Ousmane Dembélé hampir menandatangani perpanjangan kontrak dengan PSG setelah kembali menorehkan musim gemilang bersama juara Liga Champions dua kali berturut-turut

Dembele hampir menandatangani perpanjangan kontrak di PSG, menurut laporan dari RMC Sport. Pemain berusia 29 tahun ini telah menjalani masa transformatif di ibu kota Prancis, berkembang dari seorang talenta yang fluktuatif menjadi pemain yang bisa dibilang paling menentukan di dunia sepak bola. Perkembangannya saat ini membuatnya menjadi sosok yang tak tergantikan dalam proyek yang dipimpin oleh juara Eropa saat ini.

Telah muncul keraguan mengenai kelanjutan karier Dembele di PSG setelah akhir musim ini, yang dipicu oleh siklus alami transfer pemain elit. Namun, pimpinan klub bertekad untuk mempertahankan pemain andalan mereka. Pemain asal Prancis ini dinobatkan sebagai pemenang Ballon d’Or pada bulan September lalu setelah musim yang luar biasa di mana PSG meraih gelar Ligue 1, Coupe de France, dan Liga Champions UEFA.