AFP
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Ousmane Dembele menanggapi kritik dengan tawa usai tampil gemilang dalam kemenangan PSG atas Man City di Liga Champions
Tanggapan jenaka terhadap kritik baru-baru ini
PSG menampilkan salah satu performa terbaiknya di kompetisi Eropa dalam beberapa tahun terakhir, menghancurkan Man City di Stadion Etihad. Dembele, yang mendapat sorotan tajam menyusul penampilannya bersama Prancis selama jeda internasional, menjadi sosok sentral dalam laga tersebut. Ia mencetak gol penting yang membantu juara Ligue 1 itu kembali ke puncak klasemen grup. Ketika ditanya apakah golnya merupakan respons khusus terhadap kritik yang diterimanya selama Nations League, Dembele memilih bercanda ketimbang menanggapi dengan nada bermusuhan. Alih-alih terlibat perang kata-kata, ia bergurau tentang liburannya baru-baru ini, menunjukkan sikap santai yang mencerminkan kepercayaan dirinya di lapangan.
"Tidak, sama sekali tidak. Ada jeda, lalu saya pergi berlibur setelahnya. Malah, mungkin saya akan meminta lebih banyak liburan kalau bisa (tertawa). Kami tahu tim ini punya banyak kualitas. Ini pertandingan yang bagus melawan tim City yang hebat. Kami benar-benar mendapat banyak ruang, kami tahu cara bermain dengan sangat baik, terutama pada babak pertama, dan kami sangat efektif di kotak penalti. Pada babak kedua, kami mengendur. Kalau Anda mengendur, Anda harus menanggung akibatnya," kata Dembele dalam sesi tanya jawab yang terasa surealis itu, seperti dikutip oleh Foot Mercato.
- Getty Images Sport
Menghadapi sorotan berkepanjangan tanpa kesulitan
Dembele sudah lama menjadi pusat perdebatan di Prancis dan Spanyol, tetapi kiprahnya yang panjang di level tertinggi membuatnya terbiasa menghadapi kritik. Dalam wawancara itu, ia bahkan sempat bersenda gurau dengan mantan bintang Manchester City, Samir Nasri, yang menyampaikan ucapan selamat kepadanya. Dembele mengakui bahwa menjadi bahan perdebatan publik merupakan bagian dari kenyataan yang dihadapinya sebagai pesepakbola profesional, sesuatu yang sudah terbiasa ia alami selama satu dekade terakhir.
"Saya sudah dikritik selama sepuluh tahun, itu tidak akan berubah! Terima kasih, Samir, kita tahu bagaimana rasanya. Itu pertandingan yang bagus. Saya sangat menikmati bermain pada hari Selasa dan Rabu, terutama ketika baru kembali dari liburan. Itu benar-benar menyenangkan. Ya, kalau memungkinkan, sampai bulan Maret. Pelatih yang memutuskan (tertawa)," canda Dembele, yang tampak menikmati suasana seusai pertandingan setelah meraih hasil yang begitu penting.
Dembele yang tampil tajam tak hiraukan kegaduhan dari luar
Ketajaman pemain berusia 29 tahun itu menjadi salah satu sorotan dalam dominasi tim tamu pada babak pertama, saat mereka memanfaatkan celah yang ditinggalkan tim asuhan Enzo Maresca. Meski juara Premier League itu bangkit di pengujung laga, efektivitas PSG sejak awal terbukti menentukan. Kemampuan Dembele tampil gemilang dalam laga-laga penting di kompetisi Eropa tetap menjadi aset berharga bagi Luis Enrique, terlepas dari sorotan terhadap konsistensinya saat membela tim nasional. Kemenangan ini menjadi persiapan sempurna menjelang duel mereka melawan Barcelona.
Sang pemain sayap segera menepis anggapan bahwa tekanan dari luar telah memengaruhi skuad. "Kami sama sekali tidak peduli orang-orang meragukan kami. Ini baru Oktober, baru pertandingan kedua di Liga Champions, dan kami tetap fokus. Kami tahu bahwa pada awal musim, kami harus berada di jalur yang tepat dan bersiap menghadapi apa yang akan datang. Kami tampil bagus pada babak pertama. Pada babak kedua, pertandingan lebih sulit karena kami mengendur. Seharusnya kami tidak begitu. Kami akan mengingat hal-hal positifnya," ujarnya.
- AFP
Menatap gol-gol di Liga Champions
Meski suasana penuh kegembiraan, Dembele tetap fokus pada target jangka panjang klub asal Paris itu. Format baru Liga Champions menuntut performa konsisten agar terhindar dari babak play-off, dan sang winger menyadari tantangan yang menanti. Ia menekankan pentingnya menjaga momentum saat ini di semua kompetisi seiring musim yang mulai semakin ketat.
Penyerang itu telah menegaskan targetnya: finis di delapan besar fase liga yang telah diubah formatnya. Ia menjelaskan pola pikir tim dengan mengatakan: "Kami menjalani pertandingan satu demi satu dan tetap fokus. Kami ingin finis di delapan besar, tetapi kami tahu situasinya pada Oktober dan Maret tidak sama. Kami sangat menikmati permainan ketika tampil seperti itu. Kami ingin tampil baik di setiap pertandingan. Hari ini kami menjalani laga tandang yang hebat melawan pemuncak klasemen Liga Primer Inggris. Kami harus melewati bagian pertama musim ini dengan baik, naik di klasemen Ligue 1 dan finis di delapan besar, tidak ada yang lain," ujarnya.
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