Osvaldo Bagnoli telah meninggal dunia pada usia 91 tahun. Ia adalah pelatih yang membawa Verona meraih gelar Scudetto bersejarah

Verona - Dengan kesedihan dan haru yang mendalam, Hellas Verona FC berduka atas meninggalnya Presiden Kehormatan klub ini, Osvaldo Bagnoli, yang kini dan selamanya akan menjadi Legenda yang tak tertandingi, tidak hanya bagi klub kami, tetapi juga bagi seluruh dunia sepak bola Italia.





Tidak mungkin merangkum dalam beberapa baris saja arti penting Osvaldo Bagnoli bagi Hellas Verona, baik di masa lalu maupun sekarang. Berasal dari Bovisa, sebuah kawasan pekerja di Milan, dan dari latar belakang yang sederhana, Osvaldo selalu mempertahankan kerendahan hati dalam setiap kata dan tindakannya, yang menginspirasi rasa hormat dan kekaguman dari setiap orang serta penggemar yang ditemuinya sepanjang perjalanan hidupnya.





Setelah memulai kariernya sebagai pemain di Milan, justru di Verona-lah Osvaldo membuktikan dirinya selama empat musim sebagai gelandang serang dengan insting mencetak gol yang luar biasa. Setelah gantung sepatu pada tahun 1973, ia kembali mengenakan sepatu bola untuk segera menjadi pelatih Solbiatese. Selama masa kerjanya di Como, Rimini, Fano, dan Cesena, ia berhasil menyelamatkan tim dari degradasi, membawa tim promosi, serta menunjukkan kualitas yang pada tahun 1981 membawanya kembali bersinggungan dengan Verona—yang, setelah hampir satu dekade berturut-turut bermain di Serie A, kesulitan untuk kembali ke kasta tertinggi.





Siap, mulai: musim panas ketika Italia menjadi Juara Dunia di Spanyol juga merupakan saat di mana—pada percobaan pertama dan di akhir perjalanan yang mendebarkan—Bagnoli dan Verona-nya kembali ke Serie A, satu-satunya divisi yang ditempati oleh tim Gialloblù selama 8 musim berikutnya. Dan bukan Serie A “biasa-biasa saja”. Yang terbaik sepanjang masa, di mana Verona yang kecil namun hebat di bawah kepemimpinan Osvaldo yang kecil namun hebat akan meraih tiga kali partisipasi di kompetisi Eropa (dua di UEFA dan satu di Liga Champions) serta dua kali final Coppa Italia.





Namun, pada musim 1984/85, tentu saja, terwujudlah mahakarya mutlak Bagnoli dan Verona, tim pertama dan hingga kini satu-satunya dari kota yang bukan ibu kota provinsi yang berhasil merebut gelar Scudetto di Serie A sistem satu grup. Sebuah prestasi yang tak pernah cukup dirayakan, yang oleh semua tokoh utamanya, tanpa kecuali, dikaitkan terutama kepada sang pelatih.





Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, ia menerima pengakuan yang memang pantas: masuk ke Hall of Fame Sepak Bola Italia dari FIGC pada tahun 2017, serta gelar Presiden Kehormatan Hellas Verona pada tahun 2018.





Dengan karakternya yang sederhana dan kecerdasan yang sangat tajam, raut wajahnya yang manis dan penuh konsentrasi itu, pada tanggal 12 Mei 1985, berubah menjadi senyuman terindah dan paling tulus yang pernah dilihat kota kami.





Kamu adalah yang Terhebat di antara semuanya.





Dan kami sudah merindukanmu, Osvaldo





Hellas Verona Football Club







