Pietuszewski lahir di Białystok, Polandia, pada Mei 2008, dan setelah menunjukkan bakat alami dalam mengolah bola sejak dini, ia direkrut ke Akademi Sepak Bola Bakat kota tersebut pada usia enam tahun. Sejak awal, sudah jelas bagi pelatih pertamanya, Rafal Muczynski, bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam diri Pietuszewski.

"Saya ingat saat pertama kali melihatnya di lapangan. Ia menonjol karena dinamisme, kecepatan, dan kekuatan fisiknya dibandingkan rekan-rekan setimnya," kata Muczynski baru-baru ini kepada Portal dos Dragoes. "Ia suka menggiring bola dan berhadapan satu lawan satu dengan lawan. Dan ia mencintai sepak bola, suka bermain, Anda bisa merasakan bahwa latihan adalah hal terpenting di dunia baginya."

Pada tahap itu, Pietuszewski sudah mencoba bermain di kelompok usia yang lebih tinggi dari usianya, tetapi tidak semuanya berjalan mulus.

"Saya ingat dia punya masalah penglihatan dan bermain dengan kacamata, kacamata gaya Edgar Davids. Saat kami kalah, kacamatanya berkabut, tapi kamu bisa melihat Oskar menangis," kenang Muczynski dalam wawancara dengan media Polandia Weszlo. "Kadang-kadang setelah pertandingan, dia melempar sesuatu di ruang ganti karena marah. Saat segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya, dia bertingkah seolah ingin menghancurkan dunia."

Namun, hal baik lebih banyak daripada buruknya, dan Pietuszewski segera menerima tawaran untuk bergabung dengan sistem pemuda Jagiellonia, di mana Muczynski terus menjadi pelatihnya selama tujuh tahun berikutnya dengan pengawasan dari legenda klub Ryszard Karalus. Pietuszewski langsung disukai oleh Karalus, yang melihat agresivitasnya sebagai hal positif.

"Dia adalah petarung, sedikit pengganggu. Dia suka membalas di lapangan," tambah Karalus kepada Weszlo. "Saya pikir perilakunya dipengaruhi oleh fakta bahwa ayahnya tidak ada di rumah. Dia dibesarkan oleh ibunya. Dia membutuhkan otoritas laki-laki dan sedikit pemberontakan, tapi itu juga membuatnya tak kenal takut dan memberi dia kepribadian itu."

Pada tahun 2022, Pietuszewski menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan segera siap untuk sepak bola senior, menjadi pencetak gol terbanyak di kejuaraan U14 Polandia sebelum mencetak hat-trick yang mengesankan untuk membawa Jagiellonia menang 3-1 atas Cracovia di Liga Junior Pusat U17 (CLJ). Namun, dia tidak menyadari bahwa bencana sudah di depan mata.