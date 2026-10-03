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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Orsato: "Wasit harus menghilang, seperti yang dilakukan Massa dalam Roma vs Inter. VAR? Ini sepak bola, bukan PlayStation, tetapi untuk Rowe dalam Juventus vs Atalanta itu dibutuhkan"

Serie A
Genoa
Fiorentina
Inter
Parma Calcio 1913
Lecce
Bologna
Como
Roma
SSC Napoli
Frosinone
Monza
Sassuolo
AC Milan
Cagliari
Juventus
Atalanta
Venezia
Torino
Udinese

Era baru wasit diceritakan oleh sosok yang ditunjuk untuk memimpinnya di Italia

Masa depan dunia perwasitan sedang melalui sebuah revolusi yang jauh melampaui polemik sehari-hari yang bisa dihadirkan pertandingan. Perubahan aturan yang diberlakukan IFAB mula-mula memaksa tim, kemudian para pemain, dan pada akhirnya para wasit sendiri untuk beradaptasi dengan sepak bola yang berbeda dibandingkan hanya setahun lalu.

Dan yang berbicara serta menceritakan perubahan ini langsung dari panggung Festival dello Sport di Trento adalah kepala wasit Italia Daniele Orsato. Orang nomor satu di antara para pengadil Serie A dan Serie B itu menjelaskan kesulitan yang melekat dalam aturan-aturan baru, penggunaan VAR, kesalahan-kesalahan yang dilakukan, dan caranya memandang wasit di lapangan.

  • "WASIT SUDAH SANGAT KELELAHAN"

    "Para wasit saya harus siap secara fisik dan teknis. Mereka harus berlari dan meniup peluit, tanpa memikirkan penonton atau kesalahan. Semuanya dievaluasi setelahnya. Pengenalan oleh IFAB telah menggerakkan dunia sepak bola untuk menghadirkan permainan yang lebih cepat. Tentu, para wasit saya sangat kelelahan. Mereka berada di sana dan harus menghitung semuanya di kepala, yang sangat lelah. Ini tidak berlebihan, karena kami melihat hasilnya"

  • VAR hanya untuk kesalahan yang jelas

    Penggunaan VAR? Tentu berguna, tetapi harus turun tangan hanya jika terjadi kesalahan yang jelas. Wasit harus mengambil keputusan dan punya kredibilitas, termasuk di mata para pemain di lapangan. Kepada anak-anak saya, saya bilang: "Kalau kalian berdiri di depan layar dan rasanya seperti ditinju tepat di wajah, berarti kalian sedang berhadapan dengan kesalahan yang jelas dan kalian harus turun tangan".

  • "Ini sepak bola, bukan PlayStation. Rowe-Kalulu..."

    "Pada awal musim ini kami membuat beberapa kesalahan - itu tidak boleh terjadi -, dan saya bahkan mengharapkan lebih banyak lagi. Ini sepak bola, bukan PlayStation, dan ada situasi di mana kami melakukan kesalahan, lihat Rowe yang ditahan Kalulu dalam Juve-Atalanta, kalau saya harus menjelaskan kepada Anda mengapa itu penalti, saya akan menyinggung kecerdasan Anda. Dalam kasus seperti itu VAR akan membantu"

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  • WASIT HARUS MENGHILANG, SEPERTI MASSA DI ROMA-INTER

    "Penting untuk memikul tanggung jawab masing-masing: itu berlaku bagi saya maupun mereka. Kami harus memahami permainan dan pemain. Membaca jalannya pertandingan. 

    Wasit seharusnya 'menghilang'. Wasit tidak boleh menjadi protagonis, tidak seorang pun seharusnya membicarakan kepemimpinannya. Bahkan, lebih baik jika tidak dibicarakan, seperti yang terjadi pada Massa setelah Roma-Inter pada giornata terakhir liga".

  • KEKERASAN TERHADAP WASIT

    "Kekerasan sama sekali tidak ada kaitannya dengan olahraga. Itu adalah insiden yang mengerikan. Saya pernah berbicara dengan orang tua yang tidak lagi ingin mengizinkan anak-anak mereka pergi memimpin pertandingan sebagai wasit. Dan bagaimana mungkin Anda menyalahkan mereka? Tidak bisa. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa kami terima, baik hari ini maupun kapan pun."