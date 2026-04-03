Oskar Pietuszewski NXGN
James Westwood

Oskar Pietuszewski: Mengapa Porto rela membayar €10 juta untuk mengalahkan klub-klub elit Liga Premier demi mendapatkan bintang muda Polandia berusia 17 tahun

Oskar Pietuszewski baru akan genap berusia 18 tahun pada bulan Mei, namun ia telah menorehkan sejarah dalam dunia sepak bola. Pemain muda berbakat ini memecahkan rekor biaya transfer tertinggi yang pernah tercatat di Ekstraklasa, liga utama Polandia, saat pindah dari Jagiellonia Bialystok ke klub juara Liga Champions dua kali, Porto, dalam kesepakatan senilai €10 juta selama jendela transfer Januari, dengan klausul pelepasannya dilaporkan kini ditetapkan sebesar €60 juta (£52 juta/$70 juta).

Pietuszewski juga merupakan pemain di bawah usia 18 tahun termahal yang pernah bergabung dengan Liga Portugal, dengan Porto mengikatnya dalam kontrak awal hingga tahun 2029. Menurut laporan, Arsenal, Manchester City, dan Chelsea sebelumnya telah mengirimkan pemandu bakat untuk mengamati pemain berusia 17 tahun ini, namun Porto berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkan tanda tangannya, dan rekam jejak gemilang mereka dalam mengembangkan talenta-talenta muda menjanjikan masa depan yang cerah baginya.

Porto dapat mencatatkan pemain seperti Hulk, James Rodriguez, dan Eder Militao sebagai kisah sukses mereka, yang semuanya tiba di Estadio do Dragao sebagai pemain yang relatif tidak dikenal sebelum menjadi nama besar dan pindah dengan biaya transfer yang sangat tinggi. Sedikit yang akan meragukan Pietuszewski melakukan hal yang sama berdasarkan awal karirnya yang sangat cepat di Portugal.

Yang luar biasa, pemain andalan Polandia ini juga dipanggil oleh negaranya saat mereka berupaya lolos ke Piala Dunia 2026 melalui babak play-off Eropa. Antusiasme terhadap Pietuszewski semakin meningkat seiring berjalannya pertandingan, dan langit adalah batasnya jika ia dapat terus berkembang dengan kecepatan yang luar biasa ini.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang permata paling cemerlang Polandia sejak Robert Lewandowski...

  • Di sinilah semuanya bermula

    Pietuszewski lahir di Białystok, Polandia, pada Mei 2008, dan setelah menunjukkan bakat alami dalam mengolah bola sejak dini, ia direkrut ke Akademi Sepak Bola Bakat kota tersebut pada usia enam tahun. Sejak awal, sudah jelas bagi pelatih pertamanya, Rafal Muczynski, bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam diri Pietuszewski.

    "Saya ingat saat pertama kali melihatnya di lapangan. Ia menonjol karena dinamisme, kecepatan, dan kekuatan fisiknya dibandingkan rekan-rekan setimnya," kata Muczynski baru-baru ini kepada Portal dos Dragoes. "Ia suka menggiring bola dan berhadapan satu lawan satu dengan lawan. Dan ia mencintai sepak bola, suka bermain, Anda bisa merasakan bahwa latihan adalah hal terpenting di dunia baginya."

    Pada tahap itu, Pietuszewski sudah mencoba bermain di kelompok usia yang lebih tinggi dari usianya, tetapi tidak semuanya berjalan mulus.

    "Saya ingat dia punya masalah penglihatan dan bermain dengan kacamata, kacamata gaya Edgar Davids. Saat kami kalah, kacamatanya berkabut, tapi kamu bisa melihat Oskar menangis," kenang Muczynski dalam wawancara dengan media Polandia Weszlo. "Kadang-kadang setelah pertandingan, dia melempar sesuatu di ruang ganti karena marah. Saat segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya, dia bertingkah seolah ingin menghancurkan dunia."

    Namun, hal baik lebih banyak daripada buruknya, dan Pietuszewski segera menerima tawaran untuk bergabung dengan sistem pemuda Jagiellonia, di mana Muczynski terus menjadi pelatihnya selama tujuh tahun berikutnya dengan pengawasan dari legenda klub Ryszard Karalus. Pietuszewski langsung disukai oleh Karalus, yang melihat agresivitasnya sebagai hal positif.

    "Dia adalah petarung, sedikit pengganggu. Dia suka membalas di lapangan," tambah Karalus kepada Weszlo. "Saya pikir perilakunya dipengaruhi oleh fakta bahwa ayahnya tidak ada di rumah. Dia dibesarkan oleh ibunya. Dia membutuhkan otoritas laki-laki dan sedikit pemberontakan, tapi itu juga membuatnya tak kenal takut dan memberi dia kepribadian itu."

