Dikatakan bahwa bangsa Yunani kuno mengubah dunia dari takhayul menuju akal dan logika; dan itulah persis yang dilakukan Georgios Donis bersama skuad timnas Arab Saudi yang selama bertahun-tahun menderita akibat momok langkah-langkah terakhir dan absennya raihan medali emas.

Dengan fleksibilitas taktik yang tinggi dan kepribadian yang tak kenal patah di laga-laga final, "cucu bangsa Yunani" itu memimpin sebuah revolusi senyap di tubuh skuad Arab Saudi, melampaui segala rintangan dan tekanan psikologis untuk menaklukkan kutukan 23 tahun melalui gerbang final Piala Teluk 27. Inilah kisah lengkap sang arsitek Yunani yang menata ulang rumah Arab Saudi, dan menulis ulang sejarah dengan tinta gelar-gelar juara serta kejayaan yang pernah hilang.

Timnas Arab Saudi tidak menunggu lama untuk membuktikan bahwa apa yang terjadi dalam perjalanan menuju final bukanlah kebetulan, setelah berhasil menjatuhkan Uni Emirat Arab dengan dua gol tanpa balas, hingga memastikan gelar Piala Teluk 27 dan mengembalikan trofi ke lemari koleksinya setelah bertahun-tahun penantian.

Kemenangan itu bukan sekadar penobatan sebuah gelar juara, melainkan sebuah pengumuman atas keberhasilan proyek Donis dalam waktu yang amat singkat, setelah pelatih asal Yunani itu mampu mengubah sebuah timnas yang kerap tersandung menjadi tim yang tahu cara mengelola pertandingan-pertandingannya dan mencapai momen penentuan dengan ketenangan.