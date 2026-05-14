Ousmane Dembele menanggapi kemungkinan meraih gelar Ballon d'Or dua kali berturut-turut setelah membantu PSG merebut gelar Ligue 1 musim 2025-26

PSG bertandang ke markas Lens dengan satu tujuan: memastikan gelar Ligue 1 secara resmi. Meskipun Lens yang berada di peringkat kedua berusaha sekuat tenaga untuk menunda perayaan tersebut, klub asal ibu kota itu terbukti terlalu tangguh. Bagi Dembele, ini adalah malam lain di mana ia tampil gemilang, setelah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Ligue 1 musim ini beberapa hari sebelumnya. Mantan pemain Barcelona itu memberikan umpan kunci untuk gol pembuka Khvicha Kvaratskhelia.

Berbicara kepada beIN Sports segera setelah peluit akhir berbunyi, sang winger mengungkapkan kegembiraannya atas penampilan tersebut sambil tetap fokus secara profesional pada tugas-tugas yang menanti. Ia berkata: "Ya, begitulah, kami ingin menang di sini, tetapi yang terpenting, kami ingin mempersiapkan diri untuk final [Liga Champions] pada 30 Mei. Kami perlu bermain dengan serius; kami memiliki pertandingan lain pada hari Minggu, dan kami akan merayakannya karena sudah resmi, kami adalah juara. Kami akan sedikit bersenang-senang, tetapi tidak terlalu berlebihan, karena kami akan bermain lagi dalam tiga hari. Kami akan merayakannya sedikit dan tetap fokus."