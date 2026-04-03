Pietuszewski juga merupakan pemain di bawah usia 18 tahun termahal yang pernah bergabung dengan Liga Portugal, dengan Porto mengikatnya dalam kontrak awal hingga tahun 2029. Menurut laporan, Arsenal, Manchester City, dan Chelsea sebelumnya telah mengirimkan pemandu bakat untuk mengamati pemain berusia 17 tahun ini, namun Porto berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkan tanda tangannya, dan rekam jejak gemilang mereka dalam mengembangkan talenta-talenta muda menjanjikan masa depan yang cerah baginya.
Porto dapat mencatatkan pemain seperti Hulk, James Rodriguez, dan Eder Militao sebagai kisah sukses mereka, yang semuanya tiba di Estadio do Dragao sebagai pemain yang relatif tidak dikenal sebelum menjadi nama besar dan pindah dengan biaya transfer yang sangat tinggi. Sedikit yang akan meragukan Pietuszewski melakukan hal yang sama berdasarkan awal karirnya yang sangat cepat di Portugal.
Yang luar biasa, pemain andalan Polandia ini juga dipanggil oleh negaranya saat mereka berupaya lolos ke Piala Dunia 2026 melalui babak play-off Eropa. Antusiasme terhadap Pietuszewski semakin meningkat seiring berjalannya pertandingan, dan langit adalah batasnya jika ia dapat terus berkembang dengan kecepatan yang luar biasa ini.