    Pada tahun 2022, Pietuszewski menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan segera siap untuk sepak bola senior, menjadi pencetak gol terbanyak di kejuaraan U14 Polandia sebelum mencetak hat-trick yang mengesankan untuk membawa Jagiellonia menang 3-1 atas Cracovia di Liga Junior Pusat U17 (CLJ). Namun, dia tidak menyadari bahwa bencana sudah di depan mata.

    • Iklan

  • Kesempatan besar

    Dalam pertandingan CLJ lainnya di akhir tahun itu, kali ini melawan Hutnik di Krakow, Pietuszewski mengalami cedera ACL yang mengerikan, meski saat itu ia tidak langsung menyadari cedera yang dialaminya.

    "Kedengarannya aneh, tapi itu situasi yang lucu karena saya sama sekali tidak merasakannya selama pertandingan. Saya bermain sepanjang pertandingan tanpa rasa sakit," katanya kepada Laczy nas Pilka. "Setelah pertandingan, semuanya baik-baik saja. Kami bersiap di ruang ganti dan berangkat dalam perjalanan panjang kembali ke Białystok. Setelah satu setengah jam berkendara, saat singgah, saya mulai merasakan sesuatu yang aneh di lutut saya. Lutut saya sedikit bengkak, terasa kaku, dan rasa sakit muncul. Ketakutan segera menyusul.

    "Kami tiba sangat larut, dan lutut saya sakit, tapi saya berharap rasa sakitnya akan hilang saat saya bangun. Tapi tidak. Tak lama setelah itu, saya dijadwalkan untuk MRI dan mengetahui diagnosisnya. Kurang dari dua minggu kemudian, saya menjalani operasi."

    Banyak pemain berbakat yang gagal pulih dari cedera parah serupa, tapi hal itu justru memperkuat tekad Pietuszewski: "Saya tahu ada pekerjaan penting yang harus saya lakukan sebelum operasi. Saya berlatih di gym untuk memudahkan proses pemulihan. Pemulihan dari robekan ligamen biasanya memakan waktu sekitar satu tahun. Saya kembali berlatih penuh setelah enam bulan, dan bermain dalam pertandingan pertama setelah tujuh bulan."

    Dari situ, Pietuszewski secara bertahap kembali ke kondisi fisik penuh, dan kemudian melampaui level permainan yang ia tunjukkan sebelum cedera. Saat musim 2024-25 dimulai, ia siap melakukan debut seniornya untuk Jagiellonia pada usia 16 tahun, dan ia masuk sebagai pengganti pada 20 menit terakhir kekalahan leg kedua playoff Liga Europa melawan Ajax. Itulah pertama kalinya ia berinteraksi dengan mantan manajer Ajax, Francesco Farioli, yang kini menjadi pelatihnya di Porto. 

    Empat bulan kemudian, ia juga masuk sebagai pemain pengganti untuk debutnya di Ekstraklasa melawan Pogon Szczecin, dan pada akhirnya menyelesaikan musim tersebut dengan 20 penampilan tim utama, termasuk empat di Liga Konferensi dan satu di final Piala Super Polandia Jagiellonia yang dimenangkan atas Wisla Krakow.

    Pietuszewski mencetak gol pertamanya untuk klub dengan gemilang dalam hasil imbang 1-1 di akhir musim melawan Gornik Zabrze, mengelabui seorang bek di sisi jauh kotak penalti sebelum melepaskan tendangan kaki kanan yang tak terbendung ke sudut jauh gawang.

    Bagaimana kabarnya?

    Pietuszewski menjadi pemain inti tetap bagi Jagiellonia pada paruh pertama musim 2025-26 dan berhasil masuk ke skuad U-21 Polandia, mencetak gol pada penampilan perdananya melawan Makedonia Utara dalam kualifikasi Kejuaraan Eropa. Ia juga mencatatkan lima kontribusi gol dalam 17 pertandingan Ekstraklasa, dengan penampilan gemilangnya terjadi dalam laga yang menegangkan melawan Pogon Szczecin.

    Pertandingan tersebut tampaknya akan berakhir imbang 1-1 hingga Pietuszewski mencetak gol melalui tendangan setengah voli yang luar biasa pada menit ketiga tambahan waktu. Tak ada yang lebih bahagia untuk pemain berusia 17 tahun itu selain pelatih kepala Jagiellonia, Adrian Siemieniec, yang mengatakan kepada wartawan setelah kemenangan tersebut, "Jujur saja, saya mengagumi anak ini karena ia memiliki potensi untuk menjadi pesepakbola hebat dan sudah menunjukkan kemampuannya di kompetisi liga dan Eropa."

