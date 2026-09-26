Merefleksikan kemenangan susah payah atas Turki, Dembele mengatakan kepada TF1 bahwa skuad sepenuhnya siap menghadapi pertandingan yang menantang di stadion yang tidak bersahabat dan di lapangan yang sulit. Ia memuji penampilan solid tim secara keseluruhan serta persiapan matang sepanjang pekan, seraya mencatat bahwa meski mereka puas bisa mengamankan tiga poin penuh, mereka dengan mudah bisa menambah satu atau dua gol lagi ke papan skor.

"Kami tahu itu akan menjadi pertandingan yang sulit di lapangan yang sulit dan di stadion yang panas serta sulit, kami tahu itu. Kami mempersiapkan diri dengan sangat baik sepanjang pekan. Saya pikir kami memainkan pertandingan yang sangat bagus secara keseluruhan; kami bisa mencetak satu atau dua gol lagi. Tetapi kami senang dengan pertandingan ini dan tiga poin; kami juga tampil solid. Pelatih mengharapkan kami memainkan sepakbola yang bagus, banyak berkomunikasi di lapangan, dan menerapkan formasi 4-3-3. Kami akan terus seperti ini dan bersiap untuk hari Senin," kata Dembele.