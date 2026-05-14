Ousmane Dembele menanggapi kemungkinan meraih gelar Ballon d'Or dua kali berturut-turut setelah membantu PSG merebut gelar Ligue 1 musim 2025-26
Dembele menanggapi kemenangan yang memastikan gelar juara
PSG bertandang ke markas Lens dengan satu tujuan: memastikan gelar Ligue 1 secara resmi. Meskipun Lens yang berada di peringkat kedua berusaha sekuat tenaga untuk menunda perayaan tersebut, klub asal ibu kota itu terbukti terlalu tangguh. Bagi Dembele, ini adalah malam lain di mana ia tampil gemilang, setelah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Ligue 1 musim ini beberapa hari sebelumnya. Mantan pemain Barcelona itu memberikan umpan kunci untuk gol pembuka Khvicha Kvaratskhelia.
Berbicara kepada beIN Sports segera setelah peluit akhir berbunyi, sang winger mengungkapkan kegembiraannya atas penampilan tersebut sambil tetap fokus secara profesional pada tugas-tugas yang menanti. Ia berkata: "Ya, begitulah, kami ingin menang di sini, tetapi yang terpenting, kami ingin mempersiapkan diri untuk final [Liga Champions] pada 30 Mei. Kami perlu bermain dengan serius; kami memiliki pertandingan lain pada hari Minggu, dan kami akan merayakannya karena sudah resmi, kami adalah juara. Kami akan sedikit bersenang-senang, tetapi tidak terlalu berlebihan, karena kami akan bermain lagi dalam tiga hari. Kami akan merayakannya sedikit dan tetap fokus."
Menanggapi hebohnya Ballon d'Or
Sebagai pemegang gelar Ballon d'Or saat ini, spekulasi semakin menguat bahwa Dembele berpotensi menjadi salah satu dari sedikit pemain yang berhasil meraih penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola secara berturut-turut. Namun, pemain asal Prancis itu dengan cepat merendahkan pujian pribadi tersebut, sambil menegaskan bahwa prioritasnya terletak pada kesuksesan tim, bukan pada koleksi trofinya sendiri.
"Sangat tenang, seperti yang saya katakan, trofi individu akan datang kemudian, jika datang, jika tidak, begitulah adanya. Yang paling penting adalah gelar tim, kami memenangkan Ligue 1, Piala Super, Piala Interkontinental, pada 30 Mei, kami memiliki sesuatu yang hebat untuk semua penggemar PSG," kata Dembele ketika ditanya tentang peluangnya untuk mempertahankan penghargaan tersebut.
Momen yang mengharukan bersama para penggemar Lens
Meskipun menjadi penyebab kekalahan timnya, Dembele mendapat tepuk tangan meriah dari para pendukung Lens saat ia diganti menjelang akhir pertandingan. Itu adalah momen persatuan yang langka, dan sang pemain sayap tampak terharu oleh sambutan hangat dari penonton tuan rumah di Stade Bollaert-Delelis. “Sungguh menyenangkan bisa bermain di hadapan penonton seperti ini, ini luar biasa, dan kami mendoakan mereka semoga sukses di final Piala Prancis,” kata Dembele.
Perburuan gelar ganda
Dengan 14 gelar juara liga Prancis yang kini telah diraih, fokus PSG kini hampir sepenuhnya beralih ke panggung Eropa. Meskipun PSG masih harus menyelesaikan musim domestik mereka dengan laga melawan Paris FC, final Liga Champions melawan Arsenal pada 30 Mei mendatang adalah tanggal yang ditandai di kalender setiap warga Paris, saat tim asuhan Luis Enrique berupaya mempertahankan gelar juara Eropa mereka.