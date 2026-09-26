AFP
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Ousmane Dembele memimpin Prancis melawan Belgia setelah Kylian Mbappe yang cedera mundur dari skuad Zinedine Zidane
Mbappe menepi akibat cedera lutut
Kabar mengenai Mbappe menjadi kemunduran signifikan bagi manajer baru Zinedine Zidane, yang berharap bisa membangun momentum setelah mengawali masa jabatannya dengan kemenangan. Penyerang itu mengalami cedera tendon pada lutut kiri saat laga di Kocaeli, yang ironisnya terjadi ketika ia mencetak gol penentu kemenangan. Federasi Sepak Bola Prancis mengonfirmasi bahwa sang striker tidak akan bepergian ke Belgia dan telah kembali ke Madrid untuk memulai proses rehabilitasinya. Ini menjadi perkembangan yang membuat frustrasi bagi sang pemain, yang baru saja mencatatkan 107 caps, menyamai Patrick Vieira dan hanya terpaut satu di belakang Zidane sendiri.
- AFP
Dembele mengenakan ban kapten di Brussels
Dembele bersiap memimpin Prancis untuk pertama kalinya dalam karier internasionalnya, menurut L'Equipe. Dengan Mbappe menepi, tanggung jawab itu jatuh kepada mantan pemain Barcelona tersebut sebagai anggota paling senior di skuad saat ini dalam hal jumlah penampilan internasional. Dembele telah mengoleksi 68 caps untuk negaranya, yang menempatkannya di puncak hierarki yang ditetapkan Zidane untuk jeda internasional khusus ini.
Pemain berusia 29 tahun itu sebenarnya sempat merasakan peran tersebut secara singkat saat kemenangan tipis pada Jumat di Turki. Ketika Mbappe terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-59, ia menyerahkan ban kapten kepada Dembele, yang memakainya hingga ia digantikan pada akhir pertandingan untuk debutan Esteban Lepaul.
Memuji kerja sama tim
Merefleksikan kemenangan susah payah atas Turki, Dembele mengatakan kepada TF1 bahwa skuad sepenuhnya siap menghadapi pertandingan yang menantang di stadion yang tidak bersahabat dan di lapangan yang sulit. Ia memuji penampilan solid tim secara keseluruhan serta persiapan matang sepanjang pekan, seraya mencatat bahwa meski mereka puas bisa mengamankan tiga poin penuh, mereka dengan mudah bisa menambah satu atau dua gol lagi ke papan skor.
"Kami tahu itu akan menjadi pertandingan yang sulit di lapangan yang sulit dan di stadion yang panas serta sulit, kami tahu itu. Kami mempersiapkan diri dengan sangat baik sepanjang pekan. Saya pikir kami memainkan pertandingan yang sangat bagus secara keseluruhan; kami bisa mencetak satu atau dua gol lagi. Tetapi kami senang dengan pertandingan ini dan tiga poin; kami juga tampil solid. Pelatih mengharapkan kami memainkan sepakbola yang bagus, banyak berkomunikasi di lapangan, dan menerapkan formasi 4-3-3. Kami akan terus seperti ini dan bersiap untuk hari Senin," kata Dembele.
- AFP
Bersiap menghadapi tantangan Belgia
Laga mendatang melawan Belgia di King Baudouin Stadium, Brussels, menjadi peningkatan kualitas lawan bagi pasukan Zidane. Belgia saat ini memimpin Ligue A1 setelah meraih kemenangan 2-0 atas Italia, yang berarti Prancis kemungkinan membutuhkan hasil positif untuk menjaga jarak di papan atas klasemen. Ini akan menjadi ujian besar bagi kualitas kepemimpinan Dembele dan fleksibilitas taktik Zidane, terutama saat tim berusaha mengurangi ketergantungan total pada ketajaman penyelesaian akhir Mbappe di sepertiga akhir lapangan.
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