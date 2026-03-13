Ousmane Dembele ke Man City?! Kebenaran di balik pertemuan dengan agen pemenang Ballon d'Or terungkap

Di tengah keriuhan yang semakin memuncak, pakar transfer Romano pun angkat bicara untuk mengklarifikasi situasi dan meredam rumor kepergian sang pemain. Ia menegaskan bahwa meskipun memang terjadi pertemuan, namun pertemuan tersebut tidak berfokus pada kepergian pemain asal Prancis tersebut. "Pertemuan antara agen Moussa Sissoko dan Hugo Viana dari Manchester City bukanlah mengenai potensi kesepakatan untuk Ousmane Dembele," tulis Romano di media sosial. Ia lebih lanjut menekankan bahwa "tidak ada pembicaraan atau kontak pada tahap ini" antara juara Liga Premier dan pihak pemain, yang mengindikasikan bahwa pertemuan tersebut mungkin melibatkan klien atau urusan bisnis lainnya.