Keputusan itu diambil setelah Dembele langsung kembali dari tugas internasional di Piala Dunia tanpa jeda yang layak atau pramusim penuh bersama PSG. Sejak itu, klub memasukkannya secara bertahap ke laga kompetitif, dengan memainkannya dari bangku cadangan saat menghadapi Aston Villa di Piala Super UEFA dan Lens di Trophee des Champions. Namun, setelah menjadi starter melawan Rennes dan ditarik keluar saat jeda babak pertama, klub turun tangan untuk mengatur menit bermainnya dan menghindari risiko kelelahan berlebihan atau cedera.