Or 2026. Juara Eropa itu memiliki rekor bersejarah dengan 10 pemain dalam daftar pendek berisi 30 nama untuk penghargaan bergengsi tersebut.
Dembele membawa pulang penghargaan itu tahun lalu, menandai tonggak besar bagi raksasa Prancis tersebut. Kini, klub itu sangat dijagokan untuk kembali melahirkan pemenang setelah mengamankan gelar Liga Champions kedua secara beruntun.
Dembele tetap menjadi kandidat kuat untuk mempertahankan mahkotanya. Namun, ia menghadapi persaingan ketat dari ruang gantinya sendiri, dengan Kvaratskhelia muncul sebagai salah satu kandidat terdepan setelah menjalani kampanye yang luar biasa.
- Getty Images Sport
Dembele mendukung Kvaratskhelia untuk meraih penghargaan itu
Terlepas dari performa gemilangnya sendiri, Dembele secara aktif mendukung rekan setimnya untuk meraih penghargaan individu paling bergengsi di sepakbola. Penyerang timnas Prancis itu meyakini penampilan luar biasa Kvaratskhelia di Eropa membuatnya layak menjadi penerus takhta tersebut.
Berbicara kepada Ligue 1+, Dembele menyatakan pilihannya dengan jelas, dengan mengatakan: "Seperti yang saya katakan, saya berharap seorang pemain Paris akan memenangkannya. Terutama Kvara, yang menjalani musim yang sangat hebat. Kami berharap itu akan menjadi miliknya. Bagi saya, dia adalah pemain terbaik di dunia. Musimnya tahun lalu luar biasa. Tidak perlu banyak bicara, kita serahkan pada pemungutan suara."
Saling menghormati di antara para juara Eropa
Kekaguman antara dua bintang PSG itu sepenuhnya saling berbalas. Saat Dembele berkampanye untuk rekan setimnya, Kvaratskhelia juga sama yakinnya bahwa pemain Prancis itu pantas memenangkan penghargaan tersebut lagi. Mantan penyerang Napoli itu menyoroti pengaruh krusial Dembele terhadap skuad.
"Saya akan memilih Ous, kemampuannya memimpin tim sangat penting," kata Kvaratskhelia. "Kami senang memilikinya bersama kami."
- AFP
London menanti upacara Ballon d'Or
Dunia sepak bola segera mengetahui siapa yang akan membawa pulang Bola Emas. Upacara Ballon d'Or ke-70 dijadwalkan berlangsung di London pada Senin, 26 Oktober 2026. PSG berharap bisa merayakan pencapaian bersejarah lainnya di tanah Inggris.
Sementara itu, juara Prancis itu harus tetap menjaga fokus di lapangan. Mereka akan berupaya terus menorehkan sejarah musim ini saat memburu gelar Liga Champions ketiga secara beruntun.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami