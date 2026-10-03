Masa depan dunia perwasitan sedang melalui sebuah revolusi yang jauh melampaui polemik sehari-hari yang bisa dihadirkan pertandingan. Perubahan aturan yang diberlakukan IFAB mula-mula memaksa tim, kemudian para pemain, dan pada akhirnya para wasit sendiri untuk beradaptasi dengan sepak bola yang berbeda dibandingkan hanya setahun lalu.

Dan yang berbicara serta menceritakan perubahan ini langsung dari panggung Festival dello Sport di Trento adalah kepala wasit Italia Daniele Orsato. Orang nomor satu di antara para pengadil Serie A dan Serie B itu menjelaskan kesulitan yang melekat dalam aturan-aturan baru, penggunaan VAR, kesalahan-kesalahan yang dilakukan, dan caranya memandang wasit di lapangan.