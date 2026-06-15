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Ousmane Dembélé hampir menandatangani perpanjangan kontrak dengan PSG setelah kembali menorehkan musim gemilang bersama juara Liga Champions dua kali berturut-turut
Salah satu pilar utama proyek Paris
Dembele hampir menandatangani perpanjangan kontrak di PSG, menurut laporan dari RMC Sport. Pemain berusia 29 tahun ini telah menjalani masa transformatif di ibu kota Prancis, berkembang dari seorang talenta yang fluktuatif menjadi pemain yang bisa dibilang paling menentukan di dunia sepak bola. Perkembangannya saat ini membuatnya menjadi sosok yang tak tergantikan dalam proyek yang dipimpin oleh juara Eropa saat ini.
Telah muncul keraguan mengenai kelanjutan karier Dembele di PSG setelah akhir musim ini, yang dipicu oleh siklus alami transfer pemain elit. Namun, pimpinan klub bertekad untuk mempertahankan pemain andalan mereka. Pemain asal Prancis ini dinobatkan sebagai pemenang Ballon d’Or pada bulan September lalu setelah musim yang luar biasa di mana PSG meraih gelar Ligue 1, Coupe de France, dan Liga Champions UEFA.
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Mengatasi rintangan cedera
Meskipun musim ini diwarnai lebih banyak cedera, Dembele tetap menjadi pemain kunci bagi Les Parisiens. Kemampuannya untuk mengubah jalannya pertandingan dengan satu ledakan kecepatan atau umpan silang yang akurat tak pernah surut, dan staf pelatih terus memandangnya sebagai motor kreativitas utama dalam susunan starting XI. Tim medis telah bekerja sama erat dengan sang penyerang untuk mengatur beban kerjanya selama musim yang padat ini.
Laporan di Prancis pada awal musim ini menyebutkan bahwa mungkin ada kesulitan dalam pembicaraan perpanjangan kontrak, dengan kontraknya saat ini berlaku hingga 2028. Namun, sang pemain sendiri tetap teguh dalam komitmen publiknya kepada klub. Berbicara kepada RMC Sport bulan lalu, Dembele mengatakan bahwa ia akan “100%” berada di PSG musim depan, yang secara efektif membungkam rumor kepergiannya pada musim panas.
Pembicaraan sedang menuju penyelesaian
Masa depan jangka panjang sang pemain sayap tampaknya akan terikat dengan juara Liga Champions dua kali berturut-turut tersebut. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak berjalan dengan positif, dengan kedua belah pihak menemukan titik temu terkait ambisi olahraga tim. Pihak manajemen PSG sangat ingin memberikan penghargaan kepada pemenang Ballon d'Or tersebut atas perannya dalam dominasi mereka di kancah Eropa belakangan ini.
Tidak ada tekanan dari kedua belah pihak, namun kesepakatan diperkirakan akan tercapai setelah Piala Dunia FIFA. Pendekatan yang sabar ini memungkinkan sang pemain untuk fokus pada tugas-tugas internasional sebelum menyelesaikan dokumen-dokumen kontrak. Dembele sangat ingin tetap berada di Parc des Princes, tempat ia akhirnya menemukan konsistensi yang tidak ia miliki di awal kariernya.
- AFP
Sebuah peran taktis baru di bawah asuhan Luis Enrique
Salah satu faktor utama di balik keinginan Dembele untuk tetap bertahan adalah perkembangan taktisnya di bawah asuhan manajer Luis Enrique. Pemain internasional Prancis ini menemukan semangat baru dengan bermain di posisi yang lebih sentral. Fleksibilitas posisinya ini membuatnya semakin berbahaya dan mampu beradaptasi dengan mulus bersama pemain-pemain seperti Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia, dan Bradley Barcola.
Kematangan taktis ini juga tercermin dalam karier internasionalnya, di mana ia kini dianggap sebagai salah satu pemimpin tim nasional Prancis. Kemampuannya untuk memengaruhi jalannya pertandingan dari area tengah telah memberikan dimensi baru bagi Les Bleus dalam upaya mereka meraih gelar juara dunia ketiga.