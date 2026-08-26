AFP
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Ousmane Dembele diberi waktu istirahat oleh PSG dan dipastikan absen dalam laga melawan Lille untuk mengatur beban kerja
Program istirahat disusun dengan cermat
Dembele akan absen dalam lawatan tandang Ligue 1 PSG ke Lille karena klub berupaya memulihkan kondisi fisiknya setelah jadwal musim panas yang padat. Keputusan itu diambil bersama antara pelatih kepala Luis Enrique dan departemen olahraga yang dipimpin Luis Campos. Winger kunci tersebut diberi izin sementara untuk memulihkan energinya dan mendapatkan kembali ketajaman jelang rangkaian padat pertandingan pada musim gugur.
- Getty Images Sport
Pernyataan resmi klub dirilis
PSG bergerak cepat untuk mengklarifikasi situasi sang penyerang, dengan merilis pembaruan resmi di saluran komunikasi resmi mereka: "Berdasarkan kesepakatan dengan pelatih dan departemen olahraga, telah diputuskan bahwa Ousmane Dembele akan diberi waktu libur selama beberapa hari ke depan. Ia akan kembali berlatih bersama anggota skuad lainnya pada Senin depan."
Persiapan pramusim dipersingkat
Keputusan itu diambil setelah Dembele langsung kembali dari tugas internasional di Piala Dunia tanpa jeda yang layak atau pramusim penuh bersama PSG. Sejak itu, klub memasukkannya secara bertahap ke laga kompetitif, dengan memainkannya dari bangku cadangan saat menghadapi Aston Villa di Piala Super UEFA dan Lens di Trophee des Champions. Namun, setelah menjadi starter melawan Rennes dan ditarik keluar saat jeda babak pertama, klub turun tangan untuk mengatur menit bermainnya dan menghindari risiko kelelahan berlebihan atau cedera.
- PsnewZ
Opsi serangan alternatif tersedia
Absennya sang winger untuk sementara membuka peluang bagi Ferran Torres untuk memimpin lini depan setelah penampilan krusial dua golnya di Rennes. Enrique memiliki kedalaman lini serang yang dibutuhkan untuk merotasi skuadnya secara efektif tanpa mengorbankan kondisi fisik para pemain intinya. Meski demikian, juara bertahan Prancis itu akan membutuhkan performa kolektif yang tangguh saat bertandang ke Stade Pierre-Mauroy akhir pekan ini.
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