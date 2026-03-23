Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Orlando City dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bintang Atletico Madrid, Antoine Griezmann

Antoine Griezmann dilaporkan hampir menyelesaikan kesepakatan untuk bergabung dengan Orlando City, dengan rencana pindah ke MLS pada musim panas ini, menurut The Athletic. Mantan kapten timnas Prancis itu telah dikaitkan dengan kepindahan ke klub asal Florida tersebut selama beberapa pekan terakhir, dan telah secara resmi mendapat izin untuk terbang ke Amerika Serikat guna menuntaskan transfer permanennya.

    Menyelesaikan langkah yang sudah lama dirumorkan

    Laporan pertama kali muncul bahwa Griezmann akan mempertimbangkan untuk pindah ke Orlando City pada akhir Februari, namun lolosnya Atletico Madrid ke final Copa del Rey dilaporkan menunda kepindahannya — karena ia sangat ingin mengakhiri masa baktinya di Atletico Madrid dengan trofi.

    Meski demikian, pemain asal Prancis itu tetap mempertahankan niatnya untuk menuntaskan kesepakatan tersebut - meskipun jendela transfer utama MLS telah ditutup. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, ia akan secara resmi pindah ke Amerika Utara setelah musim klub Eropa berakhir.

    Aspirasi MLS yang telah banyak dicatat

    Griezmann sudah lama menyatakan keinginannya untuk bermain di Major League Soccer. Pemain asal Prancis ini adalah penggemar berat olahraga Amerika, dan sering terlihat hadir di pertandingan NBA. Dia pernah dikaitkan dengan beberapa klub MLS di masa lalu, termasuk LAFC, Chicago Fire, dan, sebentar saja, Inter Miami.

    Namun, tampaknya Orlando adalah tujuan akhirnya.


    Karier yang cemerlang di Eropa

    Griezmann akan langsung masuk dalam jajaran pemain terbaik di liga. Pemain asal Prancis ini pernah menjadi kapten tim nasionalnya, mencetak 44 gol untuk Les Bleus, dan memenangkan Piala Dunia 2018. Karier klubnya memang sedikit kurang dipenuhi trofi, namun tetap sangat sukses. Ia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Atletico Madrid, empat kali masuk dalam Tim Terbaik La Liga, dan dua kali finis di posisi ketiga dalam perebutan Ballon d'Or.

    Pemain berusia 34 tahun ini memang mengalami sedikit penurunan performa tahun ini, namun tetap menjadi pemain kunci bagi Atleti. Ia telah mencetak enam gol dan memberikan satu assist di liga utama Spanyol, serta mencetak lima gol dalam perjalanan Atleti di Copa del Rey.

    Dorongan yang mungkin dibutuhkan Orlando City

    Sementara itu, Orlando City tengah mengalami kesulitan. Mereka memutuskan untuk berpisah dengan manajer lama mereka, Oscar Pareja, pada 11 Maret, dan nasib mereka belum banyak membaik sejak saat itu. The Lions kalah 5-0 dari Nashville SC pada Sabtu lalu. Meski demikian, mereka memiliki skuad inti yang muda dan rekam jejak dalam mendatangkan pemain-pemain top Eropa. Dan dengan kehadiran Griezmann, mereka mungkin saja akan segera memiliki bintang yang mampu mengangkat level tim.