    Menjelang jendela transfer Januari, minat dari klub-klub elit Liga Premier dilaporkan secara luas, bersama dengan Barcelona dan Bayern Munich, membuat direktur olahraga Jagiellonia, Lukasz Maslowski, pasrah akan kehilangan pemain muda tersebut.

    "Klub-klub yang menanyakan tentangnya pasti menarik perhatiannya. Terkadang seorang pemain tidak ingin menunggu," kata Maslowski kepada TVP Sport. "Jika arahnya tepat, harganya tepat, dan semua pihak ingin melakukannya di musim dingin, hal itu bisa terjadi di musim dingin. Solusi terbaik adalah mengatur transfer di musim dingin, dan klub barunya akan mempertahankannya di Bialystok selama enam bulan lagi."

    Namun, Porto merasa Pietuszewski sudah siap untuk langsung melompat ke liga top Eropa, yang tak diragukan lagi menjadi faktor kunci dalam kemenangan mereka dalam persaingan transfer. Mereka terbukti benar, dengan sang pemain muda mencatatkan total enam gol dan assist dalam sembilan penampilan pertamanya di Liga Portugal.

    Dia memenangkan penalti pada debutnya untuk membantu Porto mengalahkan Vitoria Guimaraes 1-0, dan secara luar biasa mencetak gol pertamanya untuk klub dalam 13 detik pertama kemenangan 3-1 mereka atas Arouca pada 27 Februari. Hal itu menjadikan Pietuszewski sebagai pencetak gol asing termuda dalam sejarah Porto, dan itu adalah gol tercepat yang pernah dicetak di Estadio do Dragao. Dia melanjutkan momen bersejarah itu dengan gol solo yang luar biasa dalam hasil imbang 2-2 di Classico melawan Benfica asuhan Jose Mourinho, berlari dari dalam setengah lapangan sendiri dan mengecoh Nicolas Otamendi dengan gerakan memutar yang indah sebelum melepaskan tendangan keras ke gawang.

    Seolah semua itu belum cukup, pelatih Polandia Jan Urban memberikan debut senior kepada Pietuszewski dalam kemenangan 2-1 Polandia atas Albania pada semifinal play-off Piala Dunia pekan lalu. Masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, bintang muda Porto ini mencatatkan dribel paling sukses dalam pertandingan tersebut, memenangkan lima dari enam duel di lapangan, dan menyelesaikan empat umpan di sepertiga akhir lapangan. 

    Kelebihan utama

    Pietuszewski telah menunjukkan keberanian luar biasa dengan langsung tampil gemilang di Porto dan langsung menorehkan prestasi di level internasional, sekaligus menuai pujian khusus dari seorang legenda Dragao.

    "Saya suka anak ini karena dia kreatif. Dia tidak takut mengambil risiko," kata mantan penyerang Porto, Ricardo Quaresma, baru-baru ini kepada Record. "Itu adalah sesuatu yang hilang dalam sepak bola saat ini. Pemain seperti dia mengambil bola dan mencoba sekali, dua kali, tiga kali, dan jika dia kehilangan semuanya, dia akan mencoba untuk keempat kalinya. Saya mendoakan yang terbaik untuknya."

    Memang, sebagai pemain sayap kiri yang eksplosif dengan kaki yang lincah, Pietuszewski adalah mimpi buruk bagi para bek. Dia cepat, kuat, dan mahir memanfaatkan ruang-ruang kosong, sementara dia juga bisa mencetak gol dengan kedua kakinya. Pietuszewski cukup serba bisa untuk bermain sebagai No.10 atau striker tengah, meskipun bermain di sayap tampaknya paling cocok baginya karena dia juga bekerja tanpa henti di lini pertahanan.

    Masih ada ruang untuk perbaikan

    Namun, Pietuszewski masih jauh dari kata sempurna, yang memang wajar mengingat usianya. Terkadang, keberaniannya justru menjadi bumerang baginya, seperti yang disinggung Farioli saat berusaha meredam ekspektasi terhadap sang remaja setelah ia mencetak gol melawan Arouca.

    "Para pemain muda ini membawa energi, meskipun keputusan yang diambil tidak selalu tepat. Itu adalah bagian dari prosesnya," kata manajer Porto tersebut. Pietuszewski mengakui hasil akhir permainannya yang tidak konsisten saat berbicara dengan Laczy nas Pilka tahun lalu, dengan mengatakan, "Pengambilan keputusan saya masih belum pada level yang saya inginkan. Itu adalah kelemahan yang harus terus saya perbaiki. Saya pikir terkadang hal itu berasal dari kurangnya konsentrasi dalam situasi sederhana seperti ini. Saya harus lebih fokus saat menghadapi situasi tersebut."

