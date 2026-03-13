Ousmane Dembele ke Man City?! Kebenaran di balik pertemuan dengan agen pemenang Ballon d'Or terungkap
Menurut Diario Sport, agen penyerang berusia 28 tahun itu, Moussa Sissoko, baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan direktur olahraga City, Hugo Viana, di Madrid. Meskipun kontrak Dembele dengan juara Eropa tersebut masih berlaku hingga 2028, perwakilannya dilaporkan sedang menjajaki opsi lain karena pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak dengan PSG belum menunjukkan kemajuan yang positif. Meskipun raksasa Prancis tersebut menganggap perpanjangan kontraknya sebagai prioritas, belum ada negosiasi resmi mengenai kepindahannya ke Etihad, dan City sangat menyadari bahwa PSG tidak akan membiarkan bintang mereka pergi begitu saja.
Romano mengungkap kebenaran di balik transfer tersebut
Di tengah keriuhan yang semakin memuncak, pakar transfer Romano pun angkat bicara untuk mengklarifikasi situasi dan meredam rumor kepergian sang pemain. Ia menegaskan bahwa meskipun memang terjadi pertemuan, namun pertemuan tersebut tidak berfokus pada kepergian pemain asal Prancis tersebut. "Pertemuan antara agen Moussa Sissoko dan Hugo Viana dari Manchester City bukanlah mengenai potensi kesepakatan untuk Ousmane Dembele," tulis Romano di media sosial. Ia lebih lanjut menekankan bahwa "tidak ada pembicaraan atau kontak pada tahap ini" antara juara Liga Premier dan pihak pemain, yang mengindikasikan bahwa pertemuan tersebut mungkin melibatkan klien atau urusan bisnis lainnya.
Gelombang peremajaan skuad PSG sedang berlangsung
Meskipun situasi Dembele masih mandek, PSG bergerak cepat untuk mengamankan pemain-pemain kunci lainnya. Le Parisien melaporkan bahwa perpanjangan kontrak untuk Fabian Ruiz, Bradley Barcola, dan pelatih kepala Luis Enrique menjadi prioritas utama klub. Sementara kontrak Ruiz dilaporkan telah disepakati dan kontrak Barcola hampir rampung, sebuah "semacam kesepakatan prinsip" telah dicapai dengan Luis Enrique untuk memimpin klub hingga tahun 2030. Namun, perlu dicatat bahwa situasi Dembele tetap sangat berbeda, karena negosiasi resmi mengenai masa depannya belum dimulai secara resmi.
Dembele berada di persimpangan jalan
Kontras antara kemajuan pesat dalam perpanjangan kontrak pemain lain dan keheningan seputar Dembele menandai titik kritis bagi juara Eropa tersebut. Petinggi PSG tetap bertekad untuk membangun dinasti yang kokoh pasca kemenangan perdana mereka di Liga Champions, namun ketidakpastian seputar kontrak pemain andalan mereka memberikan secercah harapan bagi klub-klub peminat seperti Manchester City. Untuk saat ini, Dembele tetap menjadi pemain Paris, namun dunia sepak bola akan terus memantau dengan cermat untuk melihat apakah pertemuan baru-baru ini benar-benar sesederhana yang dilaporkan.
