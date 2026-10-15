PSG menampilkan salah satu performa terbaiknya di kompetisi Eropa dalam beberapa tahun terakhir, menghancurkan Man City di Stadion Etihad. Dembele, yang mendapat sorotan tajam menyusul penampilannya bersama Prancis selama jeda internasional, menjadi sosok sentral dalam laga tersebut. Ia mencetak gol penting yang membantu juara Ligue 1 itu kembali ke puncak klasemen grup. Ketika ditanya apakah golnya merupakan respons khusus terhadap kritik yang diterimanya selama Nations League, Dembele memilih bercanda ketimbang menanggapi dengan nada bermusuhan. Alih-alih terlibat perang kata-kata, ia bergurau tentang liburannya baru-baru ini, menunjukkan sikap santai yang mencerminkan kepercayaan dirinya di lapangan.

"Tidak, sama sekali tidak. Ada jeda, lalu saya pergi berlibur setelahnya. Malah, mungkin saya akan meminta lebih banyak liburan kalau bisa (tertawa). Kami tahu tim ini punya banyak kualitas. Ini pertandingan yang bagus melawan tim City yang hebat. Kami benar-benar mendapat banyak ruang, kami tahu cara bermain dengan sangat baik, terutama pada babak pertama, dan kami sangat efektif di kotak penalti. Pada babak kedua, kami mengendur. Kalau Anda mengendur, Anda harus menanggung akibatnya," kata Dembele dalam sesi tanya jawab yang terasa surealis itu, seperti dikutip oleh Foot Mercato.