    Tetap tenang juga akan sangat membantu, daripada hanya mengandalkan insting semata. Ada saat-saat di mana Pietuszewski akan lebih baik jika memperlambat permainan dan memilih opsi yang lebih mudah. Ia juga harus belajar untuk sedikit variasi dan bergerak ke sisi luar, karena kecenderungannya untuk memotong ke dalam dengan kaki kanan bisa membuatnya mudah ditebak.

    Meskipun demikian, hal-hal ini akan datang seiring dengan pertumbuhannya dan pengalamannya di level tertinggi. Potensi mentah yang luar biasa itu ada, dan dia sudah mulai mengungkapkannya.

    Selanjutnya... Luis Diaz?

    Pietuszewski sering dibandingkan dengan wonderkid Barcelona, Lamine Yamal, dan ikon sepak bola Polandia masa kini, Jakub Blaszczykowski, yang memang masuk akal sampai batas tertentu mengingat gaya permainannya yang langsung, namun keduanya adalah pemain sayap kanan. Permata terbaru Porto ini sebenarnya lebih mirip dengan pemain andalan Bayern Munich, Luis Diaz, yang juga menorehkan namanya di Dragao.

    Diaz hampir tak terbendung dalam situasi satu lawan satu, memadukan gerakan kaki yang cepat dengan kelincahan luar biasa, dan ia sangat klinis saat melihat peluang mencetak gol. Pietuszewski bisa sama sulitnya untuk dihentikan dan memiliki akselerasi kilat serta kekuatan tendangan yang sama dengan pemain Kolombia itu, meski akurasinya belum sepenuhnya setara.

    Keduanya juga memiliki mentalitas pejuang, tidak puas hanya berkontribusi di sepertiga akhir lapangan. Tekanan tinggi Diaz dan kesediaannya untuk mundur membantu pertahanan menjadi kunci kesuksesan Liverpool di bawah Jurgen Klopp dan Arne Slot, dan dia memberikan dampak serupa di Bayern.

    Pietuszewski juga berlari tanpa henti untuk membantu bek sayapnya, dengan rata-rata 7,5 duel per 90 menit selama tiga bulan pertamanya di Porto. Diaz sangat dicintai oleh para penggemar Dragons karena dia sama pentingnya di lini pertahanan maupun serangan, dan Pietuszewski memiliki semua atribut untuk mengikuti jejaknya.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Klub-klub Liga Premier kemungkinan besar akan kembali membidik Pietuszewski jika ia mampu menutup musim ini dengan gemilang bersama Porto. Ia sudah mulai membuktikan bahwa ia layak atas klausul pelepasannya sebesar £52 juta, dan nilainya bisa jauh lebih tinggi dari itu di masa mendatang, asalkan ia tetap rendah hati. Lewandowski pun mendorong rekan barunya di tim nasional untuk melakukan hal itu setelah debutnya yang sangat menjanjikan bersama Polandia.

    "Dia memang luar biasa, tapi mari beri ruang bagi pemuda ini. Biarkan dia berkembang, biarkan dia bermain. Jangan tekan dia dengan ekspektasi bahwa dia harus langsung mencetak gol dan menggiring bola," kata kapten tim nasional itu kepada TVP Sport. "Biarkan dia melakukannya, tentu saja, tapi dengan kepala dingin. Dia masih punya karier panjang di depannya. Dia baru berusia 17 tahun. Biarkan dia menikmati permainan, menunjukkan bakatnya, dan hanya memikirkan apa yang harus dia lakukan di lapangan. Saya juga berusaha melindunginya, karena sepak bola adalah permainan emosi."

    Bicara soal sekutu yang kuat. Pietuszwewski hampir tidak bisa memiliki mentor yang lebih baik daripada Lewandowski, yang mungkin juga bisa memberi nasihat tentang langkah selanjutnya dalam kariernya. Jika bintang Porto ini punya pilihan, itu akan di Spanyol daripada Inggris. "Saya penggemar Barcelona, di situlah saya paling sering menonton," akunya kepada Laczy nas Pilka.

    Prospek Pietuszweski suatu hari nanti meniru jejak Lewandowski di Barca tidak terasa mustahil; begitulah hebatnya dia. Namun, untuk saat ini, dia sebaiknya mendengarkan nasihat sang striker dan mengabaikan gangguan dari luar.

    Porto adalah tempat yang ideal bagi bakat Pietuszweski untuk berkembang. Jika ia tetap bersikap sederhana, pintu menuju panggung elit akan segera terbuka.

