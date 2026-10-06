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Diterjemahkan oleh

Otak Yunani yang mematahkan kutukan: bagaimana Dionis menghancurkan belenggu emas bersama Arab Saudi?

FEATURES
G. Donis
Saudi Arabia vs UAE
Saudi Arabia
UAE
Gulf Cup
Yunani
Arab Saudi
Uni Emirat Arab

gelar bersejarah

Dikatakan bahwa bangsa Yunani kuno mengubah dunia dari takhayul menuju akal dan logika; dan itulah persis yang dilakukan Georgios Donis bersama skuad timnas Arab Saudi yang selama bertahun-tahun menderita akibat momok langkah-langkah terakhir dan absennya raihan medali emas.

Dengan fleksibilitas taktik yang tinggi dan kepribadian yang tak kenal patah di laga-laga final, "cucu bangsa Yunani" itu memimpin sebuah revolusi senyap di tubuh skuad Arab Saudi, melampaui segala rintangan dan tekanan psikologis untuk menaklukkan kutukan 23 tahun melalui gerbang final Piala Teluk 27. Inilah kisah lengkap sang arsitek Yunani yang menata ulang rumah Arab Saudi, dan menulis ulang sejarah dengan tinta gelar-gelar juara serta kejayaan yang pernah hilang.

Timnas Arab Saudi tidak menunggu lama untuk membuktikan bahwa apa yang terjadi dalam perjalanan menuju final bukanlah kebetulan, setelah berhasil menjatuhkan Uni Emirat Arab dengan dua gol tanpa balas, hingga memastikan gelar Piala Teluk 27 dan mengembalikan trofi ke lemari koleksinya setelah bertahun-tahun penantian.

Kemenangan itu bukan sekadar penobatan sebuah gelar juara, melainkan sebuah pengumuman atas keberhasilan proyek Donis dalam waktu yang amat singkat, setelah pelatih asal Yunani itu mampu mengubah sebuah timnas yang kerap tersandung menjadi tim yang tahu cara mengelola pertandingan-pertandingannya dan mencapai momen penentuan dengan ketenangan.

  • Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Sistem terpadu dan penemuan-penemuan baru

    Dalam waktu singkat, Donis berhasil membangun sistem yang kuat di dalam tim nasional Arab Saudi, yang berlandaskan pada pressing, penguasaan bola, serta kemampuan untuk mengubah cara bermain sesuai dengan karakter pertandingan dan lawan.

    Arab Saudi tak lagi bergantung pada satu bentuk taktik saja, melainkan tampil dengan fleksibilitas yang jelas di antara lebih dari satu pendekatan, dengan kemampuan para pemain untuk beralih antara situasi bertahan dan menyerang tanpa kehilangan keseimbangan.

    Yang terpenting, pelatih asal Yunani itu tidak hanya mengandalkan nama-nama yang sudah dikenal, tetapi juga memberi kesempatan kepada sejumlah nama yang mencuri perhatian pada turnamen tersebut, terutama Hammam Al-Hammami, yang mendapatkan ruang nyata untuk menunjukkan kemampuannya, di samping mengembalikan Saleh Abu Al-Shamat ke skuad timnas, sehingga pemain itu pun tampil dengan performa kuat sepanjang turnamen dan menegaskan haknya untuk masuk dalam perhitungan Arab Saudi pada periode mendatang.

    Itu menjadi salah satu tanda paling menonjol dari keberhasilan Donis, karena ia tidak memperlakukan turnamen tersebut semata-mata sebagai ajang meraih gelar, melainkan juga memanfaatkannya untuk membentuk ulang skuad timnas dan menemukan solusi-solusi baru yang bisa dijadikan fondasi di masa depan.

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Al-Buraikan kembali ke posisi alaminya

    Di antara keputusan yang membuat perbedaan nyata dalam turnamen Piala Teluk 27 adalah mengembalikan Firas Al-Buraikan ke posisi utamanya sebagai penyerang tengah, setelah sebelumnya ia dimainkan di berbagai posisi selama periode-periode terdahulu, hingga kembali menemukan dirinya di tempat yang paling bisa menampilkan kemampuan terbaiknya.

    Al-Buraikan merespons dengan cepat kepercayaan sang pelatih, dan mencetak 3 gol selama turnamen, sehingga menambah koleksinya menjadi 5 gol bersama timnas Arab Saudi pada edisi Piala Teluk saat ini, serta menjadi pencetak gol terbanyak kedua Arab Saudi di generasinya pada turnamen tersebut, yang menegaskan bahwa kestabilan pemain di posisi alaminya dapat membuat perbedaan besar pada kontribusi ofensifnya.

    Nilai Al-Buraikan tidak hanya terletak pada gol, karena kehadirannya sebagai penyerang tengah memberikan timnas Arab Saudi titik tumpu ofensif yang jelas, dan membantu rekan-rekannya untuk bergerak di sekitarnya, hal yang memberi sistem Donis lebih banyak variasi di sepertiga akhir lapangan.

  • Memulihkan kepercayaan diri jelang Piala Asia

    Mungkin pencapaian terpenting Donis di luar trofi itu sendiri adalah mengembalikan kepercayaan diri suporter timnas Saudi setelah bertahun-tahun dilanda kegagalan dan kekecewaan, sebab gelar ini mengakhiri masa penantian panjang sejak gelar Teluk terakhir yang diraih Saudi pada edisi 2003 dan 2004.

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    Saudi tak lagi sekadar menanti untuk mencapai babak final, tetapi kembali mengenali jalannya menuju podium juara, sesuatu yang dapat memberikan dorongan moral besar bagi para pemain dan tim pelatih menjelang berbagai agenda mendatang, terlebih timnas tengah bersiap mengarungi Piala Asia berikutnya di tanah sendiri dan di hadapan para suporternya.

    Karena itulah, gelar Piala Teluk 27 bisa menjadi titik awal, bukan akhir dari sebuah kisah, karena Donis kini memiliki sebuah sistem yang telah meraih gelar, pemain-pemain baru yang masuk dalam perhitungan, nama-nama yang kembali meraih kepercayaan diri, serta suporter yang menemukan alasan baru untuk mempercayai timnasnya.

    Dan jika pelatih asal Yunani itu berhasil mengembalikan Saudi ke emas dalam waktu singkat, maka tantangan terbesar adalah mempertahankan dan mengembangkan capaian ini sebelum Piala Asia di Saudi, di mana ambisi akan lebih besar dan tekanan akan lebih tinggi, tetapi kali ini timnas akan tiba di turnamen tersebut dengan membawa gelar baru dan kepercayaan diri yang sama sekali berbeda.


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